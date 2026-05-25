Погрузитесь в городские легенды, а ещё гид расскажет о святынях, знаковых постройках и о том, как всё это сформировало современный облик Казани.
Старо-Татарская слобода
Вы окажетесь в одном из самых самобытных уголков Казани — среди узких улиц, старинных мечетей и купеческих особняков.
Богородицкий монастырь
Место обретения Казанской иконы Божией Матери. Вы узнаете о его значении для Казани.
Казанский кремль
Главная историческая крепость города собрала за своими стенами ряд эпох и смыслов. Здесь вас ждут:
- Мечеть Кул-Шариф. Святыня, в которой современные архитектурные решения сочетаются с восточной традицией
- Башня Сююмбике. Вы услышите историю её строительства и поймёте, почему именно эта башня стала одним из символов города
- Пушечный двор. Он напоминает о времени, когда Казань была важным оборонительным пунктом
- Смотровая площадка. Увидите город с высоты: купола, минареты, старые кварталы и современные здания
Озеро Кабан
Вы погрузитесь в предания о ханских сокровищах и разберётесь, почему водоём занимает особое место в городских историях и памяти казанцев.
Театр имени Г. Камала
Здание-парусник давно стало не только обителью татарской культуры, но и архитектурным символом города.
Казанский университет
Один из старейших в России. Здесь учились Лобачевский, Толстой, Ленин.
Площадь Свободы
Культурный и административный центр с парадной застройкой, правительственными зданиями и Театром оперы и балета. Это уже другая Казань — строгая, торжественная, с имперским размахом.
Старая каменная мечеть
Одна из первых каменных мечетей Казани ознаменовала новую эпоху. Вам расскажут о возвращении мусульманской архитектуры и о переменах, которые переживал город.
- Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). Каждому участнику, включая детей, предоставляется отдельное место. Для малышей нужна люлька или кресло. Перевозить детей на руках нельзя
- Входные билеты включены в стоимость
- Еду в автобус брать нельзя. Разрешены только напитки в герметичных бутылках
- После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Музей исламской культуры в мечети Кул-Шариф без доплат
- С вами будет один из гидов нашей команды
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, в четверг в 14:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1600 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Льготный
|1500 ₽
Спасибо вам за такой искренний отзыв! Нам особенно приятно, что вы решили его написать, несмотря на нелюбовь к длинным
Начну с главного: автобус — отдельное спасибо.
Спасибо Вам за такой тёплый и искренний отзыв ❤️ Нам очень приятно, что первое знакомство с Казанью оставило у
Благодарим вас за выбор нашей экскурсии. Нам очень приятно, что вы высоко оценили организацию всех этапов — от встречи
Организация на хорошем уровне, гид грамотный и увлечённый своим делом. Рассказывал интересно, с душой, слышно было, что человек отлично знает историю
От души спасибо за такой подробный и искренний отзыв. Очень рады, что вам удалось увидеть нашу Казань и её
За день успели и главное увидеть, и в детали вникнуть. Кремль, конечно, мощь: башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, виды на Волгу
Огромное спасибо за такой яркий, живой отзыв!
Очень рады, что обзорная экскурсия подарила Вам полное погружение в Казань: и мощный
Максимальная рекомендация тем, кто выбирает! У ребят мало отзывов, но они очень стараются и делают это круто! 10 баллов из 5🙌🏻
Очень рады, что экскурсия оставила яркие впечатления и запомнилась не только содержанием, но и