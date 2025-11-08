читать дальше

с чего начать в Иннополисе. Поставила 3 из 5 только за замечательную экскурсию по астрономической обсерватории, но за это спасибо двум братьям Александру и Георгию! Вот действительно увлечённые люди, владеющие материалом в полной мере! Казалось бы, чего тут интересного? Так вот я вам скажу: вот такими должны быть экскурсоводы! Смогли увлечь и завлечь! Экскурсию однозначно нужно переименовать в «Экскурсия в астрономическую обсерваторию с посещением Иннополиса»! А ещё лучше добавить посещение планетария и убрать Иннополис! Тогда и цена была бы оправданна! В общем, решать вам, может просто нам так не повезло с экскурсоводом! Причём, в нашей группе из 8 были 5 молодых людей и они с моим мнением согласны, Иннополис нас разочаровал(