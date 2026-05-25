Первая встреча с Казанью

На автобусе - по главным достопримечательностям столицы Татарстана
На экскурсии вы узнаете, как в Казани переплелись татарская и русская культуры, ислам и православие, ханское прошлое и имперская эпоха.

Погрузитесь в городские легенды, а ещё гид расскажет о святынях, знаковых постройках и о том, как всё это сформировало современный облик Казани.
4.8
9 отзывов
Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода

Вы окажетесь в одном из самых самобытных уголков Казани — среди узких улиц, старинных мечетей и купеческих особняков.

Богородицкий монастырь

Место обретения Казанской иконы Божией Матери. Вы узнаете о его значении для Казани.

Казанский кремль

Главная историческая крепость города собрала за своими стенами ряд эпох и смыслов. Здесь вас ждут:

  • Мечеть Кул-Шариф. Святыня, в которой современные архитектурные решения сочетаются с восточной традицией
  • Башня Сююмбике. Вы услышите историю её строительства и поймёте, почему именно эта башня стала одним из символов города
  • Пушечный двор. Он напоминает о времени, когда Казань была важным оборонительным пунктом
  • Смотровая площадка. Увидите город с высоты: купола, минареты, старые кварталы и современные здания

Озеро Кабан

Вы погрузитесь в предания о ханских сокровищах и разберётесь, почему водоём занимает особое место в городских историях и памяти казанцев.

Театр имени Г. Камала

Здание-парусник давно стало не только обителью татарской культуры, но и архитектурным символом города.

Казанский университет

Один из старейших в России. Здесь учились Лобачевский, Толстой, Ленин.

Площадь Свободы

Культурный и административный центр с парадной застройкой, правительственными зданиями и Театром оперы и балета. Это уже другая Казань — строгая, торжественная, с имперским размахом.

Старая каменная мечеть

Одна из первых каменных мечетей Казани ознаменовала новую эпоху. Вам расскажут о возвращении мусульманской архитектуры и о переменах, которые переживал город.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе или микроавтобусе (в зависимости от количества человек). Каждому участнику, включая детей, предоставляется отдельное место. Для малышей нужна люлька или кресло. Перевозить детей на руках нельзя
  • Входные билеты включены в стоимость
  • Еду в автобус брать нельзя. Разрешены только напитки в герметичных бутылках
  • После экскурсии вы можете самостоятельно посетить Музей исламской культуры в мечети Кул-Шариф без доплат
  • С вами будет один из гидов нашей команды

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, в четверг в 14:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1600 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Льготный1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Баумана
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00, в четверг в 14:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провела экскурсии для 74 туристов
Гиды нашей команды родились в Казани. На наших экскурсиях вы не просто осмотрите достопримечательности — вы почувствуете ритм города и увидите Казань глазами местных.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
8
4
3
1
2
1
Елена
Я не люблю писать, а особенно читать длинные бесполезные отзывы. У каждого,свое мнение. Когда собиралась в Казань пересмотрела и перечитала все. Вживую конечно удивилась такому контрасту старины и современности. Безусловно
поразил своим благородством Кремль. Благодаря гиду, с теплым именем Ландыш- девушка, влюбленная в свой город, узнала много интересного. Она провела нас по самым сокровенным местам, где своя история. Прокатились с ветерком, в автобусе чистенько, атмосфера теплая. Вопросов было много и на все, получали ответы. Сразу видно хорошую работу организаторов,работают с любовью, к своему делу. Экскурсия понравилась, 3,5 часа пролетели незаметно. Однозначно буду рекомендовать друзьям, знакомым. Казань- любовь с первого взгляда!!!!!

Ирина
Ответ организатора:
Уважаемая Елена!

Спасибо вам за такой искренний отзыв! Нам особенно приятно, что вы решили его написать, несмотря на нелюбовь к длинным
текстам — это дорогого стоит.

Мы очень рады, что контраст старины и современности Казани вас не разочаровал, а только удивил. И отдельное спасибо за тёплые слова в адрес нашего гида Ландыш. Для нас нет большей награды, чем слышать, что экскурсовод действительно влюблён в своё дело и может передать эту любовь гостям. Обязательно передадим ей ваше «спасибо»!

Отрадно, что вы оценили чистоту в автобусе и то, что мы работаем с любовью к своему делу — это именно то, к чему мы стремимся. Здорово, что 3,5 часа пролетели незаметно, а у вас остались только яркие впечатления.

Спасибо, что готовы рекомендовать нас друзьям и знакомым! Мы будем ждать вас снова в Казани🤍🙏🏻

Е
Была на экскурсии в Казани — это была моя первая встреча с городом. И знаете, всё сложилось просто замечательно, хотя переживала перед поездкой 🙈

Начну с главного: автобус — отдельное спасибо.
Чистый, комфортный, кондиционер работал отлично, сиденья удобные, никаких посторонних запахов. Для экскурсии это очень важно, потому что проводишь в дороге несколько часов.

По этапам всё прошло чётко по времени — нигде не стояли, никуда не опаздывали. Выходили, смотрели, слушали, садились обратно. Всё продумано. Обслуживание — действительно высокий класс. Чувствуется забота о туристах.

И отдельная огромная благодарность нашему гиду Ландыш 🌸 Живая, искренняя, добрая — с первых минут создала такую тёплую атмосферу, будто мы поехали с хорошей знакомой. Рассказывала не заученно, а с душой, с шутками, с личными историями. Отвечала на все вопросы, никого не торопила.

Казань с такой организацией и с таким гидом открылась совершенно по-особенному. Спасибо всей команде! Обязательно вернусь к Вам

Ирина
Уважаемая Екатерина!
Спасибо Вам за такой тёплый и искренний отзыв ❤️ Нам очень приятно, что первое знакомство с Казанью оставило у
Вас столько ярких и добрых впечатлений!

Отдельно благодарим за высокую оценку организации поездки, комфорта автобуса и нашей работы — мы действительно стараемся продумывать каждую деталь, чтобы путешествие было лёгким и приятным 😊

И, конечно, Ландыш будет особенно рада Вашим словам 🌸 Для нас очень ценно, когда гости чувствуют не просто экскурсию, а тёплую атмосферу и душевное общение.

Спасибо, что выбрали нас для знакомства с Казанью! Будем счастливы видеть Вас снова в новых путешествиях ✨

У
Экскурсия очень понравилась! Всё было организовано отлично: нас тепло встретили, всё подробно объяснили, посадка прошла быстро и комфортно. Автобус удобный и чистый. Отдельное спасибо гиду Ландыш — рассказывала очень интересно,
с душой и хорошим настроением. Маршрут красивый и насыщенный, особенно впечатлил Кремль и Старо-Татарская слобода. Понравилось внимательное отношение к группе. После экскурсии также всё организованно завершили и проводили. Остались только приятные впечатления, спасибо за прекрасный день!

Ирина
Уважаемая Ульяна!

Благодарим вас за выбор нашей экскурсии. Нам очень приятно, что вы высоко оценили организацию всех этапов — от встречи
и посадки до завершения поездки.

Отдельно ценно, что вы отметили комфорт и чистоту автобуса, а также содержательную работу гида Ландыш. Ваши слова о внимательном отношении к группе, душевной подаче материала и хорошем настроении на протяжении всего маршрута — лучшая награда для нас.

Рады, что Кремль и Старо-Татарская слобода оставили у вас яркие впечатления. Будем рады видеть вас и на других наших экскурсиях — мы постоянно работаем над тем, чтобы каждая поездка была столь же насыщенной и комфортной.

Спасибо за то, что поделились впечатлениями. Желаем вам новых интересных путешествий и ждём снова!

С
Был на обзорной экскурсии по Казани — остался очень доволен.
Организация на хорошем уровне, гид грамотный и увлечённый своим делом. Рассказывал интересно, с душой, слышно было, что человек отлично знает историю
города, но без перегруза датами и сложными фактами.

Мы увидели главные достопримечательности: Казанский Кремль, улицу Баумана, старую татарскую слободу, несколько красивых панорамных точек. Маршрут составлен логично — ничего лишнего, но и без ощущения спешки. Очень понравилось, что экскурсия даёт целостную картину Казани: и архитектуру, и историю, и местный колорит.

Автобус комфортный, водитель аккуратный. Всё прошло чётко по времени. Спасибо команде за хороший день. Рекомендую всем, кто хочет впервые познакомиться с Казанью и получить приятное, живое впечатление.

Ирина
Уважаемый Сергей!

От души спасибо за такой подробный и искренний отзыв. Очень рады, что вам удалось увидеть нашу Казань и её
главные жемчужины — Кремль, Баумана, старую слободу — в удобном, спокойном ритме.

Отдельное спасибо за слова в адрес гида и водителя. Мы стараемся, чтобы экскурсия была не просто набором фактов, а живым знакомством с городом. Приятно, что вы это почувствовали.
Приезжайте ещё — покажем Казань по-новому. Будем ждать вас снова!

Виктория
Огонь, а не экскурсия 🔥 Была на обзорной экскурсии по Казани.
За день успели и главное увидеть, и в детали вникнуть. Кремль, конечно, мощь: башня Сююмбике, мечеть Кул-Шариф, виды на Волгу
— всё успели, без галопа. Отдельное спасибо, что зашли на Старо-татарскую слободу. Это прям душа города: уютные улочки, деревянные дома с резными наличниками, совсем другая атмосфера, не парадная, а настоящая.

Экскурсавод Ландыш рассказывала так, что я поймала себя на мысли даже не смотрю по сторонам, слушаю ртом)) Очень живо, с историей, с шутками, с личными историями. Ребята вообще молодцы: всё чётко, без нервов, автобус комфортный, по времени идеально — и насыщенно, и не устала.
. Я под большим впечатлением. Спасибо команде!

Ирина
Уважаемая Виктория!

Огромное спасибо за такой яркий, живой отзыв!
Очень рады, что обзорная экскурсия подарила Вам полное погружение в Казань: и мощный
Кремль, и душевную Старо-татарскую слободу — без спешки, но ёмко.

Экскурсоводу «Ландыш» передадим отдельное спасибо🙏🏻Приятно, что вы оценили и комфорт автобуса, и чёткость организации.

Спасибо, что выбрали нашу команду. Ждём Вас снова.

Д
В восторге от повествования Аркадия и экскурсии в целом! Очень много интересной информации, классная подача, комфортный и чистый автобус, отличная организация, комфортное время нахождения на каждой локации, даже дождливая погода не испортила настроение, настолько было круто) Спасибо вам большое!
Максимальная рекомендация тем, кто выбирает! У ребят мало отзывов, но они очень стараются и делают это круто! 10 баллов из 5🙌🏻
Ирина
Искренне благодарим Вас за такой вдохновляющий отзыв!

Очень рады, что экскурсия оставила яркие впечатления и запомнилась не только содержанием, но и
атмосферой. Обязательно передадим ваши слова Аркадию — ему будет особенно приятно.

Спасибо, что отметили организацию и комфорт — мы действительно стараемся продумать каждую деталь. И отдельная благодарность за Вашу рекомендацию!

Будем рады новой встрече!

