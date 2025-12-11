Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
Пронестись по склонам Северного Урала, погреться глинтвейном и в бане и получить кадры от фотографа
Начало: В 18:30 сбор и отправление из Казани, от ТЦ «Мега»...
19 дек в 18:30
23 янв в 18:30
14 900 ₽ за человека
Горнолыжная тусовка на Южном Урале с вечеринкой, баней и кадрами на память
Обкатать трассы "Банного" и "Абзаково", согреться глинтвейном, прыгнуть в сугроб и повеселиться
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00...
13 мар в 19:00
13 500 ₽ за человека
Из Казани и Набережных Челнов к склонам Южного Урала: 2 горнолыжки, баня и фотосопровождение
Покататься по трассам "Солнечной долины" и "Евразии" и потусоваться с единомышленниками
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00
30 янв в 19:00
14 900 ₽ за человека
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
20 фев в 19:00
18 900 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Экстремальные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
- Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
- Горнолыжная тусовка на Южном Урале с вечеринкой, баней и кадрами на память
- Из Казани и Набережных Челнов к склонам Южного Урала: 2 горнолыжки, баня и фотосопровождение
- Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит тур в Казани в декабре 2025
Сейчас в Казани в категории "Экстремальные туры" можно забронировать 4 тура от 13 500 до 18 900. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2025 год по теме «Экстремальные туры», 1 ⭐ отзыв, цены от 13500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль