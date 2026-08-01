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Казань - третья столица. Тур в Татарстан на 3 дня

Казань - третья столица
Гостеприимная Казань приглашает вас в гости! В этом увлекательном трёхдневном туре вас ждёт автобусно-пешеходная экскурсия по самым красивым местам столицы Татарстана, знаменитый Казанский Кремль, впечатляющий Раифский Богородицкий мужской монастырь и пешеходная экскурсия по острову Свияжск.

При желании вы сможете дополнить своё приключение ночной экскурсией по Казани и экскурсией «Купеческая Елабуга».
Казань - третья столица. Тур в Татарстан на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Казань - третья столица. Тур в Татарстан на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Казань - третья столица. Тур в Татарстан на 3 дняФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Казани. Казанский кремль

Самостоятельное прибытие в Казань.

10:50 Встреча у отеля «Кристалл», ул. Рустема Яхина, 8 (напротив ж/д вокзала Казань-1).

11:00 Автобусно-пешеходная экскурсия «Сердце Казани» по самым красивым местам столицы Татарстана. Вы проникнитесь удивительным сочетанием различных религиозных течений и наслоением исторических эпох.

Синтез прошлого и настоящего восхищает туристов, ведь эклектика Казани – это богатство, сохраненное жителями Республики.

В ходе экскурсии вы посетите:

  • Богородицкий монастырь, где хранится чудотворная икона Казанской Божией Матери;
  • смотровую площадку Казанского кремля, с которой открываются фантастически красивые виды на Казань: вид на реку Казанку, Центр семьи «Kazan», Дворец Земледельцев, Кремлёвскую набережную, аквапарк «Ривьера», спортивные объекты, построенные к Универсиаде – 2013 и современные постройки;
  • набережную озера Кабан – прекрасную прогулочную зону.

Пешеходная экскурсия в главную сокровищницу города – Казанский кремль.

Вы побываете в мечети Кул-Шариф – легендарной святыни Казани и Республики, а также насладитесь экстерьером Благовещенского Собора – древнейшим памятником истории и культуры.

Увидите известную «падающую» башню Сююмбике, Пушечный двор, старейшую площадь Казани – площадь 1 Мая.

Насладитесь видами на исторический центр города, познакомитесь с Казанским университетом, площадью Свободы, улицами Кремлевская, Горького, Пушкина, Толстого, узнаете удивительные фрагменты из жизни в Казани знаменитых литераторов.

Обед с элементами татарской кухни (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтраки»).

Размещение в отеле «Релита», г. Казань – 2 ночи (Резервные отели: «Сулейман Палас», «Кравт Казань Аэропорт», «ИТ-Парк», «Корстон», «Новинка» или другой аналогичный отель).

Свободное время.

За дополнительную плату возможна организация ночной экскурсии по городу с посещением национального магазина «Бахетле», где представлена вся кухня татарских поваров, кулинаров и кондитеров, а также национальные сувениры (оплата при покупке тура, при покупке экскурсии на маршруте стоимость может отличаться от заявленной в программе).

Экскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремльЭкскурсия по Казани. Казанский кремль
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Свободный день или экскурсия за доп. плату

Завтрак в ресторане отеля.

Свободный день без обеда.

Дополнительно (по желанию) приобретается экскурсия «Купеческая Елабуга» с обедом. Оплата при покупке тура, возможно приобрести у гида на маршруте при наличии свободных мест.

Елабуга — город, который окунет вас в атмосферу российской купеческой глубинки — здесь бережно сохранена вся историческая часть города с 1855 года.

Сегодня Елабуга — один из крупнейших туристических центров не только Татарстана, но и всего Поволжья. Старинные улицы и потрясающе красивая природа привлекают гостей со всей страны.

Экскурсия по Чертовому городищу. Несколько тысяч лет назад здесь было оборонительное сооружение, на месте которого в XI веке была построена небольшая крепость. После разгрома Волжской Булгарии и ее вхождения в состав Золотой Орды крепость была полностью разрушена. А в XVII веке, после завоевания казанского ханства Иваном Грозным, на этом месте был основан Троицкий монастырь. Мужская обитель просуществовала более века, но была покинута. Дольше других сохранялась башня, но и она частично разрушилась в 1844 году — осталась лишь северная часть.

Восстановить древнюю постройку решил купец И. В. Шишкин — отец знаменитого художника. Увидев на зарисовках сына старинную башню, он решил реконструировать строение на собственные средства. Сегодня, прогуливаясь по Чертову городищу, можно полюбоваться живописными видами на пойму реки Кама и исторический центр Елабуги.

Обед в купеческом стиле. Возможность пообедать в настоящей музейной экспозиции, стилизованной под трактир второй половины XIX века, и познакомиться с уникальной выставкой антикварной посуды XVII — начала ХХ века.

Посещение Дома-музея И. И. Шишкина – мемориальный дом в Елабуге, где прошли детские и юношеские годы выдающегося художника, уникального мастера русского пейзажа. Это настоящая сокровищница великолепных произведений изобразительного искусства и семейного купеческого быта XIX века.

Отправление в Казань.

Свободное время.

Свободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. платуСвободный день или экскурсия за доп. плату
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по Свияжску

Завтрак в ресторане отеля (шведский стол).

Освобождение номеров.

09:00 Автобусная экскурсия в Раифский Богородицкий мужской монастырь (архитектурный комплекс ХVII – ХIХ веков).

Чудотворная Грузинская икона божьей матери, Троицкий собор, Церковь, во имя отцов, на Синае и в Раифе убиенных. Самая маленькая в Европе церковь во имя мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

По дороге осмотр Храма всех религий в селе Старое Аракчино.

Отправление на остров-град Свияжск.

Обед в кафе (при покупке тура на полупансионе).

Свободное время около 45 мин. (для участников тура с выбранным типом питания «завтрак»).

14:00 Пешеходная экскурсия по Свияжску.

Уникальный ансамбль городской застройки бывшего города Свияжска представляет огромную ценность. Здесь стоят удивительная, единственная в Поволжье деревянная Троицкая церковь 1550-1551 годов с интерьером и иконостасом, Никольская церковь 1556 года и Успенский собор 1560 года, постоенные при участии известного мастера – белокаменщика Постника Яковлева, строителя храма Покрова на рву на красной площади Москвы и Казанского кремля.

Сохранившиеся до наших дней фрески успенского храма по технике исполнения и колориту существенно отличаются от немногочисленных аналогов православной фресковой росписи XVI века.

Трансфер в Казань.

Окончание программы у ж/д вокзала Казань-1 (ориентировочно в 18:30).

Раифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по СвияжскуРаифский Богородицкий мужской монастырь. Храм всех религий. Пешеходная экскурсия по Свияжску
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле.

Стоимость тура на 1 человека в двухместном номере (стоимость на базе питания):

  • завтрак – 18200 руб.;
  • завтрак, 2 обеда – 19900 руб.

Доплата за одноместное размещение – 8000 рублей.

Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 500 / 1500 рублей (3 человека в номере).

Варианты проживания

Отель «Релита Казань»

2 ночи

Современный отель в Казани, в Московском районе, в 8 минутах ходьбы от станции метро «Козья Слобода». Отлично подходит как для туристической, так и для деловой поездки.

Для размещения предлагаются номера различных категорий: Стандарт, Полулюкс, Люкс и Апартаменты. Номера оснащены комфортабельной мебелью, Wi-Fi, кондиционером, телевизором, чайным набором, удобной рабочей зоной и собственной ванной комнатой с туалетно-косметическими принадлежностями.

Ежедневно в ресторане сервируются завтраки в формате «шведский стол», в котором подают блюда европейской, русской и национальной кухни.

Для тех, кто желает оставаться в форме, работает фитнес-центр, в котором есть плавательный бассейн с подогревом, тренажерный зал с силовыми и кардиотренажерами, а также можно погреться в сауне и позагорать в солярии.

Расстояние до аэропорта составляет 30 км, а до железнодорожного вокзала Казань-1 — 5 км. Рядом находятся парк «Сосновая роща», экопарк «Озеро Харовое», Фестивальный бульвар и смотровая площадка «Центр семьи Казан».

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Сулейман Палас»

2 ночи

Гостиница «Сулейман Палас», расположенная в Казани, давно зарекомендовала себя среди гостей и жителей города в качестве идеального места для отдыха. Здесь предлагается широкий выбор услуг, которые включают в себя прачечную, трансфер, бассейн и сауну. Оставить транспорт возможно на автомобильной парковке у здания.

Весь интерьер отеля отличается современным дизайном, в облик которого вложены восточные мотивы. Разнообразный номерной фонд поможет подобрать как категории по доступной цене, так и заселиться в роскошный люкс с собственной ванной-джакузи. Все гости получают доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак в формате «шведский стол». В распоряжении гостей рестораны «Шафран» и «Шафран Браун», лобби-бар.

Тем, кто прибыл в город на деловое мероприятие, понравятся конференц-залы, которые полностью оборудованы необходимой техникой для проведения переговоров и форумов. Профессиональный персонал и уютный интерьер станут залогом успеха любого ответственного события.

«Сулейман Палас» отличается удобным расположением в городе. Благодаря нахождению в центре гости отеля быстро доберутся до всех интересных достопримечательностей и развлечений. В 10 минутах ходьбы — парк Тысячелетия и Закабанная мечеть.

Гостиница «Сулейман Палас»Гостиница «Сулейман Палас»Гостиница «Сулейман Палас»Гостиница «Сулейман Палас»Гостиница «Сулейман Палас»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Muse of City Kazan»

2 ночи

Отель «Muse of City Kazan» находится в 22 км от центра города в поселке Большие Кабаны. Расположен в нескольких минутах ходьбы от международного аэропорта г. Казани, а также МВЦ «Казань Экспо» и соединён с ними тёплым пешеходным переходом.

Номерной фонд, рассчитанный на 600 персон, — от апартаментов до эксклюзивного президентского люкса. К размещению предлагаются просторные номера с современным дизайном, индивидуальной системой кондиционирования и панорамным видом.

В отеле располагается ресторан «Камчатка» с открытой кухней и авторским меню из локальных и дальневосточных продуктов, а также возможна доставка еды и напитков в номер. Завтраки сервируются в ресторане каждый день по системе «Шведский стол».

После дороги вы можете расслабиться в спа-центре при отеле. Также есть всё необходимое для полноценных тренировок в командировке или отпуске! Фитнес-зал с современным тренажерным оборудованием поможет сохранить тело в тонусе и поддержать общую физическую форму.

Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»Отель «Muse of City Kazan»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «ИТ-Парк»

2 ночи

«ИТ-Парк» — это современная гостиница, которая расположилась в историческом центре Казани.

Номерной фонд состоит из 52 комфортных номеров, оборудованных всем необходимым для полноценного отдыха. Дизайн выполнен в современном стиле. В каждой категории есть мини-кухня с посудой, холодильником, микроволновой печью и чайником.

На территории есть ресторан, в котором организованны завтраки по системе «Шведский стол». В остальное время гостям подаются блюда традиционной татарской, а также европейской и итальянской кухни.

Гостиница «ИТ-Парк» Казань, расположенная в историческом центре столицы республики, в 15 минутах от Кремля. Также в шаговой доступности находится пешеходная улица Баумана.

Гостиница «ИТ-Парк»Гостиница «ИТ-Парк»Гостиница «ИТ-Парк»Гостиница «ИТ-Парк»Гостиница «ИТ-Парк»Гостиница «ИТ-Парк»Гостиница «ИТ-Парк»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Корстон Royal»

2 ночи

Отель «Korston Royal Kazan» расположен в столице Татарстана — Казани. Для гостей предусмотрен широкий спектр дополнительных услуг: ночной клуб, крытый бассейн, караоке, кинотеатр, массаж, СПА и многое другое.

Номера всех категорий оборудованы уютной и мягкой мебелью, спутниковым и кабельным телевидением, IP-телефонией, системой климат-контроля, Wi-Fi, сейфом, мини-баром и собственной ванной комнатой, в которой постояльцам предоставляется фен и банные халаты.

На территории работает бар и ресторан, где гости могут насладиться блюдами разных кухонь.

Отель предлагает в аренду конференц-залы, где можно провести деловое мероприятие или торжественную встречу. Все они выполнены в современном стиле, имеют различную площадь и функциональность, а также прекрасно оборудованы.

Расстояние до аэропорта составляет 26 км, а до ж/д вокзала — 4,7 км. Неподалёку находится парк им. Горького и основные достопримечательности.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Новинка

2 ночи

Гостиница «Новинка» находится немного отдаленно от шумного центра Казани специально для того чтобы гости могли отдохнуть не только телом, но и душой.

Для удобства постояльцев предлагается 92 номера разных категорий, каждый из которых оснащен кондиционером, телевизором, мини-баром, ванной комнатой, есть доступ к бесплатному Wi-Fi. Также на территории работает фитнес-центр, бильярдная, бассейн, сауна, прачечная.

Функционирует ресторан, где можно вкусно и сытно подкрепиться, а по утрам здесь сервируется завтрак.

Расстояние до аэропорта составляет 28 км, до железнодорожного вокзала — 5 км.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание согласно программе (выбранному типу/тарифу тура)
  • Проживание в отеле: двухместное размещение, в номерах две односпальные кровати или одна двуспальная кровать, ванная комната
  • Экскурсионное обслуживание согласно программе (выбранному тарифу) (включая услуги местных гидов и входные билеты в музеи)
  • Услуги сопровождающего
  • Транспортное обслуживание автобусом туристического класса (с багажным отделением, комфортабельные кресла, система климат-контроля, видео-монитор)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Казани и обратно
  • Экскурсия «Ночная Казань»:взрослый - 1000 руб. /чел. ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Взрослый - 1000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет включительно - 900 руб. /чел
  • Экскурсия «Купеческая Елабуга»:взрослый - 5000 руб. /чел. ребенок до 16 лет включительно - 4700 руб. /чел
  • Взрослый - 5000 руб. /чел
  • Ребенок до 16 лет включительно - 4700 руб. /чел
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Республика Татарстан (Татарстан), Казань, улица Рустема Яхина, 8
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие скидки есть в туре?

Скидка для взрослого / для ребенка до 13 лет включительно на дополнительном месте – 500 / 1500 рублей (3 человека в номере).

Какую важную информацию нужно знать?
  • все пассажиры в туристическом автобусе обязаны иметь при себе удостоверение личности (паспорт / свидетельство о рождении - для детей до 14 лет);
  • время и порядок предоставления туристских услуг, заявленных в программе, могут меняться при сохранении их объема и качества;
  • при количестве туристов в группе менее 18 человек для транспортного обслуживания может предоставляться микроавтобус 1 класса «Мерседес-Спринтер»/аналог;
  • туроператор не имеет возможности влиять на задержки, связанные с пробками на дорогах, действиями и мероприятиями государственных органов, в том числе органов ГИБДД, дорожными работами, а так же на любые другие задержки, находящиеся вне разумного контроля туроператора;
  • сведения о модели и иных характеристиках транспортного средства носят исключительно характер предварительной информации и не являются обязательным пунктом программы. Туроператор вправе предоставить для использования в туре любой иной автобус туристского назначения без каких-либо объяснений и компенсаций;
  • за доп. плату в Казани могут быть предложены радиогиды и наушники для экскурсии (1 экскурсионный день).
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
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Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Казани

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