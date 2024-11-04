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Приглашаем вас на экспресс-экскурсию по вечернему городу! За 1,5 часа вы изучите весь исторический центр и современные кварталы на автомобиле и пешком.



Увидите кремль, которому более 400 лет, проедете по мосту Миллениум, рассмотрите театр кукол «Экият», полюбуетесь необычной архитектурой центра семьи «Казан» и Дворца земледельцев. И узнаете, какие тайны хранят популярные достопримечательности.