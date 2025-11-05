Какое отношение Казань имеет к Сальвадору Дали? А кого называли «татарским» Пушкиным? Эти и другие вопросы найдут ответы на экскурсии.
Прогулка по местам, где жили профессора и дворянство, позволит заглянуть в
5 причин купить эту экскурсию
- 📚 Узнать о жизни Льва Толстого в Казани
- 🎨 Связь Казани с Сальвадором Дали
- 🏛️ Посетить усадьбы генерала Сандецкого и поэта Боратынского
- 🌳 Прогуляться по Лядскому садику и парку «Чёрное озеро»
- 💐 Увидеть первый цветочный магазин Казани
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Родионовский институт благородных девиц
- Усадьба генерала Сандецкого
- Усадьба поэта Боратынского
- Лядский садик
- Парк «Чёрное озеро»
- Бывшая Театральная площадь
- Самый старый казанский фонтан
- Первый цветочный магазин
Описание экскурсии
- Начнём экскурсию с места, где было открыто первое учебное заведение для девушек — Родионовский институт благородных девиц.
- Осмотрим усадьбы генерала Сандецкого и поэта Боратынского.
- Полюбуемся старинным Лядским садиком и парком «Чёрное озеро».
- Пройдём по бывшей Театральной площади.
- Увидим самый старый казанский фонтан и первый цветочный магазин.
Вы узнаете:
- Где жил и чем занимался в Казани Лев Толстой.
- Зачем Александр Пушкин приезжал в Казань.
- Как Алёша Пешков стал Максимом Горьким и какое отношение он имел к Фёдору Шаляпину.
- Кто та самая Гала — муза Сальвадора Дали.
- Почему один казанский художник считается американским, но покоится в Казани.
- Дочь какого известного казанца была признана самой красивой эмигранткой из России.
- Куда исчезли три озера из центра города.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 168 туристов
Здравствуйте! Мeня зовут Елена. Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Фотографии от путешественников
Т
Толгонай
5 ноя 2025
Елена,
Назвать это экскурсией я не могу🤓 Это ПОТРЯСАЮЩАЯ АТМОСФЕРНАЯ прогулка с другом!!!!
Все было просто супер!
Интересный разговор с увлечённым и эрудированым человеком!
Море положительных эмоций!
Мы с семьёй открывали новое и не очевидное,
G
Galina
5 ноя 2025
Настоятельно рекомендую Елену как прекрасного гида, который очень четко и чутко реагирует на все запросы. Ее знания и подход не оставит вас равнодушным и незаинтересованным. Получите истинное удовольствие!
А
Анастасия
5 ноя 2025
Нам очень понравилось, и даже дождь не испортил впечатление от экскурсии. Елена рассказывает легко и понятно, интересно и взрослым, и детям.
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Сходили с подругами на экскурсию Казань интеллигентная с Еленой. Благодаря этой экскурсии, очень интересному маршруту и рассказу Елены, мы увидели город как бы с другой стороны. Необыкновенная архитектура, аутентичные скверы и фонтаны оставили самое приятное впечатление. Несмотря на прохладную осеннюю погоду, время с прекрасным рассказчиком и профессионалом Еленой прошло незаметно 🍁
Очень рекомендуем экскурсии с Еленой! 😊
Вы не пожалеете!
Наша оценка 5+
Л
Лариса
4 ноя 2025
Елена провела интереснейшую экскурсию! Рассказ насыщен любопытными фактами и любовью к городу, маршрут очень продуман! Несмотря на холодную погоду, время провели отлично! Спасибо, рекомендую.
Д
Дарья
2 ноя 2025
Елена, спасибо Вам большое за Ваши знания, подачу и организацию необычной экскурсии. Это было интересно!
Ю
Юлиана
20 окт 2025
Была в Казани впервые. Экскурсия замечательная, интересная, понятная. Логичная. Сама Елена приятна, спокойная и знающая. Смогла развернуто ответить на все наши вопросы. Во многом, благодаря ей, захотелось задержаться и познакомиться с городом поближе 😊 Смело могу рекомендовать экскурсии с Еленой своим друзьям. Спасибо!
Д
Дмитрий
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась! Неординарная, интересная, запоминающаяся. Спасибо Елене.
Ольга
19 окт 2025
Замечательная экскурсия, нам все понравилось! Елена прекрасный рассказчик и вообще приятный собеседник. Материал подаётся интересно, увлекательно, причем Елена отвечает на все вопросы, которые возникают в процессе, ее знания впечатляют! Если будем ещё раз в Казани, обязательно обратимся к ней снова.
Э
Эрик
16 окт 2025
Одна из самых интересных и познавательных экскурсий! Даже для первого посещения города Казань, обзорность и значимость мест, по которым она проходит, очень впечатляет. Елена все очень интересно и увлекательно рассказывает!
Владислава
12 окт 2025
От всей души благодарим Елену за экскурсию. Рассказ был интересным, эмоциональным и, конечно, познавательным. Экскурсия шла 2 часа, время пролетело незаметно. Узнали много интересных фактов о городе и известных людях,
И
Ирина
12 окт 2025
Шикарнейшая экскурсия!!!! В этот день все звезды сошлись:теплая золотая осень-дкшевно-родная компания-прекраснейший экскурсовод в лице Елены. Не тривиальная подача информации,широкая эрудидч(а мы любители спросить не по теме))),веселый нрав и легкость подачи Елены-все сделало путешествее по улочкам и скверам Казани-не забываемым! Однозначно еще раз обратимся к Елене,когда будем гостями этого чудесного города. Спасибо и с любовью из Красноярска.
О
Оксана
30 сен 2025
Необыкновенно интересная нешаблонная экскурсия с замечательной Еленой оставила прекрасные впечатления о городе и его людях. Однозначно рекомендую! Спасибо!!!
И
Инна
23 сен 2025
Отличная экскурсия, которая позволяет узнать свой город лучше. Интересные факты и даже удивительные открытия сопровождали нас на все пути.
Рекомендую Елену, как экскурсовода. Легко, с юмором, интересно слушать не только взрослым, но и детям.
2 часа пролетели незаметно.
Однозначно прекрасное времяпровождение в родном городе
Е
Екатерина
23 сен 2025
Гуляли с Еленой теплым сентябрьским вечером в свою первую поездку в Казань. Не смотря на то, что для первого визита маршрут не кажется стандартным, выбрала его специально, так как сильно
