1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
1.5 часа
Групповая
«Гостеприимный Дом Бая»: интерактивное путешествие по татарской культуре
Вас ждет незабываемое путешествие в сердце татарской культуры с традиционными блюдами и обычаями в атмосфере гостеприимства
Начало: Будет сообщен после бронирования
«В театрализованной форме о национальных праздниках, обрядах»
Расписание: Ежедневно в 20:00,кроме среды
Завтра в 18:30
31 авг в 18:30
2 300₽ за человека
1.5 часа
Групповая
до 15 чел.
Казань, творцы и их судьбы: прогулка по Музейному кварталу
Исследовать часть города, где сосредоточено 9 музеев, и узнать о литературе, музыке, театре и науке
Начало: На площади Мулланура Вахитова
Расписание: в понедельник, вторник, среду, пятницу и субботу в 09:00 и 15:00, в четверг в 09:00 и 10:30
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
2 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр21 августа 2024Замечательная экскурсия! Идя отличная! И интересно и необычно и красиво! Для взрослых и детей (с 7 лет примерно) подойдет отлично!
- ВВероника11 августа 2024Очень понравилось радушие и хлебосольность хозяев. Было очень весело и интересно. Все гости были задействованы. А как красиво поют песни на татарском языке, просто заслушаться можно. Юмор, смех, вкусный ужин…. обязательно советую всем посетить данное мероприятие, не пожалеете.
- ННаталья11 июня 2024Очень интересная аудио экскурсия. Рассказ составлен так, что не заскучали ни дети, ни взрослые. Игра актера на высоте, попробуйте ка
- ИИрина11 мая 2024Интересный и запоминающийся опыт, скорее назвала бы театрализованным представлением на улицах Казани, а не экскурсией. Позволяет заглянуть внутрь себя и выйти из рутины.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Театральные»
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