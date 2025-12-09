Всего за один (но очень насыщенный) день вы увидите сразу три разные локации.
Побываете в старинном городе-музее под открытым небом — и в современном городе, где верх взяли технологии. Погуляете по технопаркам, попробуете чай из самовара, заглянете в монастыри. И откроете тайны звёздного неба в обсерватории, входящей в список всемирного наследия ЮНЕСКО.
Описание экскурсии
Самый молодой город России – Иннополис
- Отправимся в место, которое называют «город айтишников» и «город будущего»
- Вы побываете в тематических технопарках, увидите, как курсирует беспилотное такси (а по возможности и прокатитесь на нём)
- Посмотрите, как роботы-официанты разносят еду в ресторанах, а роверы-доставщики колесят по городу, словно домашние животные
Остров-град Свияжск
- В музее под открытым небом мы посетим памятники истории и архитектуры, старинные монастыри времён Ивана Грозного
- А на площади мастеров и умельцев отведаем блинчики и чай из самовара, приготовленные по старорусским рецептам
Планетарий Казанского университета
В обсерватории им. В. П. Энгельгарда вас ждёт увлекательная экскурсия и просмотр научно-космического фильма. Вы совершите прогулку по звёздному небу и узнаете, как устроена наша Солнечная система!
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном SsangYong Actyon II, Toyota Corolla Axio или Chevrolet Orlando
- По желанию посещение планетария можно заменить на экскурсию в Раифский мужской монастырь и дендрарий Волжско-Камского государственного заповедника
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительные расходы
- Входные билеты в Свияжск — 130 ₽
- Сеанс в планетарии в будние дни: взрослый — 450 ₽, детский — 400 ₽
- Сеанс в планетарии в выходные дни: взрослый — 600 ₽, детский — 500 ₽
- Заказ в кафе — по меню
Примерный тайминг
- Иннополис — 1 ч
- Свияжск — 2 ч
- Обсерватория — 2 ч
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1740 туристов
Меня зовут Эльмира Мира. Я тревел-блогер, аккредитованный гид-экскурсовод, турагент, автор многих туристических программ по Казани, России и за границей. В туризме более 6 лет. Моя любовь к нетипичным экскурсиям вызвана,
