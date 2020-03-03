26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Старая Казань

Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого

Наталия
Задать вопрос
Наталия – ваш гид
Чтобы открыть старинную, русскую часть города, которая была здесь со времен пришествия сюда Ивана Грозного, местами неотреставрированную и не совсем ухоженную — но настоящую и чарующую, рассмотреть детали ее дореволюционных построек, услышать истории ее прошлых примечательных жильцов, приглашаю на эту прогулку по витиеватым улочкам и тенистым переулкам.
3600 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 14 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 15 человек
Можно с детьми
Встреча Баумана 86
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии26 отзывов
4.96
Старая Казань
Старая Казань

Программа

Наследие старой Казани

Маршрут начинается от площади Г. Тукая (в простонародье «Кольцо»), откуда мы пройдем по улицам Петербургской, Калинина, Волкова, Бутлерова, Некрасова и другим.

В чем особенность этой части Казани? Здесь неповторимым образом переплетается история города со времен Ногайской Орды (улица Петербургская ранее носила название Ногайская дорога, а еще ранее, до XV века, называлась Ногайским Юлом) и того, что здесь было во времена Казанской губернии. До сих пор здесь можно встретить старые дома уходящей Казани, которые мы обязательно рассмотрим.

Истории жилых домов

Покинув пешеходную улицу Петербургскую, мы попадаем в очень милую часть города, куда туристов обычно не водят, где вы увидите как памятники истории и архитектуры, так и обычные жилые дома. Это такие улочки, как Калинина, Волкова, Лесгафта, Айвазовского и т.д.

Кто тут проживал? Например, небольшой деревянный особняк дореволюционной постройки по Катановскому переулку расскажет о семье ученых — Арбузовых. Отец — Александр Ерминингельдович Арбузов — основоположник химии фосфорорганических соединений. Борис Александрович, старший сын, также выдающийся химик, академик АН СССР. Младший сын Юрий и дочь Ирина стали докторами химических наук. В этом особняке жили и сам Александр Ерминингельдович, и Борис Александрович с семьей (до 1955 г.). Особенность дома в том, что он полностью отражает жизненный уклад и атмосферу, царившие в доме ученых. На площади комплекса в 590 кв. м. внимание привлекает не только само здание, но и сад с многолетними цветами и кустарниками, посаженными еще самими хозяевами усадьбы.

В ходе прогулки я также расскажу:

  • почему на улице Санкт-Петербургской не был установлен памятник Петру I;
  • что отмечал Петр Первый когда приехал в Казань;
  • кто населял Суконную слободу;
  • кто такой Лесгафт;
  • какая темная история связана с садом Эрмитаж;
  • и, конечно, многое другое!

Организационные детали

Экскурсия пешеходная. Рассчитана на 3-4 часа. Маршрут можно варьировать в зависимости от вашего пожелания.

Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань
Старая Казань

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура Баумана 86.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Июль 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Август 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Сентябрь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Наталия
Наталия
Здравствуйте, дорогие гости Казани! Я работаю экскурсоводом с 18 лет, то есть на протяжении уже 20 лет. Начинала работать в компании Интурист. Очень люблю Казань и буду рада познакомить вас со своим любимым городом. Являюсь создателем ряда авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призером конкурса «Звезды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод». Провожу экскурсии по всем местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другие направления. Цель моей работы — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
Напишите мне

26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

3 марта 2020
Заказала у Натальи три экскурсии: одна лучше другой. Спасибо за все!
26 февраля 2020
Экскурсия стала продолжением ознакомительной экскурсии с Казанью, но на сей раз мы увидели Старо-татарскую слободу. Очень интересно погрузиться в быт и культуру татар. Однозначно, это жемчужина города и гид смог нас влюбить и в эту часть Казани.
Также понравилось то, что Наталия предложила на выбор заранее несколько маршрутов и мы могли выбрать.
Советуем и эту экскурсию
Кундукова
20 февраля 2020
Неделю назад вернулась домой и пишу, чтобы выразить свое восхищение и признание Наталие. Однозначно, это одна из самых интересных экскурсий, на которой мне удалось побывать за свой десятилетний стаж путешествий. Наталия любит своей город и передает свою любовь к Казани другим людям. На все свои каверзные вопросы я получила исчерпывающий ответ. Прогулка Включала посещение Кремля, улицы Баумана, улицы Кремлевской и Казанской иконы Божией Матери. все прошло на одном дыхании: ритмично и позитивно. Жаль, что не съездила в сопровождении Наталии в Свияжск, потому что экскурсия с другим гидом в Свияжск разочаровала.
Благодарю еще раз за интереснейшую и увлекательнейшую экскурсию.
Ирина, г. Краснодар
18 февраля 2020
Подробный отзыв написала на другую экскурсию, а здесь просто +++++ за экскурсию по Старо-татарской слободе! Спасибо Вам!
12 февраля 2020
Наталья, мы уже дома. Спасибо за приятную и познавательную экскурсию, общительность , советы по самым интересным музеям Казани и позитив. Спасибо от всей нашей компании.
Тимур, Уфа
9 февраля 2020
Самая интересная из посещенных мной экскурсий в Казани. всей нашей семье очень понравилось.
Спасибо большое.
Галина
7 февраля 2020
Экскурсия познавательная и очень насыщенная информацией. Советую тем, кто уже является опытным путешественником.
Галина, Ростов-на-Дону
4 февраля 2020
Отличная экскурсия, узнали много нового о городе, побывав на экскурсии "Старая Казань". В Казани не первый раз, хотелось чего-то и интеллектуального и нового. Экскурсия оправдала наши ожидания. Советую всем!
29 января 2020
Удивительный гид, волшебница Наталья! Вся экскурсия прошла на одном дыхании! В чудесный зимний день красавица Казань предстала из уст Натальи в совсем ином свете: Габдулла Тукай (великий татарский поэт), неповторимые улочки татарского района, самая старинная мечеть - все это запомнится надолго как путешествие в другую реальность в которую смогла перенести нас Наталья!!! Полный восторг! Рекомендовано всем!
20 января 2020
Прогулка и экскурсия по старой части Казани удалась. Нам рассказали о быте и культуре татар, побывали в старинных мечетях и увидели как выглядит татарский дом. Наталия увлечена тем, что она делает и не жадничает делиться интригующими фактами об истории города и татар.
Особая благодарность за советы по организации других поездок и экскурсий в городе.
Приятно иметь дело с увлеченным человеком. Экскурсию рекомендуем
Ещё 16 отзывов

Наталия проводит ещё 5 экскурсий

Казань: первая встречаКазань: первая встречаКазань: первая встреча
3900 за экскурсию
2 часа
83 отзыва
Узнать главное о третьей столице на обзорной прогулке с посещением Кремля
Красивый город с богатым прошлым: помимо такого стандартного «титула» в Казани вас ждёт гармоничное слияние культур и религий. Вы побываете в Казанском Кремле, где соседствуют шпили православного Благовещенского собора и мечети Кул-Шариф: изучите их архитектуру и узнаете историю города. Полюбуетесь открывающимися здесь видами, а после прикоснётесь к чудотворной Казанской иконе и прогуляетесь по улице Баумана с её старинными зданиями и купеческими сюжетами.
Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»Мастер-класс «Чак-чак и татарская выпечка»
2600 за экскурсию
1.5 часа
21 отзыв
Научиться готовить знаменитые национальные блюда и познакомиться с местными гастро-традициями
На мастер-классе в настоящем татарском ресторане под чутким руководством мастер-шефов вы научитесь готовить легендарные блюда татарской выпечки, а также ближе познакомитесь с историей и гастрономическими традициями татар.
По Казани на трамваеПо Казани на трамваеПо Казани на трамвае
1200 за человека
1.5 часа
9 отзывов
Прикоснуться к истории, увидеть старинные мечети и понять важность расположения города
Кроме экологических и бюджетных плюсов трамвая, это удобный способ взглянуть на город. Предлагаю проехать по маршруту от Казанского вокзала до речного порта — понять, какая Казань многоплановая, и познакомиться со знаковыми местами Старо- и Ново-Татарской слободы. Вы узнаете историю старинных поселений, услышите имена выдающихся людей, побываете в мечети и в необычной церкви, а в конце прогуляетесь по набережной Волги.
Болгар: поездка из Казани с историкомБолгар: поездка из Казани с историкомБолгар: поездка из Казани с историком
11000 за экскурсию
10 часов
1 отзыв
Полюбоваться пейзажами по пути в Булгарию, услышать историю древнего города и обойти его комплекс
Великий город Болгар, раскинувшийся на высоком берегу Волги, принадлежит к тем городам средневековой Европы, в истории которых отразились судьбы целых народов и государств. Это место будет интересно для тех, кто увлекается археологией, нумизматикой и разгадыванием различных тайн истории. Если вы из такой категории путешественников — жду вас на экскурсию! Вместе мы откроем хроники древнего Болгара шаг за шагом.
Природные красоты КазаниПриродные красоты КазаниПриродные красоты Казани
6500 за экскурсию
5.5 часов
Отправиться за город, посетить заповедный дендрарий и насладиться красотой озёр
Казань — это не только архитектурные достопримечательности, но и удивительная природа. За один день мы исследуем природные зоны и растения дендропарка. Искупаемся в прозрачной воде Голубых озёр. Вы понаблюдаете за птицами у Глубокого озера, а еще прогуляетесь вдоль Лебяжьего и узнаете о карстовом происхождении водоёмов Казани.

Исторические экскурсии в Казани

Казанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперек
2600 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
1100 за человека
8 часов
65 отзывов
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Царица Казань: первое свиданиеЦарица Казань: первое свиданиеЦарица Казань: первое свидание
260 за человека
1.5 часа
Прогуляться по центральным улочкам и познакомиться с историей, колоритом и особым характером города
Вы прогуляетесь по двум древнейшим улицам Казани и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий. Петропавловский собор удивит вас роскошным убранством, а церковь Богоявления — необычной архитектурой. Вы узнаете историю города и услышите увлекательные рассказы о выдающихся жителях и гостях города.
За что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить Казань
3990 за экскурсию
2 часа
311 отзывов
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
Красавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огнях
От 3000 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани. И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются. Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
Кто такие татарыКто такие татарыКто такие татары
2400 за экскурсию
2 часа
134 отзыва
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
На экскурсии по Старо-татарской слободе вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере и изменениях с течением веков. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые и самые гармоничные мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты