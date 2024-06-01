Достопримечательности входящие в список ЮНЕСКО в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Объекты ЮНЕСКО» в Казани, цены от 2 880 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казанский кремль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
203 отзыва
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
«Мы будем посещать культовые сооружения и памятники всемирного наследия ЮНЕСКО в Казанском кремле — на их территории запрещено находиться в состоянии алкогольного или иного опьянения»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350 за всё до 5 чел.
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
«Успенский собор — памятник древнерусского зодчества, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
Начало: Казань, место проживания туристов
«Здесь вы увидите уникальные сооружения исчезнувшей болгаро-татарской культуры, благодаря которым город был внесён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.
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    Слишком много информации которая не имела отношения к экскурсии. Для меня важна речь и история которую преподносят на экскурсии. В данной экскурсии гид, к сожалению омрачил впечатление используя бранные слова.

  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.
  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Казанский кремль сквозь века
    Александр, спасибо за экскурсию! Это был наш последний день в Казани и заключительная экскурсия в Кремль. Рада, что взяла индивидуальную, Александру удалось заинтересовать даже подростка, было очень интересно и познавательно! Спасибо!
  • Ю
    Юлия
    20 мая 2024
    Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
    Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!
  • О
    Ольга
    2 мая 2024
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!
  • М
    Михаил
    21 апреля 2024
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые
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    народы Азии, историю Казани и многое другое, а также показал все достопримечательности Болгара. Очень насыщенно и интересно! Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет посетить древнюю столицу Волжской Булгарии.

  • В
    Виолетта
    28 марта 2024
    Казанский кремль сквозь века
    Спасибо огромное организатору и экскурсоводу Александру! Все было организовано четко, насыщено. Александр прекрасно рассказывает, вот прям все по делу, никакой воды. Несмотря на плохую погоду наша полутора часовая экскурсия прошла не заметно и на одном дыхании!
  • С
    Светлана
    27 декабря 2023
    Казанский кремль сквозь века
    Экскурсия понравилась! Насыщенная и интересная, однозначно рекомендую!
  • Н
    Неклюдова
    28 октября 2023
    Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
    Я достаточно часто беру экскурсии и экскурсия в Болгар оказалась наиболее яркой, насыщенной и очень информативной. Когда мы приехали в
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    музей в Болгаре, я будто совершила путешествия по эпохам. Мы останавливались у каждой карты, где меня ждал подробный рассказ о миграции, культуре, обычиях кочевых племён. После мы отправились в сам городища, с его востановленеыми колоннами и минаретом, а так же востанновленный дворец ханов. И я безмерно благодарна Рустему за это путешествие в прошлое.

  • Е
    Елена
    14 июня 2022
    Экскурсия по Казанскому Кремлю (ЮНЕСКО)
    Экскурсия была интересная. Гид много рассказал исторических фактов. Экскурсия на твердую 4.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Объекты ЮНЕСКО»

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  3. Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО
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  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Объекты ЮНЕСКО" можно забронировать 3 экскурсии от 2 880 до 19 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 240 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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