1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
«Мы будем посещать культовые сооружения и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в Казанском кремле — на их территории запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«Успенский собор — памятник древнерусского зодчества, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
«Здесь вы увидите уникальные сооружения исчезнувшей болгаро-татарской культуры, благодаря которым город был внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена1 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.
- ССветлана21 мая 2024Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.
- ЮЮлия21 мая 2024Александр, спасибо за экскурсию! Это был наш последний день в Казани и заключительная экскурсия в Кремль. Рада, что взяла индивидуальную, Александру удалось заинтересовать даже подростка, было очень интересно и познавательно! Спасибо!
- ЮЮлия20 мая 2024Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!
- ООльга2 мая 2024Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!
- ММихаил21 апреля 2024Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые
- ВВиолетта28 марта 2024Спасибо огромное организатору и экскурсоводу Александру! Все было организовано четко, насыщено. Александр прекрасно рассказывает, вот прям все по делу, никакой воды. Несмотря на плохую погоду наша полутора часовая экскурсия прошла не заметно и на одном дыхании!
- ССветлана27 декабря 2023Экскурсия понравилась! Насыщенная и интересная, однозначно рекомендую!
- ННеклюдова28 октября 2023Я достаточно часто беру экскурсии и экскурсия в Болгар оказалась наиболее яркой, насыщенной и очень информативной. Когда мы приехали в
- ЕЕлена14 июня 2022Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)Экскурсия была интересная. Гид много рассказал исторических фактов. Экскурсия на твердую 4.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Объекты ЮНЕСКО»
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