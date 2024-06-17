Отправляемся в путешествие по местам съёмок фильма «Географ глобус пропил»: увидим отвесные каменные стены, обрывающиеся в реку, полюбуемся одиночной скалой Чёртов палец и спустимся в пещеру к подземному озеру.А ещё

совершим восхождение на скалу Панорама, разглядим следы древних окаменелостей на Усьвинских столбах и насладимся походной романтикой. Будем петь песни у костра, отдохнём в походной баньке и обязательно проведём торжественную церемонию посвящения в почётные сплавщики.

Описание тура

Организационные детали

Вам понадобятся: ксерокопия (или фото на телефоне): паспорта и полиса ОМС, деньги на всякий случай и на перекусы в придорожном кафе на пути следования автобуса, кружка, ложка, миска, нож, палатка, пенка, спальник, фонарик (можем дать в аренду), головной убор (кепка, бейсболка, бандана, шапка), дождевик, термобелье (вверх и низ) для сна, футболка/свитер/джемпер/толстовка — с запасом, Штаны (не джинсы)/шорты — с запасом, куртка/ветровка, носки с запасом, кроссовки или походные ботинки, шлепанцы, сапоги (не менее 2-х пар обуви), средства личной гигиены: кусок мыла, бумага, паста и щетка, крем солнцезащитный, солнцезащитные очки, полотенце, репелленты, индивидуальная аптечка (если нужно), рюкзак или сумка спортивная для своих вещей (ваши вещи должны помещаться в один рюкзак, на котором вы будете сидеть, возможен ещё один небольшой рюкзак для мелких вещей), верёвка с крючками/стяжки/веревки бельевые (чтобы привязать вещи к кату, 10-15 метров), пакеты мусорные или обычные для упаковки вещей, скотч (если нет гермомешка), матерчатые перчатки для гребли,термос/емкость для воды.

Рекомендуем иметь два комплекта одежды, на случая намокания или падения в воду.

В случае отказа от участия за 10 и более дней до даты старта мероприятия или в течение 12 часов после бронирования — возврат 100% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 10-4 дня до даты старта мероприятия — возврат 50% стоимости тура.

В случае отказа от участия за 3 дня и менее до даты старта мероприятия — возврат не осуществляется.

Если Вы найдёте себе замену — возврат 100% стоимости тура.