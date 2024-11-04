Приглашаем вас на экспресс-экскурсию по вечернему городу! За 1,5 часа вы изучите весь исторический центр и современные кварталы на автомобиле и пешком.
Увидите кремль, которому более 400 лет, проедете по мосту Миллениум, рассмотрите театр кукол «Экият», полюбуетесь необычной архитектурой центра семьи «Казан» и Дворца земледельцев. И узнаете, какие тайны хранят популярные достопримечательности.
Увидите кремль, которому более 400 лет, проедете по мосту Миллениум, рассмотрите театр кукол «Экият», полюбуетесь необычной архитектурой центра семьи «Казан» и Дворца земледельцев. И узнаете, какие тайны хранят популярные достопримечательности.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:30, 19:00, 19:30
Описание экскурсии
- Встретимся около метро и отправимся знакомиться с театром кукол «Экият» и стилизованной татарской деревней «Туган Авылым».
- Проедем под стенами Казанского кремля к центру семьи Казан, колесу обозрения и мосту Миллениум.
- Полюбуемся птицей Хоррият, которая гордо восседает на высоте 40 метров.
- Ратуша, Театр оперы и балета, Большой концертный зал, величественный Казанский кафедральный собор — всё это окажется перед вашими глазами.
- Закончим путешествие около Дворца земледельцев и Кремлёвской набережной, где гид оставит вас для самостоятельной прогулки.
Вы узнаете:
- Где находится театр кукол «Экият» в миниатюре.
- Почему центр семьи охраняют крылатый Зилант и благородный барс и почему их чётное количество.
- В чём уникальность спортивных объектов Казани.
- Что за буква «М» установлена на самом высоком мосту в городе.
- Почему на фасаде национальной библиотеки развиваются флаги.
Организационные детали
- Экскурсия автомобильно-пешеходная, проходит на машине Kia Sportage.
- Можете взять с собой детей, но учитывайте их распорядок дня, так как программа проходит в вечернее время.
- Предполагается две остановки для наружного осмотра и фотографирования — Театр кукол «Экият» и «Казан».
- Отдельно (при необходимости) оплачивается аренда детского кресла — подробности в переписке.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 124 туристов
Меня зовут Лариса. Я родилась в Казани. Работаю гидом-экскурсоводом, имею аккредитацию в Казанском кремле и Казани. Вместе со своими коллегами покажу город с любовью и теплом. Жду наших встреч!Задать вопрос
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