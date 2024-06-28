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особенностей конструкции до истории его создателей и обитателей. Внутрь зданий, конечно, не попасть, т. к. это небезопасно, но там, где это было возможно, подходили максимально близко - в обход, через калитки во дворы, с более высоких точек стоящих рядом построек. Я в восторге! Отдельное спасибо гиду Екатерине! Очень приятно, что вы не только отлично владеете материалом, но и с большой любовью относитесь к тому, чем занимаетесь - это очень подкупает, заряжает и подстёгивает интерес) Думаю, экскурсия подойдёт тем, кто хочет посмотреть нетривиальную Казань, кто интересуется историей и архитектурой, а также любителям необычных локаций для фотографий.