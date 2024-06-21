С Светлана

Били на экскурсии многоликая казань с экскурсоводом Инна. Экскурсия отличная, подача матеряла замечательная. Нам ооочень понравилось,. Всем рекомендую. Если приедем ещё в Казань, то будем обращаться только к Инне. Спасибо ей большое.