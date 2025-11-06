читать дальше уменьшить

сотрудников оставляет желать лучшего👎 Они испортили все впечатление! (((Я крайне редко пишу негативные отзывы, но тут просто невозможно не написать!



Мы подошли за 5 минут до назначенного времени экскурсии к девушкам и нас отправили доплачивать в общую кассу музея. Нам повезло что там не было очереди. Об этом вообще нет информации нигде(Обычно все экскурсии с сайта мы доплачиваем на месте организатору.

Вернувшись за 2 минуты до начала нам сообщили, что возьмут через 8 минут. 🤷♀️ Хотя мы были по записи и было полно мест. Но нам отказали((( Взяли нас все же позже(((после того как мы опять о себе напомнили, хотя мы и сидели рядом на стульях.



В описании заявлено три локации просмотра, но после второй нам сказали, что всё - экскурсия окончена! После наших возмущений нам показали все же третью локацию. Хотя несколько человек ушли после двух локаций просмотра.



Сажают в кресла очень близко друг к другу, хотя мест ОЧЕНЬ много и из-за этого мы переодически задевали друг друга ногами. Можно ведь рассаживать людей по залу свободнее.



И не совсем понятно по оплате! Мы заплатили 750 рублей и в нашу стоимость входило посещение музея. Входной билет в музей отдельно стоит 500 рублей. Это весьма приятно. Но вот цены которые девушки озвучивали гостям музея не совсем понятны. Они называли отдельно посещение данной экскурсии по 500 рублей. Так что однозначно выгоднее брать через сайт)



❗️Организаторы обратите внимание на работу ваших сотрудников!!! Они портят такую прекрасную экскурсию‼️