26 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Очароваться старинной частью города, где до сих пор хранится отголосок событий и жильцов прошлого
Чтобы открыть старинную, русскую часть города, которая была здесь со времен пришествия сюда Ивана Грозного, местами неотреставрированную и не совсем ухоженную — но настоящую и чарующую, рассмотреть детали ее дореволюционных построек, услышать истории ее прошлых примечательных жильцов, приглашаю на эту прогулку по витиеватым улочкам и тенистым переулкам.
Маршрут начинается от площади Г. Тукая (в простонародье «Кольцо»), откуда мы пройдем по улицам Петербургской, Калинина, Волкова, Бутлерова, Некрасова и другим. В чем особенность этой части Казани? Здесь неповторимым образом переплетается история города со времен Ногайской Орды (улица Петербургская ранее носила название Ногайская дорога, а еще ранее, до XV века, называлась Ногайским Юлом) и того, что здесь было во времена Казанской губернии. До сих пор здесь можно встретить старые дома уходящей Казани, которые мы обязательно рассмотрим.
Истории жилых домов
Покинув пешеходную улицу Петербургскую, мы попадаем в очень милую часть города, куда туристов обычно не водят, где вы увидите как памятники истории и архитектуры, так и обычные жилые дома. Это улочки Калинина, Волкова, Лесгафта, Айвазовского и другие.
Кто тут проживал? Например, небольшой деревянный особняк дореволюционной постройки по Катановскому переулку расскажет о семье ученых — Арбузовых. Отец — Александр Ерминингельдович Арбузов — основоположник химии фосфорорганических соединений. Борис Александрович, старший сын, также выдающийся химик, академик АН СССР. Младший сын Юрий и дочь Ирина стали докторами химических наук. В этом особняке жили и сам Александр Ерминингельдович, и Борис Александрович с семьей (до 1955 г.). Особенность дома в том, что он полностью отражает жизненный уклад и атмосферу, царившие в доме ученых. На площади комплекса в 590 кв. м. внимание привлекает не только само здание, но и сад с многолетними цветами и кустарниками, посаженными еще самими хозяевами усадьбы.
На прогулке я также расскажу:
почему на улице Санкт-Петербургской не был установлен памятник Петру I;
что отмечал Петр Первый когда приехал в Казань;
кто населял Суконную слободу;
кто такой Лесгафт;
какая темная история связана с садом Эрмитаж;
и многое другое!
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на 1,5 часа. Маршрут можно корректировать по вашему желанию.
Экскурсию можно провести и для большего количества участников: доплата за каждого последующего человека составит 600 ₽
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ул. Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталия — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 1 час
Провели экскурсии для 3052 туристов
Я работаю гидом с 18 лет, создала ряд авторских экскурсий. Принимала участие в съёмке фильма для телеканала «Союз», где рассказывала о православных святынях нашего края. В 2018 году стала призёром читать дальшеуменьшить
конкурса «Звёзды гостеприимства» в номинации «Лучший гид-экскурсовод».
Представляю профессиональную команду гидов, мы проводим экскурсии по лучшим местам республики: остров-град Свияжск, город Болгар, город Елабуга, Раифский мужской Богородицкий монастырь и другим. Наша цель — оставить у вас отличные впечатления о Казани и желание вернуться сюда вновь!
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
Огромная благодарность Наталии! Отличная экскурсия! Было очень интересно и познавательно. Познакомились с улочками и местами Казани, связанными с именами великих учёных, известных врачей, поэтов и писателей, уроженцев города или, в читать дальшеуменьшить
определенные периоды, живших в нём. Зашли в храм Варсонофия Казанского и храм Ярославских святых, приложились к мощам Гурия Казанского, и чудотворным иконам. Узнали много и о самих храмах об их святынях.
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Анна
Пожалуй, это одна из самых необычных и нестандартных экскурсия за время моих путешествий. Наталия искренне и всей душой любит свою родную Казань, и в ходе нашей прогулки у нас была читать дальшеуменьшить
возможность увидеть Казань глазами Наталии. Это не классическая академическая экскурсия по центру города с осмотром достопримечательностей. Это скорее экскурс в само естество города, с рассказами о жителях, улицах, зданиях. Невероятное знаний всевозможных деталей, фактов, нюансов позволяют сложить пазл и увидеть Казань без прекрас и "открыточных" фасадов. А описание жизней известных людей с их радостями и трагедиями делают рассказ Наталии максимально живым. Спасибо!
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К
Кира
Казань - до чего красивый и интересный город! Бываем в Казани раз в 2-3 года и каждый раз удивляемся, как город изменяется и становится все ухоженнее. В этот раз гидом читать дальшеуменьшить
у нас была Наталья, Вот вроде мы много уже про Казань и до этого слышали, а тем не менее Наталью слушали с открытыми ртами: очень интересный рассказчик - интеллигентная и дружелюбная, прекрасно знает историю города, хорошо подбирает маршрут, исходя из возможностей и особенностей экскурсионной группы, погодных условий. Нам с Натальей было очень комфортно и мне бы хотелось пройти с ней еще раз с экскурсией по необычным, не самым широко распространённым маршрутам. Я думаю, она сможет это сделать крайне интересным!
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Евгения
Добрый вечер. Один отзыв на этом сайте я написала. Отзыв, касающийся татарской кухни. Но, мне очень захотелось написать отзыв и на этой экскурсии Наталии Черезовой. Наталия - замечательный экскурсовод, человек, который на читать дальшеуменьшить
своем месте. Рассказывает интересно, влюбляет в свой город. Все комментарии, которые написаны были выше соответствуют действительности. Помимо экскурсии по Казани" Старая Казань", взяли также у такого профессионала еще и город Болгар, остров-град Свияжск и Раифский мужской Богородицкий монастырь. Особое впечатление произвел город Болгар. Нигде больше в России ничего подобного не видела. Эту экскурсию думала у другой фирмы взять, но решила воспользоваться услугами Наташи и не пожалела. Спасибо Вам большщое за замечательно проведенное в Вашей компании время. Искреннее Ваша Евгения.
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Л
Лана
Экскурсия удалась!!!! Была в Казани и раньше, друзья заказывали экскурсии через этот сайт с другим экскурсоводом, так что есть с чем сравнить. Наталия - профессионал своего дела!!! Образованнейший человек, красивый литературный язык читать дальшеуменьшить
и, в то же самое время, не грузит лишней информацией!!! Отличная прогулка, я не заметила как пролетели 3 с лишним часа! Побывала в таких местах, куда сама никогда не зашла бы и услышала множество историй из жизни Казани, как многовековой давности, так и современных. После экскурсии получила много советов по республике и другим ее городам, а также Наташа помогла забронировать ресторан с лучшими блюдами татарской кухни. Очень рекомендую! Не пожалеете! Светлана Пригожева г. Москва
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Наталья
Экскурсия полный восторг! Наталия не только подстроилась под мое свободное время. Ее Казань неожиданно оказалась совсем другая, совсем не та, которую я смогла посмотреть за предыдущие 5 дней! Улочки с читать дальшеуменьшить
чудесными сохранившимися деревянными домиками, атмосферные скверики и дворики. И все это глазами, воспоминаниями и эмоциями казанской девочки. Спасибо большое вот за такой кусочек города. Гида очень рекомендую, по 10 бальной системе- 10 с плюсом без всяких сомнений! Наталии здоровья, сил и сохранить такой же задор и позитив. Спасибо ещё раз!