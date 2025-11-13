Мои заказы

Йошкар-Ола - столица Марий Эл

Приглашаем отправиться в единственный город в России на букву «Й»! Столица Республики Марий Эл, «Европа в центре России», город, создающий настроение, — все это Йошкар-Ола.

Вы насладитесь шармом трех самых самобытных площадей, увидите три самые красивые набережные, три самых необычных памятника, уникальный Царевококшайский Кремль и бренд города — Йошкиного Кота.
46 отзывов
Описание экскурсии

Приглашаем отправиться в единственный город в России на букву «Й»! Столица Республики Марий Эл, «Европа в центре России», город, создающий настроение - все это Йошкар-Ола, ставшая в последние годы настоящей жемчужиной Поволжья, где за каких-то 10 лет на месте пустырей и бараков выросли итальянские палаццо, величественные набережные, городские площади и скверы, и где можно увидеть архитектурные стили Амстердама и Венеции, Флоренции и бельгийского города Брюгге… Вы насладитесь шармом трех самых самобытных площадей (Патриаршая площадь, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова), увидите три самые красивые набережные (Амстердам, Брюгге и Воскресенская), три самых необычных памятника (Лоренцо Медичи Великолепному, Князю Монако Ренье Третьему, Федору Иоанновичу - последнему Рюриковичу), уникальный Царевококшайский Кремль, и конечно бренд города – Йошкиного Кота! Важная информация: По пути следования транспорта предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка». Ориентировочное время в пути — 2.5 часа. В силу возможных «пробок» на автотрассе путешественникам рекомендуется учитывать риски на случай задержки транспорта на обратном пути из Йошкар-Олы. Рекомендуем заложить максимальное время до отправления поезда или вылета самолета (поезд не ранее 20:00, самолет не ранее 22:00).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царевококшайский Кремль
  • Архитектурный комплекс «12 апостолов»
  • Республиканский театр кукол
  • Йошкар-олинский ЗАГС
  • Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы
  • Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова
Что включено
  • Сопровождение профессиональным аккредитованным гидом
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты по программе
  • Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)
  • Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ.
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, отель "Азимут" (бывший "Ибис")
Завершение: Ул. Право-Булачная, 43/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • По пути следования транспорта предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка». Ориентировочное время в пути - 2.5 часа
  • В силу возможных «пробок» на автотрассе путешественникам рекомендуется учитывать риски на случай задержки транспорта на обратном пути из Йошкар-Олы. Рекомендуем заложить максимальное время до отправления поезда или вылета самолета (поезд не ранее 20:00, самолет не ранее 22:00)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 46 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
13 ноя 2025
Поездка в Йошку очень понравилась. Благодаря милейшему экскурсоводу Рустему, мы узнали много нового о регионе Мари, о людях, природе, местных правдах и легендах.
Новый облик столицы Марий Эл привлекает туристов, которых
за последние годы стало намного больше. Это хорошо для города, это хорошо для туристов. Появился ещё один город на туристической карте, не похожий на все другие города России. Спасибо Спутнику, Рустему, водителю Алмазу, Йошкар-Ола влюбила нас в себя.

Е
Елена
12 ноя 2025
Экскурсовод выше всяких похвал!
М
Марина
7 ноя 2025
Йошкар-Ола город с необычной архитектурой! Там можно увидеть Москву, Санкт-Петербург, Венецию, Амстердам… Стартнных зданий очень мало, в основном все новодел. Нам экскурсия очень понравилась. Отдельное спасибо экскурсоводу Рустему!
Н
Наталья
3 ноя 2025
Очень все красиво!!! Впечатлений море!!! Гид Михаил просто огонь!!
М
Мамонтова
31 окт 2025
Были в восторге от города Йошкар Ола, и конечно же подача всей информации экскурсоводом Рустемом. Это профессионал своего дела. Экскурсию буду всем рекомендовать 5+
А
Анастасия
29 окт 2025
Идеально организованная экскурсия! Увидели все главные достопримечательности без усталости. Отдельная благодарность гиду Рустаму — настоящему профессионалу, который увлеченно и интересно рассказывает о городе!
С
СВЕТЛАНА
29 окт 2025
Н
Наталья
28 окт 2025
Экскурсия потрясающая. Мы под большим впечатлением. Гид Рустем профессионал своего дела. Очень много знает и интересно преподносит материал. Заслушаешься. Большое спасибо организаторам!
С
Светлана
27 окт 2025
И
Ирина
22 окт 2025
Спасибо за экскурсию. Открыла для себя новый город России. И узнала много про республику Марий Эл. Был дождь, но это не помешало получить эмоции. Комфортабельный автобус даже не заметили дорогу
туда и обратно. Что то новенькое увидели в Йошкар-Оле. И Милан и Венецию и Амстердам 😀 но йошкин кот отличается от Казанского, это была. неожиданность 😀. Не пожалела что что поехаламна эту экскурсию. Спасибо

Е
Екатерина
19 окт 2025
Ж
Жанна
19 окт 2025
И
Ирина
16 окт 2025
Спасибо большое гиду Рустему. Очень интересно рассказывает, знает и любит свою работу. Знает историю Казани и Республики Марий Эл. От экскурсии просто в восторге.
И
Ирина
14 окт 2025
Посетили экскурсию в Йошкар-Олу 12.10.2025 с отличным экскурсоводом Рустемом. Не смотря на проморзглую дождливую погоду, все прошло замечательно. Хочется отметить хорошо поставленную речь, отличную организацию процесса и умение найти подход к аудитории. Нам всё понравилось, было интересно и познавательно. Большое спасибо от экскурсантов из Санкт-Петербурга.
Д
Дина
13 окт 2025
Отлично, прекрасный чистый автобус, грамотный и интересный гид. С погодой не повезло,но все успели посмотреть и сфоткаться.

