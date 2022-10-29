Театр кукол «Экият» - побываем в сказке

Экскурсия по государственному театру кукол «Экият»

Экскурсия по государственному театру кукол «Экият», с посещением музея истории театра. Путешествие по прекрасному замку полно загадок и неожиданных поворотов.
Театр кукол «Экият» - побываем в сказке
Театр кукол «Экият» - побываем в сказке
Театр кукол «Экият» - побываем в сказке
Театр кукол «Экият» - побываем в сказке
Театр кукол «Экият» - побываем в сказке
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Описание

Что вас ожидает:

  • В течение экскурсии гости узнают об особенностях здания, побывают в двух красивейших зрительных залах театра, королевском фойе, познакомятся с историей и символами, а также с системами управления театральными куклами.
  • Дети отправляются в путь, с тем, чтобы узнать про потайные уголки это необыкновенного места. Они проходят по всем комнатам театра «Экият», где их ждут испытания и приключения. Программа построена таким образом, что в ней чередуются подвижные игры, творческие этапы — поэтому детям некогда скучать и они не устают во время игры. Экскурсии проводятся по театральному фойе, зрительным залам и музею.

Участников знакомят с:

  • искусством играющей куклы;
  • историей театра кукол в г. Казани;
  • архитектурными и техническими особенностями здания;
  • экспозицией музея;
  • видами профессиональных театральных кукол и особенностями их управления (с возможностью оживить кукол и попробовать себя в роли артиста-кукловода);

Важная информация:

  • Развлекательная программа на 10 человек (возможно увеличить до 12 человек).
  • Возраст участников: 8-14 лет (мальчики и девочки).
  • Численность группы должна составлять не менее 10 человек (либо необходимо приобретение соответствующего количества билетов).

Экскурсии проводятся в будни с 09:00 до 15:30, кроме понедельника

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по театру
Что не входит
  • Билеты на спектакль
Место начала и завершения?
метро Суконная слобода
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсии проводятся в будни с 09:00 до 15:30, кроме понедельника
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Развлекательная программа на 10 человек (возможно увеличить до 12 человек)
  • Возраст участников: 8-14 лет (мальчики и девочки).
  • Численность группы должна составлять не менее 10 человек (либо необходимо приобретение соответствующего количества билетов)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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