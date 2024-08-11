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решила доверить это профессионалу. И не ошиблась! Римма составила преккрассную программу для посещения этого замечательного города. Было интересно, познавательно, комфортно и вкусно. Следует отметиит, что общаться с Риммой очень приятно и комфортно. Она всегда готова помочь и скорректировать программу в зависимости от пожеланий гостей. Большое спасибо ей за это! В нашей мини-группе собрались очень приятные путешественники. Рада была познакомиться со всеми и пообщаться. Рекомендую данный тур игород Казань доя всех желающих.