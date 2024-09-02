Экскурсии в обсерваторию Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Обсерватория» в Казани, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
На автобусе
49 отзывов
6 часов
Групповая
Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
Начало: Ул. Баумана, д. 19
Расписание: По средам в 10:00
Завтра в 10:00
14 сен в 10:00
2 000 за человека
Узнать Казань за пару часов
Пешая
6 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Узнать Казань за пару часов
Начало: Ул. Баумана
Расписание: Каждый день в 10.00, 13.00,
16 сен в 10:00
17 сен в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
На автобусе
3 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
Начало: Казань, пл. Тысячелетия, 2
Завтра в 09:00
14 сен в 09:00
10 000 за всё до 3 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обсерватория»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Иннополис с посещением астрономической обсерватории
  2. Узнать Казань за пару часов
  3. В гости к астрономам. Обсерватория Казанского университета
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Озеро Кабан
  5. Благовещенский собор
  6. Кул-Шариф
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Дворец Земледельцев
  10. Старая Казань
Сколько стоит экскурсия по Казани в сентябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Обсерватория" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 55 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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