А Александр Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро Замечательная экскурсия! Идя отличная! И интересно и необычно и красиво! Для взрослых и детей (с 7 лет примерно) подойдет отлично!

В Вероника «Гостеприимный Дом Бая» - интерактивная театрализованная программа Очень понравилось радушие и хлебосольность хозяев. Было очень весело и интересно. Все гости были задействованы. А как красиво поют песни на татарском языке, просто заслушаться можно. Юмор, смех, вкусный ужин…. обязательно советую всем посетить данное мероприятие, не пожалеете.

Н Наталья Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро читать дальше час играть пантомиму безмолвным зрителям, которые вас не слышат)Плащи для всей группы придают таинственности. Площадь обхода небольшая, устать невозможно. Нам, двум очень взрослым 50+ и внучке 8 лет, очень понравилось! Очень интересная аудио экскурсия. Рассказ составлен так, что не заскучали ни дети, ни взрослые. Игра актера на высоте, попробуйте ка