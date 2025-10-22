Из Казани и Набережных Челнов к склонам Южного Урала: 2 горнолыжки, вечеринка и фотосопровождение
Покататься по трассам "Солнечной долины" и "Евразии" и потусоваться с единомышленниками
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00
«Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик»
31 янв в 19:00
14 900 ₽ за человека
Горнолыжная тусовка на Южном Урале с вечеринкой, баней и кадрами на память
Обкатать трассы "Банного" и "Абзаково", согреться глинтвейном, прыгнуть в сугроб и повеселиться
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00...
«За одни выходные мы покатаемся сразу на 2 горнолыжных комплексах, «Банное» и «Абзаково», где есть трассы любого уровня, — и новичкам, и опытным лыжникам и сноубордистам будет чем заняться»
12 дек в 19:00
13 мар в 19:00
13 500 ₽ за человека
Новогодняя тусовка на 3 горнолыжных курортах Урала с праздничным банкетом и жаркой баней
Покатать в "Банном", "Абзаково" и "Мраткино", повеселиться в компании своих и забрать фото на память
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00...
«Собираем шумную компанию любителей горнолыжного отдыха из Казани, Набережных Челнов, Уфы и отправляемся туда, где тренируются участники Олимпийских игр и мастера спорта, — на лучшие курорты Южного Урала»
30 дек в 19:00
29 900 ₽ за человека
