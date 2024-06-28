1 чел.
По популярности
Групповая
2 часа
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
950₽ за человека
Групповая
2 часа
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
670₽ за человека
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
7 авг в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
16 июля в 09:30
17 июля в 09:30
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
29 июля в 13:00
30 июля в 09:00
от 3 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань изнутри
Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны
Начало: У метро Кремлевская
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: В районе ст. метро Кремлёвская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань - место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Начало: В районе метро Площадь Тукая или по договоренности
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400₽ за человека
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:00
70004 200₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990₽ за всё до 3 чел.
Квест
2 часа
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Расписание: по субботам в 9:00
5 окт в 09:00
12 окт в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей28 июня 2024Экскурсия прошла 23 июня, погода нам не благоволила, шел дождь, но впечатления - самые положительные. Екатерина обогатила наше знакомство с
- ППолина26 июня 2024Рекомендую Екатерину!!! Отличная экскурсия, остались только положительные эмоции.
- ААнна25 июня 2024Очень хотелось посетить не самые распространенные маршруты Казани. И мы не разочаровались - оригинальные локации, интересные рассказы о каждом здании: от
- ТТатьяна24 июня 2024Всем советую эту экскурсию. Гульнара прекрасный экскурсовод, отлично знает свой город и с радостью делится своими знаниями. Стихи и фразы
- УУльяна22 июня 2024У нас был прекрасный экскурсовод и ооочень интересный квест. Детям 12, 6 лет очень понравилось. Спасибо
- ККарина22 июня 2024Очень понравилось как взрослым, так и ребёнку. Серёжа просто молодец. Очень интересно рассказывал и вовлека л в экскурсию. Так сказать с душой. Очень рекомендую.
- ММиляуша22 июня 2024Екатерина Очень интересно преподносит материал. Это не сухие факты, это и сказки, и легенды, и ответы на любые вопросы. Время экскурсии проходит незаметно. Учитываются пожелания. Если появятся другие предложения этого гида, обязательно пойду!!!
- ВВалерия21 июня 2024Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏 У Екатерины приятный голос, микрофон без посторонних шумов, все прекрасно слышно даже около дорог с активным движением. Большое спасибо 🌹
- ООльга21 июня 2024Экскурсия отличная! Вроде бы далеко от Кремля не уходили, но получила большое количество новой информации. Всё преподнесли интересно и доступно. Спасибо Екатерине, очень внимательно относится к гостям и замечательно рассказывает!
- ССветлана20 июня 2024Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию и задания! Отдельные благодарности за приз в конце мероприятия, всем очень понравилось!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От метро»
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