Е Елена Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе читать дальше Слишком много информации которая не имела отношения к экскурсии. Для меня важна речь и история которую преподносят на экскурсии. В данной экскурсии гид, к сожалению омрачил впечатление используя бранные слова. Очень понравилась экскурсия. Место просто замечательное, со своей историей и со своими правилами. Не понравился гид и ее подача информации.

С Светлана Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе Отличная экскурсия, небольшая группа. Экскурсовод Зельфира отлично справилась с работой, было эмоционально и интересно.

Ю Юлия Казанский кремль сквозь века Александр, спасибо за экскурсию! Это был наш последний день в Казани и заключительная экскурсия в Кремль. Рада, что взяла индивидуальную, Александру удалось заинтересовать даже подростка, было очень интересно и познавательно! Спасибо!

Ю Юлия Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе Все понравилось! В пасмурную погоду одевайтесь хорошо, ветрено! Изысков в еде не ждите, обычные ларьки с пирожками, чай!!!

О Ольга Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО Шикарная экскурсия! С нами была экскурсовод Наталья! Всю дорогк Наталья рассеазывала про окрестности и деревушки, которые проезжали. Рассказала про жизнь, обычаи и пр. Все посмотрели, вкусно пообедали. Однозначно буду рекомендовать друзьям и знакомым. Мы в восторге!

М Михаил Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО читать дальше народы Азии, историю Казани и многое другое, а также показал все достопримечательности Болгара. Очень насыщенно и интересно! Смело рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет посетить древнюю столицу Волжской Булгарии. Прекрасная экскурсия, я очень доволен! Экскурсию проводил гид Рустем, очень интересно и подробно рассказал про Волжскую Булгарию, Казанское ханство, кочевые

В Виолетта Казанский кремль сквозь века Спасибо огромное организатору и экскурсоводу Александру! Все было организовано четко, насыщено. Александр прекрасно рассказывает, вот прям все по делу, никакой воды. Несмотря на плохую погоду наша полутора часовая экскурсия прошла не заметно и на одном дыхании!

С Светлана Казанский кремль сквозь века Экскурсия понравилась! Насыщенная и интересная, однозначно рекомендую!

Н Неклюдова Экскурсия в Болгар - Северную Мекку, объект ЮНЕСКО читать дальше музей в Болгаре, я будто совершила путешествия по эпохам. Мы останавливались у каждой карты, где меня ждал подробный рассказ о миграции, культуре, обычиях кочевых племён. После мы отправились в сам городища, с его востановленеыми колоннами и минаретом, а так же востанновленный дворец ханов. И я безмерно благодарна Рустему за это путешествие в прошлое. Я достаточно часто беру экскурсии и экскурсия в Болгар оказалась наиболее яркой, насыщенной и очень информативной. Когда мы приехали в