На экскурсии вы узнаете, как в Казани переплелись татарская и русская культуры, ислам и православие, ханское прошлое и имперская эпоха. Погрузитесь в городские легенды, а ещё гид расскажет о святынях, знаковых постройках и о том, как всё это сформировало современный облик Казани.

Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода

Вы окажетесь в одном из самых самобытных уголков Казани — среди узких улиц, старинных мечетей и купеческих особняков.

Богородицкий монастырь

Место обретения Казанской иконы Божией Матери. Вы узнаете о его значении для Казани.

Казанский кремль

Главная историческая крепость города собрала за своими стенами ряд эпох и смыслов. Здесь вас ждут:

Мечеть Кул-Шариф. Святыня, в которой современные архитектурные решения сочетаются с восточной традицией

Башня Сююмбике. Вы услышите историю её строительства и поймёте, почему именно эта башня стала одним из символов города

Пушечный двор. Он напоминает о времени, когда Казань была важным оборонительным пунктом

Смотровая площадка. Увидите город с высоты: купола, минареты, старые кварталы и современные здания

Озеро Кабан

Вы погрузитесь в предания о ханских сокровищах и разберётесь, почему водоём занимает особое место в городских историях и памяти казанцев.

Театр имени Г. Камала

Здание-парусник давно стало не только обителью татарской культуры, но и архитектурным символом города.

Казанский университет

Один из старейших в России. Здесь учились Лобачевский, Толстой, Ленин.

Площадь Свободы

Культурный и административный центр с парадной застройкой, правительственными зданиями и Театром оперы и балета. Это уже другая Казань — строгая, торжественная, с имперским размахом.

Старая каменная мечеть

Одна из первых каменных мечетей Казани ознаменовала новую эпоху. Вам расскажут о возвращении мусульманской архитектуры и о переменах, которые переживал город.

