Е Елена

Экскурсия в Иннополисе очень понравилась. Экскурсовод Марина очень интересно рассказывала. Посетили обсерваторию, рассказали про ее создателей и т. д., было интересно, но очень хотели посмотреть в трубу на звезды, но увы.