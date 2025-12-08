Встанем в 8:00, чтобы до отъезда успеть обкатать склоны второго горнолыжного курорта — «Евразия». Его 12 трасс расположились на горе Копанец, высота которой 610 метров. Будет интересно как новичкам, так и опытным горнолыжникам и сноубордистам. Желающие смогут разнообразить отдых весёлым спуском на тюбах и пешей прогулкой по треккинговому маршруту. На территории есть кафе.

В 16:30 соберёмся у автобуса в назначенной точке и отправляемся в сторону Казани. По дороге остановимся в Набережных Челнах.