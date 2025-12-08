Из Казани и Набережных Челнов к склонам Южного Урала: 2 горнолыжки, баня и фотосопровождение
Покататься по трассам "Солнечной долины" и "Евразии" и потусоваться с единомышленниками
Едем с нами в душевное и весёлое путешествие-покатушки по склонам Южного Урала! Вас ждут 2 дня катания, баня и отдых за ароматным глинтвейном в компании близких по интересам людей.
«Солнечной долины» в нашем распоряжении будут 12 трасс, здесь же работает один из лучших в России сноу-парк, где можно азять в аренду снегоходы, покататься на тюбах и много другое.
На курорте «Евразия» открыты 12 интересных и разнообразных горнолыжных трасс с перепадом до 240 метров. Участники тура получают скидки на прокат снаряжения и на ски-пассы. Для новичков есть учебные склоны и возможность взять уроки у инструктора. А ещё с нами будет профессиональный фотограф!
Описание тура
Организационные детали
Список необходимых вещей: - Инвентарь для катания, можно арендовать на месте на ГЛЦ или в Казани у наших партнеров. Лыжи/борд/ботинки/шлем/защита/маска/палки - Комплект ЗИМНЕЙ одежды для катания. Горнолыжный костюм или непромокаемые штаны и короткий пуховик. Джинсы нельзя! - Термобельё/Свитер-водолазка (не хб, лучше синтетика и нейлон) - Шапка, перчатки, маска (балаклава) - Носки с запасом - Зимняя обувь - Средства личной гигиены: банные принадлежности - Документы и деньги - Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней) - Мобильный телефон, камера, павербанк, колонка. - Термос, перекус в виде батончика. - Рюкзак/сумка
Программа тура по дням
1 день
Встреча, выезд и ночь в пути
Отправление автобуса от ТЦ «Мега» (Казань) в 19:00. Присоединиться можно в Набережных Челнах в 23:00. Ночь проведём в дороге с остановками по необходимости. Едем на комфортабельном большом автобусе с откидывающимися спинками и достаточным пространством для ног. Рекомендуем взять с собой термос, подушку, плед.
2 день
Покорение склонов горнолыжного центра «Солнечная долина» и вечерняя баня
В 9:00 прибудем в гостиницу, позавтракаем и отправимся кататься. С 10:00 до 17:00 пробудем на склонах горнолыжного центра «Солнечная долина». В нашем распоряжении 14 трасс различного уровня сложности, тюбинговая горка, пункт проката. Возможно взять уроки инструктора. На территории горнолыжного центра есть отдельная трасса для беговых лыж. Курорт оснащён всем необходимым для комфортного отдыха. Есть кафе, где можно пообедать.
Вечером — ужин и баня. В 23:00 — отбой.
3 день
Катание на склонах горнолыжного курорта «Евразия»
Встанем в 8:00, чтобы до отъезда успеть обкатать склоны второго горнолыжного курорта — «Евразия». Его 12 трасс расположились на горе Копанец, высота которой 610 метров. Будет интересно как новичкам, так и опытным горнолыжникам и сноубордистам. Желающие смогут разнообразить отдых весёлым спуском на тюбах и пешей прогулкой по треккинговому маршруту. На территории есть кафе.
В 16:30 соберёмся у автобуса в назначенной точке и отправляемся в сторону Казани. По дороге остановимся в Набережных Челнах.
4 день
Возвращение домой
В 2:30 мы прибудем в Набережные Челны, в 5:00 вернёмся в Казань.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
14 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
2 завтрака, 1 ужин, глинтвейн
Трансфер от Казани/Набережных Челнов до гостиницы на комфортабельном автобусе и обратно
Все переезды по программе
Сопровождение инструктором
Работа фотографа (2 дня)
Баня
Что не входит в цену
Билеты до Казани/Набережных Челнов и обратно
Питание вне программы (днём)
Ски-пассы
Прокат снаряжения
Уроки с инструктором
Дополнительные развлечения
Стоимость тура при 2-местном проживании: первые 10 мест - 13 900 ₽, остальные места - 14 900 ₽
Стоимость тура при 3-местном проживании: первые 10 мест - 12 500 ₽, остальные места - 13 500 ₽
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Динар — Организатор в Казани
Провёл экскурсии для 89 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».