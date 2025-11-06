Экскурсия переносит в Казань начала XX века с помощью VR. Гости прогуляются по старинным площадям, увидят афиши и витрины магазинов. После виртуального путешествия экскурсия продолжается в Национальном музее. Особое внимание уделено площади Тукая и Собору Казанской иконы Божией Матери. Программа идеально подходит для семейного отдыха, а детям до 13 лет предоставляется бесплатный вход
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰️ Погружение в историю через VR
- 🏛️ Посещение Национального музея
- 👨👩👧👦 Бесплатный вход для детей
- 🎭 Озвучка от известного артиста
- 🌆 Сравнение старой и новой Казани
Что можно увидеть
- Площадь Тукая
- Площадь 1 мая
- Собор Казанской иконы Божией Матери
Описание экскурсии
Виртуальная машина времени
Три старейшие локации города скрупулезно восстановлены историками, архитекторами, и специалистами по VR-визуализации. На полчаса с помощью технологии виртуальной реальности вы перенесетесь в прошлое и окажетесь в дореволюционной Казани. Здесь висят старинные афиши, витрины магазинов полны товаров, а на зданиях — красивый декор. Озвучивает экскурсию заслуженный артист РФ Владимир Еремин (официальный русский голос великолепного Аль Пачино).
Мы сделали панорамную съемку города, чтобы добавить эффект «машины времени». Одним нажатием кнопки на контроллере вы сможете сравнить старую Казань с современной.
Прогулка по площади
Вы отправитесь на экскурсию по трем старинным локациям.
- Площадь Тукая (Рыбнорядская площадь). Центральная площадь Казани и транспортный пересадочный узел. К настоящему времени на площади Тукая сохранилось только два здания из исторической застройки, а 80% того, что мы видим сегодня, возведено за последние 20 лет.
- Площадь 1 мая (Ивановская площадь). Неоднократно видоизменялась за время своего существования. Строились и перестраивались здания, возводились и уничтожались монастыри, памятники и часовни.
- Собор Казанской иконы Божией Матери. Монастырь основан в 1579 году на месте обретения иконы Казанской Божьей Матери. Потом был уничтожен при советской власти и восстановлен в 2021 году.
Организационные детали
- Экскурсия проходит в шлемах виртуальной реальности
- В стоимость билета входит посещение экспозиции Национального музея Республики Татарстан
- При покупке взрослого билета 1 ребенок до 13 лет включительно может посетить экскурсию бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Стандартный
|840 ₽
|Выходные
|870 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Национальном музее Республики Татарстан
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 252 туристов
Представляю наш проект исторически точной визуализации Казани 1910 года. Виртуальный город воссоздан по 3000 архивных фотографий и с помощью сканирования современного города лидаром. В рабочую группу проекта вошли историки, археологи, реставраторы, специалисты по VR программированию и визуализации.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Музей замечательный,локации на выставке « переход» между 1910 и 2025г. крутые,очень интересно и познавательно Видимость исторических построек и улиц реалистична и интересна. Передвижение в локации возможно через специальное управление,доступно к осмотру еще 4 зала с разнообразными выставками в разные исторические периоды.
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Е
Очень понравилось это мероприятие, было интересно всем, и взрослым, и детям. Из пожеланий - было бы здорово уже обновить современные виды. И надеемся, что поскольку технологии не стоят на месте, будут в будущем еще лучше прорисованы старые локации, их станет больше, появится возможность заходить внутрь объектов. А так - отличное развлекательное мероприятие!
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Сама идея экскурсии и экскурсия (то что мы увидели в очках) нам очень понравилась! 👍 в стоимость экскурсии входит посещение музея, что очень приятно.
Но вот организация экскурсии и работа самих
Но вот организация экскурсии и работа самих
Диана
Ответ организатора:
Уважаемая Юлия, Спасибо за ваш отзыв и за то, что поделились своим опытом. Мы рады, что Вам понравилась сама идея
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Е
Отличная экскурсия. Сначала 30 минут в очках виртуальной реальности бродите по старым площадям и сравниваете с современными под рассказ о тех локациях, в которых находитесь. Это прям огонь! Затем самостоятельно гуляете по музею. Ребенок получает очки виртуальной реальности и проходит в музей бесплатно. Понравилось буквально все, очень интересно сделали.
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Это очень круто! Такого точно нигде не встретить! Интересно! Познавательно! Технологии будущего уже в действии здесь и сейчас!!! Рекомендую всем! Очень приветливые организаторы! Гарнитура удобная! И очень много впечатлений от прогулки по Казани 1910 года!!! Так здорово, что можно окунуться в прошлое благодаря технологиям будущего! Спасибо!!!
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Очень понравилась экскурсия! Качественно сделана виртуальная реальность. В стоимость билета еще входит проход в сам музей. Музей очень интересный! Закладывайте еще час-два на экспозиции музея. Лучше взять экскурсию
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