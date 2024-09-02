6 часов
Групповая
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Начало: Ул. Баумана, д. 19
Расписание: По средам в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
2 000₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Казань за пару часов
Начало: Ул. Баумана
Расписание: Каждый день в 10.00, 13.00,
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
10 000₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена2 сентября 2024Экскурсия в Иннополисе очень понравилась. Экскурсовод Марина очень интересно рассказывала. Посетили обсерваторию, рассказали про ее создателей и т. д., было интересно, но очень хотели посмотреть в трубу на звезды, но увы.
- ТТатьяна28 августа 2024Земечательная захватывающая экскурсия! Грамотная экскурсовод. С удовольствием ответит на все вопросы. Короче - очень советую! Не пожалеете))
- ННаталья25 августа 2024Обсерватория так себе, планетарий не показали.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обсерватория»
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