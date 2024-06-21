Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
12 апр в 08:00
15 апр в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
В Казань на выходные: контрасты третьей столицы и чудо-остров Свияжск
Увидеть известные достопримечательности, попробовать татарские сладости и погулять по острову-граду
Начало: Казань, ж/д вокзал ("Казань пассажирская") - красн...
22 мар в 08:00
29 мар в 08:00
11 990 ₽ за человека
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
11 апр в 08:00
18 апр в 08:00
25 690 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана21 июня 2024Били на экскурсии многоликая казань с экскурсоводом Инна. Экскурсия отличная, подача матеряла замечательная. Нам ооочень понравилось,. Всем рекомендую. Если приедем ещё в Казань, то будем обращаться только к Инне. Спасибо ей большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «В июле»
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