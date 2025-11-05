Т Толгонай

Назвать это экскурсией я не могу🤓 Это ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРНАЯ прогулка с другом!!!!

Все было просто супер!

Интересный разговор с увлечённым и эрудированым человеком!

Море положительных эмоций!

Мы с семьёй открывали новое и не очевидное, читать дальше нам подсвечивали интересные детали и получили яркую изюминку в наше небольшое путешествие в Казань!

Были удивлены как быстро и незаметно пролетело время!

Шикарное послевкусие от экскурсии - прогулки вместе с Еленой - это получить удовольствие, вспоминать, делиться с близкими, заново наслаждаться эмоциями и атмосферой!!!

Однозначные рекомендации для друзей и близких.

Елена, Ждём новых анонсов! Елена,Назвать это экскурсией я не могу🤓 Это ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРНАЯ прогулка с другом!!!!Все было просто супер!Интересный разговор с увлечённым и эрудированым человеком!Море положительных эмоций!Мы с семьёй открывали новое и не очевидное,

G Galina Настоятельно рекомендую Елену как прекрасного гида, который очень четко и чутко реагирует на все запросы. Ее знания и подход не оставит вас равнодушным и незаинтересованным. Получите истинное удовольствие!

А Анастасия Нам очень понравилось, и даже дождь не испортил впечатление от экскурсии. Елена рассказывает легко и понятно, интересно и взрослым, и детям.

Ю Юлия Сходили с подругами на экскурсию Казань интеллигентная с Еленой. Благодаря этой экскурсии, очень интересному маршруту и рассказу Елены, мы увидели город как бы с другой стороны. Необыкновенная архитектура, аутентичные скверы и фонтаны оставили самое приятное впечатление. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, время с прекрасным рассказчиком и профессионалом Еленой прошло незаметно 🍁

Очень рекомендуем экскурсии с Еленой! 😊

Вы не пожалеете!

Наша оценка 5+

Л Лариса Елена провела интереснейшую экскурсию! Рассказ насыщен любопытными фактами и любовью к городу, маршрут очень продуман! Несмотря на холодную погоду, время провели отлично! Спасибо, рекомендую.

Д Дарья Елена, спасибо Вам большое за Ваши знания, подачу и организацию необычной экскурсии. Это было интересно!

Ю Юлиана Была в Казани впервые. Экскурсия замечательная, интересная, понятная. Логичная. Сама Елена приятна, спокойная и знающая. Смогла развернуто ответить на все наши вопросы. Во многом, благодаря ей, захотелось задержаться и познакомиться с городом поближе 😊 Смело могу рекомендовать экскурсии с Еленой своим друзьям. Спасибо!

Д Дмитрий Экскурсия очень понравилась! Неординарная, интересная, запоминающаяся. Спасибо Елене.

Ольга Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно, причем Елена отвечает на все вопросы, которые возникают в процессе, ее знания впечатляют! Если будем ещё раз в Казани, обязательно обратимся к ней снова.

Э Эрик Одна из самых интересных и познавательных экскурсий! Даже для первого посещения города Казань, обзорность и значимость мест, по которым она проходит, очень впечатляет. Елена все очень интересно и увлекательно рассказывает!

Всем рекомендую, не пожалеете!

Владислава читать дальше чья судьба была связана с Казанью (от Емельяна Пугачева до Василия Аксенова). Маршрут проходил недалеко от основных туристических дорог, но в то же время был совершенно не избитый. В конце экскурсии Елена показала нам замечательное кафе возле озера, где мы выпили вкуснейший кофе с пирожными.

Рекомендуем эту экскурсию всем, кто готов узнать чуть более о прекрасном городе Казани и ее жителях.

Дорогая Елена, спасибо Вам большое! От всей души благодарим Елену за экскурсию. Рассказ был интересным, эмоциональным и, конечно, познавательным. Экскурсия шла 2 часа, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов о городе и известных людях,

И Ирина Шикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. Не тривиальная подача информации,широкая эрудидч(а мы любители спросить не по теме))),веселый нрав и легкость подачи Елены-все сделало путешествее по улочкам и скверам Казани-не забываемым! Однозначно еще раз обратимся к Елене,когда будем гостями этого чудесного города. Спасибо и с любовью из Красноярска.

О Оксана Необыкновенно интересная нешаблонная экскурсия с замечательной Еленой оставила прекрасные впечатления о городе и его людях. Однозначно рекомендую! Спасибо!!!

И Инна Отличная экскурсия, которая позволяет узнать свой город лучше. Интересные факты и даже удивительные открытия сопровождали нас на все пути.

Рекомендую Елену, как экскурсовода. Легко, с юмором, интересно слушать не только взрослым, но и детям.

2 часа пролетели незаметно.

Однозначно прекрасное времяпровождение в родном городе