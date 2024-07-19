7 часов
Вязовские горы: из Казани на электричке
Погулять по живописным местам всего в часе езды от города
Начало: На Привокзальной площади
24 авг в 07:30
25 авг в 07:30
1 999₽ за человека
5.5 часов
Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме
Погулять по двум живописным сёлам, посетить местные музеи и подняться на гору Соколка
Начало: На Привокзальной площади
24 авг в 10:15
25 авг в 10:15
2 590₽ за человека
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
19 сен в 10:00
14 ноя в 10:00
от 38 210₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей19 июля 2024Тур интересный. Действительно "Гастро", ели много и вкусно:) Много экскурсий по Казани, очень красивый город, особенно рекомендую дополнительную экскурсию вечером. Подсветки в городе шикарные. Чуть многовато (лично для меня) было церквей и храмов на второй день, но это дело вкуса.
- ММайя21 мая 2024Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
- ООксана16 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваСпасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
- ССтепановская16 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваВсе на отлично!
- ЕЕлена14 января 2024В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - МоскваПриятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
- ИИгнатова24 сентября 2023Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
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Сколько стоит тур в Казани в августе 2024
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