1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
«Кроме того, в программе: Детский театр кукол «Экият», Министерство сельского хозяйства «Дворец Земледельцев», ЗАГС «Чаша», Домашняя арена футбольной команды Рубин «Ак Барс Арена»»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
«Театр кукол «Экият», похожий на сказочный замок»
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330₽ за человека
Мини-группа
3.5 часа
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
«Проследуем мимо современных спортивных объектов и сказочно красивого театра кукол «Экият»»
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Казань: путешествие по третьей столице России
Получите незабываемые впечатления от экскурсии по Казани, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
«Рассмотрите причудливый фасад кукольного театра «Экият», напоминающего сказочный замок»
Сегодня в 20:30
Завтра в 20:30
6 990₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
«Наша первая остановка — театр кукол «Экият», что по-русски значит «сказка»»
10 июня в 08:30
11 июня в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«Кукольный театр «Экият», восхищающей своим удивительным фасадом»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Казань: симбиоз культур в одном городе
Откройте для себя Казань, где встречаются история и культуры, в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: У места вашего проживания или по договоренности
«Раскроете, что здесь делал Емельян Пугачёв, полюбуетесь сказочным Театром кукол Экият и храмами — православным, старообрядческим и католическим»
14 июня в 13:00
18 июня в 09:30
99008 910₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия на авто по вечерней Казани
С наступлением сумерек Казань преображается. Вас ждут могучие кремлевские стены, мечеть Кул-Шариф, набережная и дворец бракосочетания в виде гигантской чаши
Начало: У Центрального стадиона
«Кроме того, я покажу расположенные неподалеку таинственное озеро Кабан, похожий на сказочный замок кукольный театр Экият и старинную церковь Сошествия Святого Духа»
16 июня в 20:00
17 июня в 20:00
5 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
«Далее в программе — история создания крупнейшего и одного из старейших кукольных театров России, сказочный «Экият»»
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
«Современная архитектура — вы рассмотрите сказочный кукольный театр Экият, центр семьи в виде огромной чаши, футбольный стадион Казань-Арена и роскошный дворец Земледельцев»
15 июня в 09:30
16 июня в 14:30
6 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места
«Театр кукол Экият — мы пройдем по зеленой площадке возле удивительного здания кукольного театра, напоминающего восточный дворец»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей Ленина»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Огни и сюжеты вечерней Казани: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в волшебный мир вечерней Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Эта экскурсия станет незабываемым приключением
«Вы увидите Центр семьи в виде чаши, сказочные Дворец земледельцев и театр кукол Экият, старинный кремль с белоснежными минаретами мечети Кул-Шариф и крупнейшее медиа-табло Европы на фасаде стадиона «Ак Барс Арена»»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Театр кукол «Экият» — вы оцените здание старейшего театра Татарстана, похожее на воздушный сказочный замок»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: историческое и современное очарование за три часа
Познакомьтесь с Казанью, где история и современность переплетаются в уникальном городском ландшафте. Вас ждет незабываемое путешествие
Начало: Заеду за Вами в отель, если вы остановились в цент...
«Вы увидите традиционные татарские дома в стилизованной фольклорной деревне Туган Авылым, заедете в историческую Старо-Татарскую слободу и полюбуетесь сказочным зданием кукольного театра Экият»
24 июня в 10:00
25 июня в 10:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
«Мы проедем по мосту Миллениум, рассмотрим героев сказок на фасаде кукольного театра Экият»
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
«А также оцените новейшие достопримечательности: ЗАГС в виде огромной чаши и театр кукол «Экият», напоминающий сказочный дворец»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июня в 08:00
18 июня в 08:00
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Групповая
2 часа
Популярное предложение
Вечерняя экскурсия по Казани: история, архитектура и иллюминация
Откройте для себя волшебство Казани ночью, насладитесь величием освещенных достопримечательностей и татарскими легендами
Начало: Недалеко от Казанского кремля
«Театр Кукол «Экият» — огромный замок, крупнейший и один из старейших театров кукол в России»
Расписание: ежедневно в 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1100990₽ за человека
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
Ночная экскурсия для глаз, а не для ушей
Увидеть главные достопримечательности Казани в свете волшебных огней (в группе)
Начало: В холле отеля Ибис
«Завершим путешествие у театра кукол «Экият» с волшебной атмосферой»
Расписание: ежедневно в 21:00
Завтра в 21:00
10 июня в 21:00
11001 045₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Казань: самый смак за 2 часа
Почувствовать сердце города и понять его культуру на насыщенной прогулке по историческому центру
Начало: В вашем отеле
«Мусы Джалиля, Городскую ратушу, татарскую деревню «Туган Авылым», кукольный театр Экият и большой концертный зал им»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Групповая
3.5 часа
Групповая экскурсия в Казани: с огоньком, ветерком и вкусом
Продегустировать местные продукты, увидеть третью столицу с высоты и полюбоваться её сиянием в ночи
Начало: У отеля «Ногай»
«Мы увидим Дворец земледельцев, театр кукол «Экият», самый большой медиафасад в Европе, дворец бракосочетаний «Чаша»»
Расписание: ежедневно в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
2 100₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Театр кукол «Экият» — один из старейших в стране, расположенный в сказочном дворце»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Ночная прогулка по Казани и винная дегустация
Познакомиться с символами города в вечерней подсветке и посетить магазин-музей спиртных напитков
10 июня в 19:30
18 июня в 19:30
5 760₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Волшебство вечерней Казани
Увидеть главные достопримечательности и погрузиться в магическую атмосферу города
«Вы увидите похожий на сказочный замок кукольный театр Экият, знаменитую мечеть Кул-Шариф и дворец бракосочетания, построенный в виде огромной чаши»
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
7 100₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: Красавица в огнях
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где исторические памятники и современные здания сияют в свете ночных огней
«У театра кукол «Экият» вы окажетесь словно в сказке, и это не случайно»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
66806 012₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Ночная экскурсия по Казани: смотровые площадки и легенды
Исследуйте волшебство Казани ночью: от кремля до озера Кабан, от сказочных панорам до исторических рассказов
Начало: В любом удобном месте
«Затем мы отправимся к театру кукол «Экият», на фасаде которого разглядим жар-птицу, маленького принца и других сказочных персонажей»
17 июля в 18:00
18 июля в 18:00
59005 310₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
История Казани в лицах
Узнать, как жила Казань в царскую эпоху, и рассмотреть главные памятники города
Начало: По договоренности
«Вы полюбуетесь изящным дворцом Земледельцев, увидите необычный центр семьи «Казан», футбольный стадион «Ак Барс Арена», современный IT-парк, сказочный кукольный театр Экият и живописное озеро Кабан»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Групповая
2 часа
Вечерняя Казань: автобусная экскурсия
Проехать по центру третьей столицы и полюбоваться из окна сиянием ночного города
Начало: В отеле Татарстан
««Экият» — кукольный театр, похожий на замок из детской сказки»
Расписание: ежедневно в 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
1 099₽ за человека
Групповая
2.5 часа
Обзорная автобусная экскурсия по Казани
Получить объемное представление о самобытной столице Татарстана
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Сказочный дворец «Экият» и здание-парусник театра им Г»
Расписание: ежедневно в 10:30 и 14:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 100₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
«Вы побываете у сказочного театра кукол «Экият», где Маленький принц встречает всех, раскрыв свои широкие объятия»
Расписание: Каждый день в 20.00
13 июня в 09:00
14 июня в 15:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечерняя Казань
Начало: Отель/апартаменты/заведение
«Мы осмотрим Чашу (дворец бракосочетания, фольклорную деревеньку Туган Авылым, театр кукол Экият, дворец земледельцев и кремлевскую набережную»
Расписание: Пн-вс в диапазоне с 18:00 до 22:00
10 июня в 18:00
12 июня в 18:00
от 6 000₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Казань сквозь века: от Волжской Булгарии до современного Татарстана
Увидеть и узнать самое главное на групповой автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: в центре Казани
«Театр кукол «Экият» в виде сказочного замка»
Расписание: в воскресенье в 15:00
Завтра в 15:00
16 июня в 15:00
1 800₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5 800₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
2 часа
Казань - восточная ночь (на авто и пешком в мини-группе)
Увидеть город после захода солнца и оценить великолепие вечерней подсветки
Начало: На улице Пушкина
«Детский театр кукол «Экият», с ночной подсветкой превращающийся в настоящий дворец»
Расписание: в субботу в 20:00
Сегодня в 19:00
15 июня в 20:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда5 июня 2024Замечательная экскурсия по вашему прекрасному городу! Время прошло быстро и незаметно! Однозначно, буду рекомендовать друзьям!
- ЕЕвгений5 июня 2024Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
- ЕЕкатерина5 июня 2024Приятное вечернее путешествие на автобусе. Экскурсовод с удивительным именем Ландыш рассказала про город и его жителей. Единственное, я не успевала
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ЮЮрий5 июня 2024Всё прошло хорошо.
- ТТатьяна4 июня 2024Великолепная, насыщенная экскурсия, хороший, продуманный маршрут. Алена интересно и доступно рассказала обо всех достопримечательностях и важных исторических событиях. Во время экскурсии Алена нашла время для потрясающего чаепития.
- ЕЕлена4 июня 2024Я организовывала досуг трех поколений нашей семьи (от 8 до 65 лет), это было непросто. На вопрос: какая из экскурсий
- ЛЛариса4 июня 2024Хорошая организация, удобный мини-вэн Мерседес с хорошим водителем. Экскурсовод много знающий и хорошо излагающий обширный материал. Доброжелательная женщина. Было интересно. Подкачала погода, сильный ливень. Экскурсию однозначно рекомендую.
- ФФаина4 июня 2024Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
- ММарина4 июня 2024Мы очень рады, что попали на эту экскурсию по Казани. Организация была четкая, хороший комфортный автобус, грамотно и удобно составлен маршрут. Очень понравилась гид Гульнара. Информация подается доступно и информативно, без перегруза, поэтому запомнилось хорошо. Вообщем твердая пятерка с плюсом!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Театр кукол «Экият»»
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