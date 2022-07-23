Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности

Перенестись на 100 лет назад и пройти по улицам старого города

Машина времени уже существует — в виртуальной реальности.

На полчаса вы переместитесь в дореволюционную Казань, где сможете прогуляться по старинным площадям, заглянете в витрины магазинов и почитаете объявления на столбах. А затем вернетесь в настоящее и продолжите изучение истории в Национальном музее.
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Казань 1910 года: прогулка по виртуальной реальности
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Виртуальная машина времени

Три старейшие локации города скрупулезно восстанавливались историками, архитекторами-реставраторами и специалистами по VR-визуализации. На полчаса с помощью технологии виртуальной реальности вы перенесетесь в прошлое и окажетесь в дореволюционной Казани. Здесь висят старинные афиши, витрины магазинов полны товаров, а на зданиях — красивая лепнина. Озвучивает экскурсию заслуженный артист РФ Владимир Еремин (официальный русский голос великолепного Аль Пачино).
Мы сделали панорамную съемку города, чтобы добавить эффект «машины времени». Одним нажатием кнопки на контроллере путешественники в прошлое смогут сравнить старую Казань с современной.

Прогулка по площади

Вы отправитесь на экскурсию по трем старинным локациям.

  • Площадь Тукая (Рыбнорядская площадь). Центральная площадь Казани и транспортный пересадочный узел. К настоящему времени на площади Тукая сохранилось только два здания из исторической застройки, а 80% того, что мы видим сегодня, возведено за последние 20 лет.
  • Площадь 1 мая (Ивановская площадь). Неоднократно видоизменялась за время своего существования. Строились и перестраивались здания, возводились и уничтожались монастыри, памятники и часовни.
  • Собор Казанской иконы Божией Матери. Монастырь основан в 1579 году на месте обретения иконы Казанской Божьей Матери. Потом был уничтожен при советской власти и восстановлен в 2021 году.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит в виртуальной реальности
  • В стоимость билета входит посещение экспозиции Национального музея Республики Татарстан

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Национальном музее Республики Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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