Приглашаем отправиться в единственный город в России на букву «Й»! Столица Республики Марий Эл, «Европа в центре России», город, создающий настроение, — все это Йошкар-Ола.



Вы насладитесь шармом трех самых самобытных площадей, увидите три самые красивые набережные, три самых необычных памятника, уникальный Царевококшайский Кремль и бренд города — Йошкиного Кота.

Описание экскурсии Приглашаем отправиться в единственный город в России на букву «Й»! Столица Республики Марий Эл, «Европа в центре России», город, создающий настроение - все это Йошкар-Ола, ставшая в последние годы настоящей жемчужиной Поволжья, где за каких-то 10 лет на месте пустырей и бараков выросли итальянские палаццо, величественные набережные, городские площади и скверы, и где можно увидеть архитектурные стили Амстердама и Венеции, Флоренции и бельгийского города Брюгге… Вы насладитесь шармом трех самых самобытных площадей (Патриаршая площадь, площадь Республики и Пресвятой Девы Марии, площадь Оболенского-Ноготкова), увидите три самые красивые набережные (Амстердам, Брюгге и Воскресенская), три самых необычных памятника (Лоренцо Медичи Великолепному, Князю Монако Ренье Третьему, Федору Иоанновичу - последнему Рюриковичу), уникальный Царевококшайский Кремль, и конечно бренд города – Йошкиного Кота! Важная информация: По пути следования транспорта предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка». Ориентировочное время в пути — 2.5 часа. В силу возможных «пробок» на автотрассе путешественникам рекомендуется учитывать риски на случай задержки транспорта на обратном пути из Йошкар-Олы. Рекомендуем заложить максимальное время до отправления поезда или вылета самолета (поезд не ранее 20:00, самолет не ранее 22:00).

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Царевококшайский Кремль

Архитектурный комплекс «12 апостолов»

Республиканский театр кукол

Йошкар-олинский ЗАГС

Собор Благовещенья Пресвятой Богородицы

Площадь И.А. Оболенского-Ноготкова Что включено Сопровождение профессиональным аккредитованным гидом

Транспортное обслуживание

Входные билеты по программе

Радиогиды (наушники для лучшей слышимости экскурсовода)

Страховка по общероссийскому полису ОМС, действует на всей территории РФ. Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Ул. Право-Булачная, 43/1, отель "Азимут" (бывший "Ибис") Завершение: Ул. Право-Булачная, 43/1 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 10 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек. Важная информация По пути следования транспорта предусмотрена одна комфортная «зелёная стоянка». Ориентировочное время в пути - 2.5 часа

В силу возможных «пробок» на автотрассе путешественникам рекомендуется учитывать риски на случай задержки транспорта на обратном пути из Йошкар-Олы. Рекомендуем заложить максимальное время до отправления поезда или вылета самолета (поезд не ранее 20:00, самолет не ранее 22:00) Нужно оплачивать всё сразу? В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.