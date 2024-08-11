В январе – туры в Казани

Найдено 3 тура в категории «В январе» в Казани, цены от 25 690 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
На машине
1 отзыв
5 дней
Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
27 ноя в 12:00
3 янв в 12:00
80 000 за человека
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
На машине
На микроавтобусе
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
30 ноя в 10:00
1 дек в 08:00
25 690 за человека
Казань, Свияжск, Болгар и Ульяновск: архитектура, сплетение культур и речные просторы
На автобусе
4 дня
Казань, Свияжск, Болгар и Ульяновск: архитектура, сплетение культур и речные просторы
Перенестись в прошлое, полюбоваться Волгой и Камой и заглянуть на восточное чаепитие
Начало: Казань, ж/д вокзал, до 8:00
3 янв в 08:00
45 800 за человека

Последние отзывы на туры

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    Вероника
    11 августа 2024
    Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
    Побывала в Казани впервые в июле этного года (18-22 июля). Впечатления прекрасные! Изначально хотела спланироватьпоездку самостоятельно. Но, по здравом размышлении,
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    решила доверить это профессионалу. И не ошиблась! Римма составила преккрассную программу для посещения этого замечательного города. Было интересно, познавательно, комфортно и вкусно. Следует отметиит, что общаться с Риммой очень приятно и комфортно. Она всегда готова помочь и скорректировать программу в зависимости от пожеланий гостей. Большое спасибо ей за это! В нашей мини-группе собрались очень приятные путешественники. Рада была познакомиться со всеми и пообщаться. Рекомендую данный тур игород Казань доя всех желающих.

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Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В январе»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Новогоднее погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и достопримечательности
  2. Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
  3. Казань, Свияжск, Болгар и Ульяновск: архитектура, сплетение культур и речные просторы
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Храм Всех Религий
  4. Башня Сююмбике
  5. Старо-татарская слобода
  6. Благовещенский собор
  7. Булгар
  8. Раифский монастырь
  9. Кремль
  10. Иннополис
Сколько стоит тур в Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "В январе" можно забронировать 3 тура от 25 690 до 80 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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