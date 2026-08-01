2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в ресторане отеля.

Свободный день без обеда.

Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Купеческая Елабуга» с обедом. Оплата при покупке тура, возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Елабуга — город, который окунет вас в атмосферу российской купеческой глубинки — здесь бережно сохранена вся историческая часть города с 1855 года.

Сегодня Елабуга — один из крупнейших туристических центров не только Татарстана, но и всего Поволжья. Старинные улицы и потрясающе красивая природа привлекают гостей со всей страны.

Экскурсия по Чертовому городищу. Несколько тысяч лет назад здесь было оборонительное сооружение, на месте которого в XI веке была построена небольшая крепость. После разгрома Волжской Булгарии и ее вхождения в состав Золотой Орды крепость была полностью разрушена. А в XVII веке, после завоевания казанского ханства Иваном Грозным, на этом месте был основан Троицкий монастырь. Мужская обитель просуществовала более века, но была покинута. Дольше других сохранялась башня, но и она частично разрушилась в 1844 году — осталась лишь северная часть.

Восстановить древнюю постройку решил купец И. В. Шишкин — отец знаменитого художника. Увидев на зарисовках сына старинную башню, он решил реконструировать строение на собственные средства. Сегодня, прогуливаясь по Чертову городищу, можно полюбоваться живописными видами на пойму реки Кама и исторический центр Елабуги.

Обед в купеческом стиле. Возможность пообедать в настоящей музейной экспозиции, стилизованной под трактир второй половины XIX века, и познакомиться с уникальной выставкой антикварной посуды XVII — начала ХХ века.

Посещение Дома-музея И. И. Шишкина – мемориальный дом в Елабуге, где прошли детские и юношеские годы выдающегося художника, уникального мастера русского пейзажа. Это настоящая сокровищница великолепных произведений изобразительного искусства и семейного купеческого быта XIX века.

Отправление в Казань.

Свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160