Описание экскурсииПриглашаем отправиться в единственный город в России на букву «Й»! Столица Республики Марий Эл, «Европа в центре России», город, создающий настроение - все это Йошкар-Ола, ставшая в последние годы настоящей жемчужиной Поволжья, где за каких-то 10 лет на месте пустырей и бараков выросли итальянские палаццо, величественные набережные, городские площади и скверы, и где можно увидеть архитектурные стили Амстердама и Венеции, Флоренции и бельгийского города Брюгге… Вы насладитесь шармом трех самых самобытных площадей (Патриаршая площадь, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова), увидите три самые красивые набережные (Амстердам, Брюгге и Воскресенская), три самых необычных памятника (Лоренцо Медичи Великолепному, Князю Монако Ренье Третьему, Федору Иоанновичу - последнему Рюриковичу), уникальный Царевококшайский Кремль, и конечно бренд города – Йошкиного Кота! Важная информация: По пути следования транспорта предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка». Ориентировочное время в пути — 2.5 часа. В силу возможных «пробок» на автотрассе путешественникам рекомендуется учитывать риски на случай задержки транспорта на обратном пути из Йошкар-Олы. Рекомендуем заложить максимальное время до отправления поезда или вылета самолета (поезд не ранее 20:00, самолет не ранее 22:00).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Царевококшайский Кремль
- Архитектурный комплекс «12 апостолов»
- Республиканский театр кукол
- Йошкар-олинский ЗАГС
- Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы
- Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова
Что включено
- Сопровождение профессиональным аккредитованным гидом
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты по программе
- Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
- Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ.
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, отель "Азимут" (бывший "Ибис")
Завершение: Ул. Право-Булачная, 43/1
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- По пути следования транспорта предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка». Ориентировочное время в пути - 2.5 часа
- В силу возможных «пробок» на автотрассе путешественникам рекомендуется учитывать риски на случай задержки транспорта на обратном пути из Йошкар-Олы. Рекомендуем заложить максимальное время до отправления поезда или вылета самолета (поезд не ранее 20:00, самолет не ранее 22:00)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 46 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 ноя 2025
Поездка в Йошку очень понравилась. Благодаря милейшему экскурсоводу Рустему, мы узнали много нового о регионе Мари, о людях, природе, местных правдах и легендах.
Е
Елена
12 ноя 2025
Экскурсовод выше всяких похвал!
М
Марина
7 ноя 2025
Йошкар-Ола город с необычной архитектурой! Там можно увидеть Москву, Санкт-Петербург, Венецию, Амстердам… Стартнных зданий очень мало, в основном все новодел. Нам экскурсия очень понравилась. Отдельное спасибо экскурсоводу Рустему!
Н
Наталья
3 ноя 2025
Очень все красиво!!! Впечатлений море!!! Гид Михаил просто огонь!!
М
Мамонтова
31 окт 2025
Были в восторге от города Йошкар Ола, и конечно же подача всей информации экскурсоводом Рустемом. Это профессионал своего дела. Экскурсию буду всем рекомендовать 5+
А
Анастасия
29 окт 2025
Идеально организованная экскурсия! Увидели все главные достопримечательности без усталости. Отдельная благодарность гиду Рустаму — настоящему профессионалу, который увлеченно и интересно рассказывает о городе!
С
СВЕТЛАНА
29 окт 2025
Н
Наталья
28 окт 2025
Экскурсия потрясающая. Мы под большим впечатлением. Гид Рустем профессионал своего дела. Очень много знает и интересно преподносит материал. Заслушаешься. Большое спасибо организаторам!
С
Светлана
27 окт 2025
И
Ирина
22 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Открыла для себя новый город России. И узнала много про республику Марий Эл. Был дождь, но это не помешало получить эмоции. Комфортабельный автобус даже не заметили дорогу
Е
Екатерина
19 окт 2025
Ж
Жанна
19 окт 2025
И
Ирина
16 окт 2025
Спасибо большое гиду Рустему. Очень интересно рассказывает, знает и любит свою работу. Знает историю Казани и Республики Марий Эл. От экскурсии просто в восторге.
И
Ирина
14 окт 2025
Посетили экскурсию в Йошкар-Олу 12.10.2025 с отличным экскурсоводом Рустемом. Не смотря на проморзглую дождливую погоду, все прошло замечательно. Хочется отметить хорошо поставленную речь, отличную организацию процесса и умение найти подход к аудитории. Нам всё понравилось, было интересно и познавательно. Большое спасибо от экскурсантов из Санкт-Петербурга.
Д
Дина
13 окт 2025
Отлично, прекрасный чистый автобус, грамотный и интересный гид. С погодой не повезло,но все успели посмотреть и сфоткаться.
