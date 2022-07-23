Машина времени уже существует — в виртуальной реальности. На полчаса вы переместитесь в дореволюционную Казань, где сможете прогуляться по старинным площадям, заглянете в витрины магазинов и почитаете объявления на столбах. А затем вернетесь в настоящее и продолжите изучение истории в Национальном музее.

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Описание

Что вас ожидает

Виртуальная машина времени

Три старейшие локации города скрупулезно восстанавливались историками, архитекторами-реставраторами и специалистами по VR-визуализации. На полчаса с помощью технологии виртуальной реальности вы перенесетесь в прошлое и окажетесь в дореволюционной Казани. Здесь висят старинные афиши, витрины магазинов полны товаров, а на зданиях — красивая лепнина. Озвучивает экскурсию заслуженный артист РФ Владимир Еремин (официальный русский голос великолепного Аль Пачино).

Мы сделали панорамную съемку города, чтобы добавить эффект «машины времени». Одним нажатием кнопки на контроллере путешественники в прошлое смогут сравнить старую Казань с современной.

Прогулка по площади

Вы отправитесь на экскурсию по трем старинным локациям.

Площадь Тукая (Рыбнорядская площадь). Центральная площадь Казани и транспортный пересадочный узел. К настоящему времени на площади Тукая сохранилось только два здания из исторической застройки, а 80% того, что мы видим сегодня, возведено за последние 20 лет.

Центральная площадь Казани и транспортный пересадочный узел. К настоящему времени на площади Тукая сохранилось только два здания из исторической застройки, а 80% того, что мы видим сегодня, возведено за последние 20 лет. Площадь 1 мая (Ивановская площадь). Неоднократно видоизменялась за время своего существования. Строились и перестраивались здания, возводились и уничтожались монастыри, памятники и часовни.

Неоднократно видоизменялась за время своего существования. Строились и перестраивались здания, возводились и уничтожались монастыри, памятники и часовни. Собор Казанской иконы Божией Матери. Монастырь основан в 1579 году на месте обретения иконы Казанской Божьей Матери. Потом был уничтожен при советской власти и восстановлен в 2021 году.

Организационные детали