Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Групповая экскурсия «Удиви меня, Казань» предлагает увлекательное путешествие по знаковым местам столицы Татарстана. Вас ожидает не просто прогулка по городу, а настоящее погружение в его историю и культуру.
Вместе с опытным гидом вы пройдете по улицам, где каждый камень хранит память о прошлом, узнаете тайны Казанского кремля, посетите Старо-Татарскую слободу и увидите величие мечети Кул-Шариф.
Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги гида и аренду наушников для лучшего восприятия рассказа. Подходит для всех возрастов, начиная с трех лет.
Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как история переплетается с современностью в этом великолепном городе
Вместе с опытным гидом вы пройдете по улицам, где каждый камень хранит память о прошлом, узнаете тайны Казанского кремля, посетите Старо-Татарскую слободу и увидите величие мечети Кул-Шариф.
Экскурсия включает комфортный трансфер, услуги гида и аренду наушников для лучшего восприятия рассказа. Подходит для всех возрастов, начиная с трех лет.
Присоединяйтесь к нам, чтобы увидеть, как история переплетается с современностью в этом великолепном городе
Ближайшие даты:
15
фев
фев
16
фев
фев
17
фев
фев
18
фев
фев
19
фев
фев
20
фев
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21
фев
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 200 ₽
|Пенсионеры
|1 100 ₽
|Дети от 3 до 6 лет
|Бесплатно
|Дети от 7 до 14 лет
|1 100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы проедете по улицам Островского, Профсоюзной, Университетской и Кремлёвской. Именно здесь творилась история города, республики и всей страны. Гид расскажет о том, как это было!
- В Казанском соборе рассмотрите великолепные интерьеры храма. Верующие смогут прикоснуться к святыне — чудотворной Казанской иконе Божией Матери, а светским путешественникам будет интересна история похищения и поисков явленного образа Казанской иконы.
- В Старо-Татарской слободе вы узнаете, как находчивые татары обходили законы, запрещающие строительство мечетей, и много других интересных подробностей из жизни горожан, в том числе купцов и учёных. Это поистине самое колоритное место города!
- Посетите казанский кремль — живое сердце древнего города и настоящую машину времени! Пронесётесь сквозь 10 веков и поймёте, почему в Татарстане так строго придерживаются принципов веротерпимости и доброго соседства. Гид поделится легендами, преданиями и достоверной историей кремля.
- Зайдёте в роскошную мечеть Кул-Шариф, восстановленную в первозданном виде к 1000-летию города. Увидите интерьеры, богато инкрустированные мрамором и цветным хрусталём, иранские ковры, витражи ручной работы. Подниметесь на верхние ярусы центрального корпуса, полюбуетесь внутренним убранством и главными святынями мечети.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер, услуги гида, аренда наушников для лучшей слышимости экскурсовода.
- Возрастные ограничения – 3+.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 11:00 и 14:00
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Её забронировали уже 13 раз на ближайшие дниЗабронировать эту экскурсию
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у отеля «Ибис»
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00 и 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 29 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Казани
Провела экскурсии для 21850 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда профессионалов в туризме. С 2004 года мы создаём классические и необычные экскурсии по Казани. Все наши маршруты продуманные, интересные и познавательные. С нетерпением ждём встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
1 фев 2024
Я не фанат экскурсий, но эта очень понравилась. Экскурсовод Екатерина отличный
Людмила
31 янв 2024
Отправляла маму с ребёнком! Хоть и было холодно, но они довольны. Содержательно, интересно и посетили всё что хотели и Кремль. Гид Елена молодец, даже мой ребенок её слушал, чего обычно не бывает
К
Кристина
30 янв 2024
Отличная экскурсия! В Казани второй раз, но узнала много новой, интересной информации. Организация на высоте, экскурсовод замечательный. Всё 4 часа были в полном внимании. Спасибо огромное!
М
Мария
30 янв 2024
Экскурсия понравилась! Маршрут оптимальный: основные достопримечательности исторического центра за 4 часа - самое то для знакомства с городом.
Экскурсовод в непринуждённой форме подавал информацию, в его рассказе глубокие знания перемежались уместным юмором и комментариями о современной Казани- за это отдельное спасибо!
Рекомендую!
Экскурсовод в непринуждённой форме подавал информацию, в его рассказе глубокие знания перемежались уместным юмором и комментариями о современной Казани- за это отдельное спасибо!
Рекомендую!
М
Марина
30 янв 2024
Всё очень понравилось!!!:)
Казань действительно удивила своим шармом и гостеприимством, и экскурсия была проведена по высшему разряду начиная с момента заказа на трипстере и общением с организатором: всё было чётко и понятно, оплатили банковской картой по терминалу, выдали бесплатный радио гид для лучшей слышимости экскурсовода, удобные диваны в холле отеля, экскурсовод просто был душкой: эрудированный и обаятельный молодой человек, с недюжинными историческими знаниями, также очень интересный, увлекательный и абсолютно неутомительный маршрут, по всем самым главным достопримечательностям Казани, наша группа была небольшая и дружная, всех нас сплотил наш гид) в конце не хотелось уходить… В Казань планирую вернуться с подругами в мае, обязательно воспользуемся вашими услугами и закажем Ночную Казань с катанием на колесе обозрения и сьездим в Свияжск.
И конечно же сервис трипстер - один из лучших в мире, есть с чем сравнить!!!:))
Казань действительно удивила своим шармом и гостеприимством, и экскурсия была проведена по высшему разряду начиная с момента заказа на трипстере и общением с организатором: всё было чётко и понятно, оплатили банковской картой по терминалу, выдали бесплатный радио гид для лучшей слышимости экскурсовода, удобные диваны в холле отеля, экскурсовод просто был душкой: эрудированный и обаятельный молодой человек, с недюжинными историческими знаниями, также очень интересный, увлекательный и абсолютно неутомительный маршрут, по всем самым главным достопримечательностям Казани, наша группа была небольшая и дружная, всех нас сплотил наш гид) в конце не хотелось уходить… В Казань планирую вернуться с подругами в мае, обязательно воспользуемся вашими услугами и закажем Ночную Казань с катанием на колесе обозрения и сьездим в Свияжск.
И конечно же сервис трипстер - один из лучших в мире, есть с чем сравнить!!!:))
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