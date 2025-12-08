Приедем ориентировочно к 10:30. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Банное», который является лучшим курортом на Южном Урале.

«Банное» оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. За дополнительную плату желающие смогут арендовать снаряжение, взять занятия с инструктором, покататься на лыжах, коньках и ватрушках. С нами будет фотограф-видеограф, поэтому без эффектных кадров вы точно не останетесь. Катаемся до 16:00, после чего возвращаемся в номера.

Вечером — ужин, вечеринка и жаркая банька с выходом к сугробам.