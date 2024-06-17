Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка

Насладиться глинтвейном у костра под звёздами, увидеть подземное озеро и попариться в походной бане
Отправляемся в путешествие по местам съёмок фильма «Географ глобус пропил»: увидим отвесные каменные стены, обрывающиеся в реку, полюбуемся одиночной скалой Чёртов палец и спустимся в пещеру к подземному озеру.

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совершим восхождение на скалу Панорама, разглядим следы древних окаменелостей на Усьвинских столбах и насладимся походной романтикой.

Будем петь песни у костра, отдохнём в походной баньке и обязательно проведём торжественную церемонию посвящения в почётные сплавщики.

Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Сплав по реке Усьва и восхождение без рюкзаков: уральская перезагрузка
Ближайшие даты:
Время начала: 19:00

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.

Проживание. Жить будем в палатках. Палатка, спальник и пенка не входят в стоимость, их можно арендовать на время похода или взять свои.

Питание. В программу включено 3-разовое питание.

Программа тура по дням

0 день

Встреча участников

Встречаемся в Казани в 19:00, в 23:00 на развязке трассы М7 заберём путешественников из Набережных Челнов и Нижнекамска, а затем заедем за ребятами из Уфы и Перми.

1 день

Посещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палец

В 09:00 прибудем в посёлок Усьва и расположимся возле моста. Здесь позавтракаем, соберём катамараны и погрузим вещи. Стартуем в 12:00.

По пути остановимся и прогуляемся в пещеру Первомайскую — геологический памятник природы. Внутри можно застать летучих мышей и необычное подземное озеро.

В 14:00 пообедаем и отправимся к Усьвинским столбам. Вы увидите скальный массив высотой 120 метров, живописно обрывающийся в воду. На камнях рассмотрим следы древних кораллов и другие окаменелости — напоминание о том, что раньше эти места были дном моря. Многочисленные же пещеры и гроты служили стоянками людей множество веков назад.

Полюбуемся скалой Чёртов палец высотой 70 метров, привлекающей внимание туристов и скалолазов, мечтающих покорить одиноко стоящую каменную громаду.

В 17:00 остановимся и разобьём лагерь, а затем поужинаем и весело проведём время у костра, делясь впечатлениями и напевая песни под гитару. Желающих будет ждать жаркая походная банька. В походе каждый участник принимает участие в обустройстве лагеря, приготовлении пищи и разведении костра.

В 23:00 — отбой.

Посещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палецПосещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палецПосещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палецПосещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палецПосещение пещеры, Усьвинские столбы и скала Чёртов палец
2 день

Подъём на скалу и камень Омутной

Проснёмся в 07:00, позавтракаем и уже в 10:00 продолжим сплав. Остановимся у скалы Панорама и совершим восхождение на неё. Затем пообедаем и отправимся дальше. Нас уже ждёт визитная карточка Урала — камень Омутной. Перед вами предстанет отвесная скала высотой 70 метров, уходящая в реку. На камень можно подняться по крутой тропе — сверху открывается головокружительный вид на окрестности.

В 17:00 разобьём лагерь на ночлег, приготовим ужин на костре и усядемся вокруг него с гитарой. В 23:00 — отбой.

Подъём на скалу и камень ОмутнойПодъём на скалу и камень ОмутнойПодъём на скалу и камень ОмутнойПодъём на скалу и камень Омутной
3 день

Финиш

Встанем с первыми лучами солнца в 07:00, вкусно и сытно позавтракаем и выйдем на маршрут по воде. В 13:00 пообедаем и финишируем в посёлке Мыс. Соберём наши плавательные средства, погрузим вещи в машину и поужинаем. В 17:00 — отъезд.

В 03:00 ночи прибудем на развязку М7, где высадим участников из Набережных Челнов и Нижнекамска. В 06:00 вернёмся в Казань.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет15 490 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • 3-разовое питание и ароматный глинтвейн
  • Костровой и походный инвентарь
  • Место в катамаране, полный комплект обмундирования и спасательный жилет
  • Работа инструкторов и сопровождение
  • Страховка, регистрация в МЧС и рации
  • Походная баня
  • Посвящение в почётные сплавщики
Что не входит в цену
  • Спальник
  • Пенка
  • Палатка и фонарик (возможна аренда)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, 19:00. Можем забрать участников из Набережных Челнов и Нижнекамска, Уфы и Перми
Завершение: Казань, 06:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

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