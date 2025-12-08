Горнолыжная тусовка на Южном Урале с вечеринкой, баней и кадрами на память
Обкатать трассы "Банного" и "Абзаково", согреться глинтвейном, прыгнуть в сугроб и повеселиться
Весёлой компанией отправимся из Казани, Набережных Челнов, Уфы к склонам Уральских гор.
За одни выходные мы покатаемся сразу на 2 горнолыжных комплексах, «Банное» и «Абзаково», где есть трассы любого уровня,
и новичкам, и опытным лыжникам и сноубордистам будет чем заняться.
Нас сопроводит фотограф-видеограф — классный контент обеспечен! Немного уставшие и замёрзшие, вечером мы соберёмся за горячим ужином с ароматным глинтвейном, согреемся в жаркой баньке и, уже разгорячённые, будем прыгать в сугробы — вечеринка что надо, погнали!
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: - комплект зимней одежды для катания (горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик, джинсы не подойдут) - термобельё/свитер-водолазка (не х/б, лучше синтетика и нейлон) - шапка, перчатки, маска (балаклава) - носки с запасом - зимняя обувь - средства личной гигиены, банные принадлежности - документы и деньги - индивидуальная аптечка - смартфон, камера, повербанк, колонка - термос, перекус - рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Выезд
Вечером отправляемся из Казани, присоединиться можно в Набережных Челнах и Уфе. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Едем на большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног — будет комфортно. Рекомендуем взять термос, подушку, плед.
2 день
Горнолыжный комплекс «Банное», вечеринка с баней
Приедем ориентировочно к 10:30. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Южном Урале.
«Банное» оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных кадров вы точно не останетесь. Катаемся до 16:00, после чего возвращаемся в номера.
Вечером — ужин, вечеринка и жаркая банька с выходом к сугробам.
3 день
Курорт «Абзаково», обратная дорога
В 8:30 завтракаем, а затем выезжаем в сторону горнолыжного курорта «Абзаково», который представляет собой спортивно-оздоровительный центр с собственным аквапарком, развлекательным центром, зоопарком, саунами и 13 трассами всех категорий. Работает 7 бугельных подъёмников и 2 канатно-кресельных дороги. Катаемся до 17:00.
Затем разместимся в автобусе и отправимся в обратный путь.
4 день
Возвращение домой
Возвращаемся в Казань. По дороге ночью остановимся в Уфе и Набережных Челнах, к месту старта прибудем ранним утром.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин, глинтвейн
Все трансферы по маршруту
Сопровождение гидом-инструктором и фотографом-видеографом
Баня, вечеринка
Скидки на аренду снаряжения
Страховка
Сувениры на память
Что не входит в цену
Билеты в Казань / Набережные Челны / Уфу и обратно в ваш город
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».