Три старейшие локации города скрупулезно восстанавливались историками, архитекторами-реставраторами и специалистами по VR-визуализации. На полчаса с помощью технологии виртуальной реальности вы перенесетесь в прошлое и окажетесь в дореволюционной Казани. Здесь висят старинные афиши, витрины магазинов полны товаров, а на зданиях — красивая лепнина. Озвучивает экскурсию заслуженный артист РФ Владимир Еремин (официальный русский голос великолепного Аль Пачино).
Мы сделали панорамную съемку города, чтобы добавить эффект «машины времени». Одним нажатием кнопки на контроллере путешественники в прошлое смогут сравнить старую Казань с современной.
Вы отправитесь на экскурсию по трем старинным локациям.