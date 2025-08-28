Приготовьтесь увидеть необычную Казань — со старинными домами, что ещё сохранились в центре, у подножия кремлёвских стен, в районе бывшего посада, Красной слободы и Кошачки.
Когда-то это был настоящий лабиринт запутанных улиц, переулков и тупиков, в которых казанцы легко ориентировались. Аудиогид поможет вам не заблудиться в них и отыскать артефакты прошлого.
Описание аудиогида
На нашей аудиоэкскурсии вы откроете для себя совсем другую Казань — тёплую, камерную, по-настоящему уютную. Места, где известные достопримечательности чередуются с непопулярными локациями. А запутанные переулки и тупики хранят что-то личное и почти забытое.
Вы увидите:
- Храм во имя явления Казанской иконы Божией Матери
- Первую Казанскую мужскую гимназию — здание, в котором учились Державин, Шишкин, Бутлеров
- Усадьбу Дьяченко — необычный дом: два этажа с одной стороны, три — с другой
- Дом поэтессы Вероники Тушновой (точнее, место, где он стоял — и память о нём)
- Типографию Харитонова
- Дом поэта Гавриила Каменева
- Богородицкий монастырь — с его храмами, церковью XVII века и монастырскими воротами
- Дворец земледельцев — неоднозначный символ новой Казани
И узнаете:
- Кому и как явилась Казанская икона Божией Матери
- Почему одна ошибка в арабском тексте стоила Харитонову типографии
- Кто такой архитектор Кафтырев и как он менял облик города
- Почему улица Большая Красная вызывает у казанцев ностальгию
- Как Вероника Тушнова связана с Аллой Пугачёвой
- И почему Казань — это не только кремль и мечети, а целый пласт живой, глубокой истории
Организационные детали
- Это аудиопрограмма, не предполагающая участие гида
- Обязательно возьмите с собой заряженный телефон и наушники
- После покупки экскурсии можно пройти по маршруту в любое время и неограниченное количество раз — доступ останется у вас навсегда
- На случай блокировки интернета скачайте экскурсию в Telegram. Мы оформим возврат, если вы не сможете ей воспользоваться
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Миславского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльмира — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 441 туриста
Нас двое — Эльмира и Лена. Мы обожаем путешествовать по миру, гулять по местам с историей и погружаться в атмосферу прошлого. Однажды за чашкой чая мы обсуждали наши поездки, делились впечатлениямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
28 авг 2025
Удачная экскурсия! Много интересной информации. Для полного удобства необходимо дополнить локации соответствием актуальных адресов, так как google карты, к которым идет отсылка бота, часто прыгают и никак не помогают в
М
Мария
3 авг 2025
Впервые попробовала формат аудиоэкскурсии — и это оказалось настоящим открытием! Купила заранее по скидки, но не стала откладывать в долгий ящик, и сразу же отправилась на прогулку.
На первых точках немного
К
Кристина
29 июл 2025
Экскурсия понравилась! Во-первых, мы с подругой любим фотографироваться на экскурсиях и нам обычно не хватает времени, которое дает гид. Здесь же — много красивых локаций и много крутых кадров. Никто
