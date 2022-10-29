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Описание
Что вас ожидает:
В течение экскурсии гости узнают об особенностях здания, побывают в двух красивейших зрительных залах театра, королевском фойе, познакомятся с историей и символами, а также с системами управления театральными куклами.
Дети отправляются в путь, с тем, чтобы узнать про потайные уголки это необыкновенного места. Они проходят по всем комнатам театра «Экият», где их ждут испытания и приключения. Программа построена таким образом, что в ней чередуются подвижные игры, творческие этапы — поэтому детям некогда скучать и они не устают во время игры. Экскурсии проводятся по театральному фойе, зрительным залам и музею.
Участников знакомят с:
искусством играющей куклы;
историей театра кукол в г. Казани;
архитектурными и техническими особенностями здания;
экспозицией музея;
видами профессиональных театральных кукол и особенностями их управления (с возможностью оживить кукол и попробовать себя в роли артиста-кукловода);
Важная информация:
Развлекательная программа на 10 человек (возможно увеличить до 12 человек).
Возраст участников: 8-14 лет (мальчики и девочки).
Численность группы должна составлять не менее 10 человек (либо необходимо приобретение соответствующего количества билетов).
Экскурсии проводятся в будни с 09:00 до 15:30, кроме понедельника
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсия по театру
Что не входит
Билеты на спектакль
Место начала и завершения?
метро Суконная слобода
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся в будни с 09:00 до 15:30, кроме понедельника
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
Развлекательная программа на 10 человек (возможно увеличить до 12 человек)
Возраст участников: 8-14 лет (мальчики и девочки).
Численность группы должна составлять не менее 10 человек (либо необходимо приобретение соответствующего количества билетов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.