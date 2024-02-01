Всё очень понравилось!!!:)

Казань действительно удивила своим шармом и гостеприимством, и экскурсия была проведена по высшему разряду начиная с момента заказа на трипстере и общением с организатором: всё было чётко и понятно, оплатили банковской картой по терминалу, выдали бесплатный радио гид для лучшей слышимости экскурсовода, удобные диваны в холле отеля, экскурсовод просто был душкой: эрудированный и обаятельный молодой человек, с недюжинными историческими знаниями, также очень интересный, увлекательный и абсолютно неутомительный маршрут, по всем самым главным достопримечательностям Казани, наша группа была небольшая и дружная, всех нас сплотил наш гид) в конце не хотелось уходить… В Казань планирую вернуться с подругами в мае, обязательно воспользуемся вашими услугами и закажем Ночную Казань с катанием на колесе обозрения и сьездим в Свияжск.

И конечно же сервис трипстер - один из лучших в мире, есть с чем сравнить!!!:))