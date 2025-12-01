Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
1 дек в 08:00
5 дек в 08:00
32 000 ₽ за человека
Знаковые локации Казани, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
33 900 ₽ за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
6 июл в 08:00
39 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Бюджетные туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит тур в Казани в ноябре 2025
Сейчас в Казани в категории "Бюджетные туры" можно забронировать 3 тура от 32 000 до 39 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Казани на 2025 год по теме «Бюджетные туры», 7 ⭐ отзывов, цены от 32000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь