Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Мы отправимся в гости к астрономам — в старейшую обсерваторию Казанского университета.



Вас ждет погружение в увлекательный мир звезд и галактик, чтобы вы могли познакомиться с классическими основами космонавтики, астрономии, физики и другими науками.



Вы увидите старинные телескоп-рефрактор и меридианный круг, а также материалы по истории обсерватории и погрузитесь в тайны небес.

Казань Ваш гид в Казани Написать вопрос Индивидуальная экскурсия Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-3 человека На чём проводится На автобусе Можно с детьми Да 10 000 ₽ за экскурсию Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата На сайте нашего официального партнёра Sputnik8

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даты Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Описание экскурсии Приглашаем на удивительную экскурсию, созданную специально для тех, кто хочет познакомиться с классическими основами космонавтики, астрономии, физики и другими науками. Вы побываете в увлекательном мире звезд и галактик с экскурсией в старейшую обсерваторию Казанского университета. На экскурсии вы узнаете как делали первые астрономические шаги наши предки, чем в этом смысле славен Казанский университет и как сейчас развивается астрономическая наука. Энгельгардтовская Обсерватория включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, у вас будет возможность увидеть уникальные здания Астрономической обсерватории которые включены в российский государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры: главное и административное здание, павильон телескопа Гелиометр, Южная мира — усыпальница и другие. Взрослые и дети могут примерить на себя роль настоящего астронома и увидеть уникальные старинные и современные телескопы, меридианный круг фирмы Репсольд, солнечные часы и принцип их работы, а также проследить реализацию современных астрономических проектов Казанского Федерального университета. На этой экскурсии реально поедет крыша (!!!) не только от впечатлений, но и в буквальном смысле: ведь чтобы обозревать небо в телескоп необходимо раздвинуть крышу над головой! Не упустите шанс окунуться в уникальный мир астрономии и углубиться в тайны небес!

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