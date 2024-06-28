Экскурсии от метро в Казани

Найдено 18 экскурсий в категории «От метро» в Казани, цены от 670 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
78 отзывов
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 17:00
950 за человека
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
47 отзывов
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
670 за человека
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
240 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
103 отзыва
Познавательный квест «Восточная шкатулка»: история Казани как игра
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по улицам Казани, где каждый уголок скрывает свою историю и загадку
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 12:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
1550013 950 за всё до 4 чел.
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
7 чудес Йошкар-Олы: в гости к последним язычникам Европы
Погрузитесь в мир марийских традиций и архитектурных шедевров Йошкар-Олы. Эта экскурсия откроет вам двери в удивительный мир
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:30
7 авг в 10:30
17 000 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
7 авг в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Казань - первое свидание
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3.5 часа
334 отзыва
Казань - первое свидание: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Казани, посетив её знаковые места. Узнайте о богатой истории и культуре города, наслаждаясь уникальной архитектурой и живописными видами
Начало: В районе метро Площадь Тукая
16 июля в 09:30
17 июля в 09:30
7 500 за всё до 4 чел.
Соцгород - мифы и реальность города мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
29 июля в 13:00
30 июля в 09:00
от 3 300 за всё до 5 чел.
Казань изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Казань изнутри
Погулять по историческому центру и увидеть татарскую столицу с новой стороны
Начало: У метро Кремлевская
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
5 500 за всё до 10 чел.
Казань: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: В районе ст. метро Кремлёвская
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
8 700 за всё до 4 чел.
Казань - место встречи двух миров
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
16 отзывов
Казань - место встречи двух миров
Увидеть в истории и облике столицы Татарстана потрясающий пример симбиоза разных религий и культур
Начало: В районе метро Площадь Тукая или по договоренности
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
9 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
1584 отзыва
Групповая экскурсия: Раифский монастырь, Храм Всех Религий, Свияжск
Погрузитесь в мир духовности и архитектурной красоты, посетив самые значимые религиозные места Казани в одной экскурсии
Начало: Ул. Баумана, станция метро «Площадь Тукая»
Расписание: Ежедневно в 09:30 и 10:00
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
2 400 за человека
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
3 часа
24 отзыва
Казань глазами местного жителя: город, еда и самогон
Известные и нетуристические места, антиалкогольный музей, ужин из блюд татарской кухни
Начало: В районе метро Суконная Слобода
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:00
70004 200 за человека
Пешеходная экскурсия по Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
77 отзывов
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499 за всё до 10 чел.
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Начало: Станция метро Кремлевская, у памятника дракону
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 9 990 за всё до 3 чел.
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
51 отзыв
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме
Начало: Метро площадь Тукая
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
Расписание: по субботам в 9:00
5 окт в 09:00
12 окт в 09:00
6 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    28 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    Экскурсия прошла 23 июня, погода нам не благоволила, шел дождь, но впечатления - самые положительные. Екатерина обогатила наше знакомство с
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    Казанью интересным повествованием о городе, его истории, жителях, достопримечательностях на нашем пути. Экскурсия прошла в доброжелательной атмосфере, организационные вопросы решались своевременно, рассказ гида - профессиональный, живой, понятный, убедительный.

  • П
    Полина
    26 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    Рекомендую Екатерину!!! Отличная экскурсия, остались только положительные эмоции.
  • А
    Анна
    25 июня 2024
    Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
    Очень хотелось посетить не самые распространенные маршруты Казани. И мы не разочаровались - оригинальные локации, интересные рассказы о каждом здании: от
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    особенностей конструкции до истории его создателей и обитателей. Внутрь зданий, конечно, не попасть, т. к. это небезопасно, но там, где это было возможно, подходили максимально близко - в обход, через калитки во дворы, с более высоких точек стоящих рядом построек. Я в восторге! Отдельное спасибо гиду Екатерине! Очень приятно, что вы не только отлично владеете материалом, но и с большой любовью относитесь к тому, чем занимаетесь - это очень подкупает, заряжает и подстёгивает интерес) Думаю, экскурсия подойдёт тем, кто хочет посмотреть нетривиальную Казань, кто интересуется историей и архитектурой, а также любителям необычных локаций для фотографий.

  • Т
    Татьяна
    24 июня 2024
    Казань - первое свидание
    Всем советую эту экскурсию. Гульнара прекрасный экскурсовод, отлично знает свой город и с радостью делится своими знаниями. Стихи и фразы
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    на татарском языке добавляют очарование в ее рассказ. Так как Казань большой город, наличие автомобиля позволяет увидеть больше и больше узнать. Это было классно.

  • У
    Ульяна
    22 июня 2024
    Познавательный квест «Восточная шкатулка»
    У нас был прекрасный экскурсовод и ооочень интересный квест. Детям 12, 6 лет очень понравилось. Спасибо
  • К
    Карина
    22 июня 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Очень понравилось как взрослым, так и ребёнку. Серёжа просто молодец. Очень интересно рассказывал и вовлека л в экскурсию. Так сказать с душой. Очень рекомендую.
  • М
    Миляуша
    22 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    Екатерина Очень интересно преподносит материал. Это не сухие факты, это и сказки, и легенды, и ответы на любые вопросы. Время экскурсии проходит незаметно. Учитываются пожелания. Если появятся другие предложения этого гида, обязательно пойду!!!
  • В
    Валерия
    21 июня 2024
    Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
    Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏 У Екатерины приятный голос, микрофон без посторонних шумов, все прекрасно слышно даже около дорог с активным движением. Большое спасибо 🌹
    Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏Очень интересная экскурсия, не скучно, хороший маршрут, можно сделать много красивых фотографий 😏
  • О
    Ольга
    21 июня 2024
    Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
    Экскурсия отличная! Вроде бы далеко от Кремля не уходили, но получила большое количество новой информации. Всё преподнесли интересно и доступно. Спасибо Екатерине, очень внимательно относится к гостям и замечательно рассказывает!
    Экскурсия отличная! Вроде бы далеко от Кремля не уходили, но получила большое количество новой информации. Всё
  • С
    Светлана
    20 июня 2024
    Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
    Все отлично! Спасибо за интересную экскурсию и задания! Отдельные благодарности за приз в конце мероприятия, всем очень понравилось!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От метро»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
  2. Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
  3. Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
  4. Познавательный квест «Восточная шкатулка»
  5. 4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
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