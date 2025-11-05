Мои заказы

Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная

Узнайте, как Казань связана с великими умами прошлого. Прогулка по местам, где жили профессора и дворяне, откроет новые грани города
Какое отношение Казань имеет к Сальвадору Дали? А кого называли «татарским» Пушкиным? Эти и другие вопросы найдут ответы на экскурсии.

Прогулка по местам, где жили профессора и дворянство, позволит заглянуть в
читать дальше

прекрасные уголки столицы, открывающиеся не каждому гостю.

Узнайте, где жил Лев Толстой, зачем Пушкин приезжал в Казань и как Алёша Пешков стал Максимом Горьким. Откройте для себя удивительные истории и факты о городе

5
42 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📚 Узнать о жизни Льва Толстого в Казани
  • 🎨 Связь Казани с Сальвадором Дали
  • 🏛️ Посетить усадьбы генерала Сандецкого и поэта Боратынского
  • 🌳 Прогуляться по Лядскому садику и парку «Чёрное озеро»
  • 💐 Увидеть первый цветочный магазин Казани
Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная© Елена
Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная© Елена
Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная© Елена
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Что можно увидеть

  • Родионовский институт благородных девиц
  • Усадьба генерала Сандецкого
  • Усадьба поэта Боратынского
  • Лядский садик
  • Парк «Чёрное озеро»
  • Бывшая Театральная площадь
  • Самый старый казанский фонтан
  • Первый цветочный магазин

Описание экскурсии

  • Начнём экскурсию с места, где было открыто первое учебное заведение для девушек — Родионовский институт благородных девиц.
  • Осмотрим усадьбы генерала Сандецкого и поэта Боратынского.
  • Полюбуемся старинным Лядским садиком и парком «Чёрное озеро».
  • Пройдём по бывшей Театральной площади.
  • Увидим самый старый казанский фонтан и первый цветочный магазин.

Вы узнаете:

  • Где жил и чем занимался в Казани Лев Толстой.
  • Зачем Александр Пушкин приезжал в Казань.
  • Как Алёша Пешков стал Максимом Горьким и какое отношение он имел к Фёдору Шаляпину.
  • Кто та самая Гала — муза Сальвадора Дали.
  • Почему один казанский художник считается американским, но покоится в Казани.
  • Дочь какого известного казанца была признана самой красивой эмигранткой из России.
  • Куда исчезли три озера из центра города.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 168 туристов
Здравствуйте! Мeня зовут Елена. Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим
читать дальше

горжусь. Но во время экскурсий я не сыплю датами и фактами, а превращаю их в интересные истории. Мои экскурсии лёгкие, неутомительные и дружеские! Вы не заметите, как пролетит время. Нахожу интересное и для детей, и для взрослых. Экскурсии проходят в вашем темпе и в удобное для вас время. Учитываю все ваши пожелания.

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
42
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ольга)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ольга)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ольга)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ольга)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ольга)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ольга)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Эрик)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Ирина)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Вероника)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Вероника)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Вероника)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Елена)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Елена)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Анна)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Анна)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Анна)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Анастасия)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Дарья)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Алена)Знакомые всё лица, или Казань интеллигентная (Алена)
Т
Толгонай
5 ноя 2025
Елена,
Назвать это экскурсией я не могу🤓 Это ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРНАЯ прогулка с другом!!!!
Все было просто супер!
Интересный разговор с увлечённым и эрудированым человеком!
Море положительных эмоций!
Мы с семьёй открывали новое и не очевидное,
читать дальше

нам подсвечивали интересные детали и получили яркую изюминку в наше небольшое путешествие в Казань!
Были удивлены как быстро и незаметно пролетело время!
Шикарное послевкусие от экскурсии - прогулки вместе с Еленой - это получить удовольствие, вспоминать, делиться с близкими, заново наслаждаться эмоциями и атмосферой!!!
Однозначные рекомендации для друзей и близких.
Елена, Ждём новых анонсов!

G
Galina
5 ноя 2025
Настоятельно рекомендую Елену как прекрасного гида, который очень четко и чутко реагирует на все запросы. Ее знания и подход не оставит вас равнодушным и незаинтересованным. Получите истинное удовольствие!
А
Анастасия
5 ноя 2025
Нам очень понравилось, и даже дождь не испортил впечатление от экскурсии. Елена рассказывает легко и понятно, интересно и взрослым, и детям.
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Сходили с подругами на экскурсию Казань интеллигентная с Еленой. Благодаря этой экскурсии, очень интересному маршруту и рассказу Елены, мы увидели город как бы с другой стороны. Необыкновенная архитектура, аутентичные скверы и фонтаны оставили самое приятное впечатление. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, время с прекрасным рассказчиком и профессионалом Еленой прошло незаметно 🍁
Очень рекомендуем экскурсии с Еленой! 😊
Вы не пожалеете!
Наша оценка 5+
Л
Лариса
4 ноя 2025
Елена провела интереснейшую экскурсию! Рассказ насыщен любопытными фактами и любовью к городу, маршрут очень продуман! Несмотря на холодную погоду, время провели отлично! Спасибо, рекомендую.
Д
Дарья
2 ноя 2025
Елена, спасибо Вам большое за Ваши знания, подачу и организацию необычной экскурсии. Это было интересно!
Ю
Юлиана
20 окт 2025
Была в Казани впервые. Экскурсия замечательная, интересная, понятная. Логичная. Сама Елена приятна, спокойная и знающая. Смогла развернуто ответить на все наши вопросы. Во многом, благодаря ей, захотелось задержаться и познакомиться с городом поближе 😊 Смело могу рекомендовать экскурсии с Еленой своим друзьям. Спасибо!
Д
Дмитрий
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Неординарная, интересная, запоминающаяся. Спасибо Елене.
Ольга
Ольга
19 окт 2025
Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно, причем Елена отвечает на все вопросы, которые возникают в процессе, ее знания впечатляют! Если будем ещё раз в Казани, обязательно обратимся к ней снова.
Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно,Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно,Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно,Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно,Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно,Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно,
Э
Эрик
16 окт 2025
Одна из самых интересных и познавательных экскурсий! Даже для первого посещения города Казань, обзорность и значимость мест, по которым она проходит, очень впечатляет. Елена все очень интересно и увлекательно рассказывает!
Всем рекомендую, не пожалеете!
Одна из самых интересных и познавательных экскурсий! Даже для первого посещения города Казань, обзорность и значимость
Владислава
Владислава
12 окт 2025
От всей души благодарим Елену за экскурсию. Рассказ был интересным, эмоциональным и, конечно, познавательным. Экскурсия шла 2 часа, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов о городе и известных людях,
читать дальше

чья судьба была связана с Казанью (от Емельяна Пугачева до Василия Аксенова). Маршрут проходил недалеко от основных туристических дорог, но в то же время был совершенно не избитый. В конце экскурсии Елена показала нам замечательное кафе возле озера, где мы выпили вкуснейший кофе с пирожными.
Рекомендуем эту экскурсию всем, кто готов узнать чуть более о прекрасном городе Казани и ее жителях.
Дорогая Елена, спасибо Вам большое!

И
Ирина
12 окт 2025
Шикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. Не тривиальная подача информации,широкая эрудидч(а мы любители спросить не по теме))),веселый нрав и легкость подачи Елены-все сделало путешествее по улочкам и скверам Казани-не забываемым! Однозначно еще раз обратимся к Елене,когда будем гостями этого чудесного города. Спасибо и с любовью из Красноярска.
Шикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. НеШикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. НеШикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. НеШикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. НеШикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. НеШикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. НеШикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. Не
О
Оксана
30 сен 2025
Необыкновенно интересная нешаблонная экскурсия с замечательной Еленой оставила прекрасные впечатления о городе и его людях. Однозначно рекомендую! Спасибо!!!
И
Инна
23 сен 2025
Отличная экскурсия, которая позволяет узнать свой город лучше. Интересные факты и даже удивительные открытия сопровождали нас на все пути.
Рекомендую Елену, как экскурсовода. Легко, с юмором, интересно слушать не только взрослым, но и детям.
2 часа пролетели незаметно.
Однозначно прекрасное времяпровождение в родном городе
Е
Екатерина
23 сен 2025
Гуляли с Еленой теплым сентябрьским вечером в свою первую поездку в Казань. Не смотря на то, что для первого визита маршрут не кажется стандартным, выбрала его специально, так как сильно
читать дальше

люблю этот период как в архитекторе, так и в истории.
Елена замечательно и легко подает материал, прогулка показалась совершенно не утомительной, по ходу гуляли во многих скверах, узнали большое количество интересных фактах, связали истории между собой.
Рекомендую от души!

Входит в следующие категории Казани

Похожие экскурсии из Казани

Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Пешая
2 часа
191 отзыв
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
Прогулка по Казани раскрывает её архитектурные тайны и истории жителей. Окунитесь в атмосферу города, узнайте о его прошлом и настоящем
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Расписание: в понедельник, вторник, четверг и пятницу в 12:30, в среду в 12:00, в субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 12:30
13 ноя в 12:30
900 ₽ за человека
История Казани в лицах
На машине
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6933 ₽ за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия «Интеллигентная Казань»
Пешая
1.5 часа
3 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Интеллигентная Казань»
Узнать, как в Казани жили поэты и актёры, художники и писатели, врачи и учителя
Начало: В районе улицы Горького
14 ноя в 10:00
800 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Казани