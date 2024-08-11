5 дней
Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
27 ноя в 12:00
3 янв в 12:00
80 000₽ за человека
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
30 ноя в 10:00
1 дек в 08:00
25 690₽ за человека
4 дня
Казань, Свияжск, Болгар и Ульяновск: архитектура, сплетение культур и речные просторы
Перенестись в прошлое, полюбоваться Волгой и Камой и заглянуть на восточное чаепитие
Начало: Казань, ж/д вокзал, до 8:00
3 янв в 08:00
45 800₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника11 августа 2024Побывала в Казани впервые в июле этного года (18-22 июля). Впечатления прекрасные! Изначально хотела спланироватьпоездку самостоятельно. Но, по здравом размышлении,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В январе»
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