В июле – туры в Казани

Найдено 3 тура в категории «В июле» в Казани, цены от 11 990 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
На машине
3 дня
1 отзыв
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
12 апр в 08:00
15 апр в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
На автобусе
2 дня
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
22 мар в 08:00
29 мар в 08:00
11 990 ₽ за человека
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
На машине
На микроавтобусе
4 дня
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
11 апр в 08:00
18 апр в 08:00
25 690 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • С
    Светлана
    21 июня 2024
    Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
    Били на экскурсии многоликая казань с экскурсоводом Инна. Экскурсия отличная, подача матеряла замечательная. Нам ооочень понравилось,. Всем рекомендую. Если приедем ещё в Казань, то будем обращаться только к Инне. Спасибо ей большое.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В июле»

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В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
  2. В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
  3. Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Храм Всех Религий
  2. Казанский кремль
  3. Кул-Шариф
  4. Благовещенский собор
  5. Башня Сююмбике
  6. Раифский монастырь
  7. Иннополис
  8. Кремль
  9. Булгар
  10. Старо-татарская слобода
Сколько стоит тур в Казани в марте 2025
Сейчас в Казани в категории "В июле" можно забронировать 3 тура от 11 990 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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