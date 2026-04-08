26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Чтобы открыть старинную, русскую часть города, которая была здесь со времен пришествия сюда Ивана Грозного, местами неотреставрированную и не совсем ухоженную — но настоящую и чарующую, рассмотреть детали ее дореволюционных построек, услышать истории ее прошлых примечательных жильцов, приглашаю на эту прогулку по витиеватым улочкам и тенистым переулкам.

Описание экскурсии

Наследие старой Казани

Маршрут начинается от площади Г. Тукая (в простонародье «Кольцо»), откуда мы пройдем по улицам Петербургской, Калинина, Волкова, Бутлерова, Некрасова и другим. В чем особенность этой части Казани? Здесь неповторимым образом переплетается история города со времен Ногайской Орды (улица Петербургская ранее носила название Ногайская дорога, а еще ранее, до XV века, называлась Ногайским Юлом) и того, что здесь было во времена Казанской губернии. До сих пор здесь можно встретить старые дома уходящей Казани, которые мы обязательно рассмотрим.

Истории жилых домов

Покинув пешеходную улицу Петербургскую, мы попадаем в очень милую часть города, куда туристов обычно не водят, где вы увидите как памятники истории и архитектуры, так и обычные жилые дома. Это улочки Калинина, Волкова, Лесгафта, Айвазовского и другие.

Кто тут проживал? Например, небольшой деревянный особняк дореволюционной постройки по Катановскому переулку расскажет о семье ученых — Арбузовых. Отец — Александр Ерминингельдович Арбузов — основоположник химии фосфорорганических соединений. Борис Александрович, старший сын, также выдающийся химик, академик АН СССР. Младший сын Юрий и дочь Ирина стали докторами химических наук. В этом особняке жили и сам Александр Ерминингельдович, и Борис Александрович с семьей (до 1955 г.). Особенность дома в том, что он полностью отражает жизненный уклад и атмосферу, царившие в доме ученых. На площади комплекса в 590 кв. м. внимание привлекает не только само здание, но и сад с многолетними цветами и кустарниками, посаженными еще самими хозяевами усадьбы.

На прогулке я также расскажу:

почему на улице Санкт-Петербургской не был установлен памятник Петру I;

что отмечал Петр Первый когда приехал в Казань;

кто населял Суконную слободу;

кто такой Лесгафт;

какая темная история связана с садом Эрмитаж;

и многое другое!

Организационные детали