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Описание тура
Организационные детали
Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.
Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.
В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.
В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.
Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.
Проживание. Жить будем в палатках. Палатка, спальник и пенка не входят в стоимость, их можно арендовать на время похода или взять свои.
Питание. В программу включено 3-разовое питание.
Программа тура по дням
Встреча участников
Встречаемся в Казани в 19:00, в 23:00 на развязке трассы М7 заберём путешественников из Набережных Челнов и Нижнекамска, а затем заедем за ребятами из Уфы и Перми.
Посещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палец
В 09:00 прибудем в посёлок Усьва и расположимся возле моста. Здесь позавтракаем, соберём катамараны и погрузим вещи. Стартуем в 12:00.
По пути остановимся и прогуляемся в пещеру Первомайскую — геологический памятник природы. Внутри можно застать летучих мышей и необычное подземное озеро.
В 14:00 пообедаем и отправимся к Усьвинским столбам. Вы увидите скальный массив высотой 120 метров, живописно обрывающийся в воду. На камнях рассмотрим следы древних кораллов и другие окаменелости — напоминание о том, что раньше эти места были дном моря. Многочисленные же пещеры и гроты служили стоянками людей множество веков назад.
Полюбуемся скалой Чёртов палец высотой 70 метров, привлекающей внимание туристов и скалолазов, мечтающих покорить одиноко стоящую каменную громаду.
В 17:00 остановимся и разобьём лагерь, а затем поужинаем и весело проведём время у костра, делясь впечатлениями и напевая песни под гитару. Желающих будет ждать жаркая походная банька. В походе каждый участник принимает участие в обустройстве лагеря, приготовлении пищи и разведении костра.
В 23:00 — отбой.
Подъём на скалу и камень Омутной
Проснёмся в 07:00, позавтракаем и уже в 10:00 продолжим сплав. Остановимся у скалы Панорама и совершим восхождение на неё. Затем пообедаем и отправимся дальше. Нас уже ждёт визитная карточка Урала — камень Омутной. Перед вами предстанет отвесная скала высотой 70 метров, уходящая в реку. На камень можно подняться по крутой тропе — сверху открывается головокружительный вид на окрестности.
В 17:00 разобьём лагерь на ночлег, приготовим ужин на костре и усядемся вокруг него с гитарой. В 23:00 — отбой.
Финиш
Встанем с первыми лучами солнца в 07:00, вкусно и сытно позавтракаем и выйдем на маршрут по воде. В 13:00 пообедаем и финишируем в посёлке Мыс. Соберём наши плавательные средства, погрузим вещи в машину и поужинаем. В 17:00 — отъезд.
В 03:00 ночи прибудем на развязку М7, где высадим участников из Набережных Челнов и Нижнекамска. В 06:00 вернёмся в Казань.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|15 490 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе
- 3-разовое питание и ароматный глинтвейн
- Костровой и походный инвентарь
- Место в катамаране, полный комплект обмундирования и спасательный жилет
- Работа инструкторов и сопровождение
- Страховка, регистрация в МЧС и рации
- Походная баня
- Посвящение в почётные сплавщики
Что не входит в цену
- Спальник
- Пенка
- Палатка и фонарик (возможна аренда)