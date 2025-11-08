Приглашаем вас в увлекательное путешествие в старейшую обсерваторию Казанского Университета.
Лектор расскажет вам о том, как зарождаются и умирают галактики, что такое белые карлики и черные дыры, когда можно увидеть настоящий метеоритный дождь и пролетающие недалеко от Земли кометы.
И посетим Иннополис — это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной.
Описание экскурсииОбсерватория Казанского Федерального университета, основанная в 1901 году, носит имя Василия Энгельгардта (с немецкого языка «ангел-хранитель»). Именно он передал в Казань свои уникальные астрономические инструменты, которые до сих пор исправно служат науке. У вас есть уникальная возможность прикоснуться к историческим корням университета, узнать историю открытия обсерватории. Представляет собой комплекс, включающий в себя: главный корпус; библиотека; павильон телескопа; обсерватория с павильоном рефрактора; павильон гелиометра; павильон метеорного отдела. Во время экскурсии вы посетите несколько павильонов с телескопами, где экскурсовод продемонстрирует астрономические инструменты, расскажет об их предназначении и принципах работы. При условии ясной погоды понаблюдаете Солнце в специальный «солнечный» телескоп. Иннополис – самый маленький и молодой город в России Это своего рода «татарское Сколково» с университетом и особой экономической зоной. Проектировал его главный архитектор Сингапура, так что город получается инновационным и по форме, и по содержанию. Здесь уже работают технопарк, частный университет, медицинский центр и прочие объекты инфраструктуры. Вы увидите:
- Университет Иннополис. Это первый в стране специализирующийся на IT-отрасли университет. Особенностью обучения в данном ВУЗе является тесное сотрудничество с бизнес-средой: студенты принимают участие в проектах ведущих российских и международных компаний.
- Студенческий кампус.
- Спортивный комплекс – комплекс европейского уровня, включающий в себя современный тренажерный зал, залы для групповых занятий и единоборств, игровой зал, прекрасный бассейн, джакузи, инфракрасную сауну, хамам, уникальный банный комплекс.
• Технопарк. Важная информация: Категории билетов:
- дети до 6 лет включительно проходят по билету за 600 рублей;
- детский билет — с 7 по 13 лет включительно;
- с 14 лет приобретайте взрослый билет.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Иннополис
- Обсерватория Казанского Университета
Что включено
- Проезд на комфортабельных автобусах
- Обслуживание профессиональными гидами
- Входные билеты в обсерваторию Казанского Университета
- Входные билеты в Университет Иннополис
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Радиогиды для лучшей слышимости экскурсовода - 100 руб. /чел. (при группе от 10 чел.)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на последних 30 из 200 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
8 ноя 2025
Цена экскурсии неоправданно завышена! Экскурсовод Марина совершенно не заинтересована в притоке туристов. Действует по принципу: «День прошёл и слава богу!»: без эмоциональна, смена наушников проблема, высадили из автобуса, не разобравшись
М
Мисник
7 ноя 2025
Экскурсия понравилась, спасибо Марине и водителю Радику. Всё хорошо организовано. А так же спасибо девочкам менеджерам на Баумана, 19.
Р
Раиса
5 ноя 2025
Очень интересная путевая информация, великолепная экскурси в обсерваторию, экскурсия в Иннополис слабовата. Постоять у экрана с видео презентацией можно и дома.
А
Алсу
5 ноя 2025
Добрый день! Были на экскурсии 01.11.2025 года. Нам экскурсия очень понравилась, все было очень интересно и познавательно. Спасибо большое организаторам экскурсии, отдельное спасибо гиду Александру за вовлеченность в тему экскурсии
А
Анастасия
31 окт 2025
Очень понравилось, профессионально и на высшем уровне.
А
Александра
29 окт 2025
Прекрасная экскурсия! Были семьей с ребенком 12 лет. В восторге и ребенок, и взрослые. Отдельные спасибо потрясающему экскурсоводу Александру. Такого интересного рассказа про астрономию мы еще не слышали! Однозначно рекомендуем!
Ю
Юлия
29 окт 2025
Очень понравился наш экскурсовод Александр, рассказывал и доносил информацию так, что его хотелось слушать всем! Очень интересно было узнать и открыть для себя что - то новое: об астрономической обсерватории, об Иннополисе. Много слыщали, но побывав и увидев своими глазами -этот совсем другое! Очень все впечатлило и понравилось!
М
Магамсалахова
24 окт 2025
Г
Григорий
15 окт 2025
Старинная обсерватория и современный Иннополис были бесподобны. Все три экскурсовода знают свое дело, очень доступно излагают материал.
А
Анастасия
12 окт 2025
И
Ирина
8 окт 2025
Понравилась астрономия.
Экскурсия по иннополису очень скомканая.
Свободного времени было минут 20-25
С
Сергей
8 окт 2025
Отличная экскурсия по Иннополису, интересные подробности из жизни айтишного наукограда, гид с хорошим чувством юмора) Можно прокатиться по городу на робко-такси через приложение Яндекса.
С
Светлана
8 окт 2025
А
Андрей
4 окт 2025
Поездка рекомендуется для школьников средних и старших классов и их родителей.
Из описания сложилось ожидание, что обсерватория будет в Иннополисе. Фактически завезли в какой-то музей по дороге.
Гид-студент Дмитрий очень энергично и задорно рассказывает. Лайк.
С
Светлана
28 сен 2025
Потрясающе интересно. Все организовано очень разумно. Даже завидно, что у нас во время обучения в МИФИ ничего похожего е было. Всё правильно, наши дети должны жить лучше нас и иметь больше возможностей.
