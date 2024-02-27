В гостиницу приедем около 11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Губаха», который является одним из лучших на Урале. Приобретём ски-пассы, возьмём в прокат необходимое снаряжение, а затем в нашем распоряжении будет 18 трасс всех категорий сложности, сноупарк с различными фигурами и трамплинами. Для желающих есть возможность заказать уроки у инструктора.

Сегодня проведём на склонах около 6 часов. Здесь есть несколько кафе, в том числе на вершине, где можно согреться и пообедать. С нами все дни будет фотограф — эффектные снимки гарантированы.

В 18:30 соберёмся у автобуса и за 15 минут доедем до гостиницы. Вечером — ужин, общение, баня.