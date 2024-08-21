Театральные экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Казани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Пешая
62 отзыва
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
«Гостеприимный Дом Бая» - интерактивная театрализованная программа
58 отзывов
1.5 часа
Групповая
«Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства
Начало: Будет сообщен после бронирования
«В театрализованной форме о национальных праздниках, обрядах»
Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
2 300 за человека
Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Пешая
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Исследовать часть города, где сосредоточено 9 музеев, и узнать о литературе, музыке, театре и науке
Начало: На площади Мулланура Вахитова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00, в четверг в 09:00 и 10:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    21 августа 2024
    Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
    Замечательная экскурсия! Идя отличная! И интересно и необычно и красиво! Для взрослых и детей (с 7 лет примерно) подойдет отлично!
  • В
    Вероника
    11 августа 2024
    «Гостеприимный Дом Бая» - интерактивная театрализованная программа
    Очень понравилось радушие и хлебосольность хозяев. Было очень весело и интересно. Все гости были задействованы. А как красиво поют песни на татарском языке, просто заслушаться можно. Юмор, смех, вкусный ужин…. обязательно советую всем посетить данное мероприятие, не пожалеете.
  • Н
    Наталья
    11 июня 2024
    Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
    Очень интересная аудио экскурсия. Рассказ составлен так, что не заскучали ни дети, ни взрослые. Игра актера на высоте, попробуйте ка
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    час играть пантомиму безмолвным зрителям, которые вас не слышат)Плащи для всей группы придают таинственности. Площадь обхода небольшая, устать невозможно. Нам, двум очень взрослым 50+ и внучке 8 лет, очень понравилось!

    Очень интересная аудио экскурсия. Рассказ составлен так, что не заскучали ни дети, ни взрослые. Игра актера
  • И
    Ирина
    11 мая 2024
    Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
    Интересный и запоминающийся опыт, скорее назвала бы театрализованным представлением на улицах Казани, а не экскурсией. Позволяет заглянуть внутрь себя и выйти из рутины.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Театральные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
  2. «Гостеприимный Дом Бая» - интерактивная театрализованная программа
  3. Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 2 500. Туристы уже оставили гидам 120 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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