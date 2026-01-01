Индивидуальный тур-знакомство со столицей Татарстана и окрестностями: Казань, Свияжск, Иннополис
Увидеть Дворец земледельцев, осмотреть Храм всех религий и погулять по городу будущего
Начало: Казань, точное место - по договорённости, 9:00
31 янв в 08:00
7 фев в 08:00
26 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Казани и Набережных Челнов к склонам Южного Урала: 2 горнолыжки, баня и фотосопровождение
Покататься по трассам "Солнечной долины" и "Евразии" и потусоваться с единомышленниками
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 19:00 / Набережные Челны, 23:00
30 янв в 19:00
14 900 ₽ за человека
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
27 000 ₽ за человека
