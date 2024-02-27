Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Н. Челнов, Ижевска, Перми
Пронестись по склонам Северного Урала, погреться глинтвейном и в бане и получить кадры от фотографа
Что может быть лучше любимого занятия и компании единомышленников? Только всё это в сочетании с Уральскими горами, жаркой баней и пряным глинтвейном. Скикросс, слалом, сноутюбинг, фрирайд и 18 трасс всех читать дальше
категорий сложности — в вашем распоряжении.
Едем покорять склоны и веселиться! Днём — катаемся вместе по трассам, делаем яркий контент, вечером — отдыхаем и тусим в гостинице, бане, заведениях на ваш выбор. Для новичков есть учебные склоны, уроки инструктора и аренда снаряжения. Все дни с нами будет фотограф, который никого не оставит без эффектных кадров!
Список необходимых вещей: - Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки - Комплект ЗИМНЕЙ одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя! - Термобельё/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон) - Шапка, перчатки, маска (балаклава) - Носки с запасом - Зимняя обувь - Средства личной гигиены: банные принадлежности - Документы и деньги - Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней) - Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. - Термос, перекус в виде батончика. - Рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Встреча, выезд и ночь в пути
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 18:30. Присоединиться можно в Набережных Челнах, Ижевске, Перми. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
2 день
Покоряем склоны и греемся в баньке
В гостиницу приедем около 11:00. После размещения и завтрака отправимся на склоны горнолыжного комплекса «Губаха», который является одним из лучших на Урале. Приобретём ски-пассы, возьмём в прокат необходимое снаряжение, а затем в нашем распоряжении будет 18 трасс всех категорий сложности, сноупарк с различными фигурами и трамплинами. Для желающих есть возможность заказать уроки у инструктора.
Сегодня проведём на склонах около 6 часов. Здесь есть несколько кафе, в том числе на вершине, где можно согреться и пообедать. С нами все дни будет фотограф — эффектные снимки гарантированы.
В 18:30 соберёмся у автобуса и за 15 минут доедем до гостиницы. Вечером — ужин, общение, баня.
3 день
Продолжение катания
В 8:00 станем, позавтракаем и в 9:00 снова поедем на склоны. Будем кататься до 16:00, затем — сбор у автобуса и старт обратного пути.
4 день
Возвращение домой
В 6:00 — прибытие в Казань, к ТЦ «Мега». По пути остановимся в Набережных Челнах, Ижевске, Перми.
Стоимость тура
Стандартный билет
14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин
Трансфер на комфортабельном автобусе, переезды Казань - Губаха - Казань
Полное сопровождение в туре гидом-инструктором
Жаркая баня в гостинице с доступом к сугробам
Фотограф в туре
Скидка на ски-пасс до 15%
Горячий глинтвейн на красном вине
Памятный сувенир
Что не входит в цену
Билеты до Казани/Набережных Челнов/Уфы и обратно
Обеды и ужины вне прогаммы
Ски-пассы (оплачивается в кассе), есть групповая скидка
Прокат снаряжения со скидкой и бесплатной доставкой к автобусу
Обучение от инструктора
Стоимость тура при 2-местном проживании: первые 10 мест - 13 900 ₽, остальные места - 14 900 ₽
Стоимость тура при 3-7-местном проживании: первые 10 мест - 12 500 ₽, остальные места - 13 500 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: В 18:30 сбор и отправление из Казани, от ТЦ «Мега». В 22:30 и позже забираем людей у Н. Челнов/Ижевска/Перми
Завершение: 6:00 - прибытие в Казань, к ТЦ «Мега»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые читать дальше
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».
А
Антон
27 фев 2024
Все отлично!!! Организация, все на высоком уровне!!! Спасибо!