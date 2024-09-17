Мы отправимся в гости к астрономам — в старейшую обсерваторию Казанского университета.
Вас ждет погружение в увлекательный мир звезд и галактик, чтобы вы могли познакомиться с классическими основами космонавтики, астрономии, физики и другими науками.
Вы увидите старинные телескоп-рефрактор и меридианный круг, а также материалы по истории обсерватории и погрузитесь в тайны небес.
Вас ждет погружение в увлекательный мир звезд и галактик, чтобы вы могли познакомиться с классическими основами космонавтики, астрономии, физики и другими науками.
Вы увидите старинные телескоп-рефрактор и меридианный круг, а также материалы по истории обсерватории и погрузитесь в тайны небес.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00
Описание экскурсииПриглашаем на удивительную экскурсию, созданную специально для тех, кто хочет познакомиться с классическими основами космонавтики, астрономии, физики и другими науками. Вы побываете в увлекательном мире звезд и галактик с экскурсией в старейшую обсерваторию Казанского университета. На экскурсии вы узнаете как делали первые астрономические шаги наши предки, чем в этом смысле славен Казанский университет и как сейчас развивается астрономическая наука. Энгельгардтовская Обсерватория включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО, у вас будет возможность увидеть уникальные здания Астрономической обсерватории которые включены в российский государственный охранный реестр недвижимых памятников градостроительства и архитектуры: главное и административное здание, павильон телескопа Гелиометр, Южная мира — усыпальница и другие. Взрослые и дети могут примерить на себя роль настоящего астронома и увидеть уникальные старинные и современные телескопы, меридианный круг фирмы Репсольд, солнечные часы и принцип их работы, а также проследить реализацию современных астрономических проектов Казанского Федерального университета. На этой экскурсии реально поедет крыша (!!!) не только от впечатлений, но и в буквальном смысле: ведь чтобы обозревать небо в телескоп необходимо раздвинуть крышу над головой! Не упустите шанс окунуться в уникальный мир астрономии и углубиться в тайны небес!
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Казанская обсерватория
- Энгельгардтовский телескоп-рефрактор XIX века
- Меридианный круг XIX века
Что включено
- Экскурсионное, транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Обед, входной билет
Место начала и завершения?
Казань, пл. Тысячелетия, 2
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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