Ж/Д туры В/ИЗ Казани

Найдено 3 тура в категории «Ж/Д туры» в Казани, цены от 1 999 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Вязовские горы: из Казани на электричке
Пешая
7 часов
Вязовские горы: из Казани на электричке
Погулять по живописным местам всего в часе езды от города
Начало: На Привокзальной площади
24 авг в 07:30
25 авг в 07:30
1 999 за человека
Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме
Пешая
На пароме
5.5 часов
Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме
Погулять по двум живописным сёлам, посетить местные музеи и подняться на гору Соколка
Начало: На Привокзальной площади
24 авг в 10:15
25 авг в 10:15
2 590 за человека
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
На автобусе
На поезде
3 отзыва
4 дня
Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Начало: Россия, Москва
19 сен в 10:00
14 ноя в 10:00
от 38 210 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Андрей
    19 июля 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур интересный. Действительно "Гастро", ели много и вкусно:) Много экскурсий по Казани, очень красивый город, особенно рекомендую дополнительную экскурсию вечером. Подсветки в городе шикарные. Чуть многовато (лично для меня) было церквей и храмов на второй день, но это дело вкуса.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Тур полностью оправдывает свое название)) нам было ооочень вкусно и интересно! Все понравилось: организация, гид, экскурсии, сопровождение. За вкусный подарок отдельное спасибо:)
  • О
    Оксана
    16 января 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
    Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!Спасибо за отличную организацию. Придраться не к чему. Огромное спасибо!!!!
  • С
    Степановская
    16 января 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Все на отлично!
  • Е
    Елена
    14 января 2024
    В Сибирь. Железнодорожный круиз Москва - Казань - Тюмень - Тобольск - Пермь - Москва
    Приятно общаться с профессионалами, представители компании в любое время, доброжелательны и внимательны, спасибо, процветания!
  • И
    Игнатова
    24 сентября 2023
    Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго! Спасибо, что учли мои
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    пожелания, и предоставили нижнее место в поезде. Жаль только, что не посетили Успенский собор в Свияжске. Очень хотелось своими глазами увидеть знаменитые фрески.

    Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!Большое спасибо за замечательный тур! Перепробовали столько татарских вкусностей и получили столько впечатлений, что хватит надолго!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Ж/Д туры»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вязовские горы: из Казани на электричке
  2. Верхний Услон и Печищи: из Казани на электричке и пароме
  3. Вкусно едем в Казань. Гастрономический тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Старо-татарская слобода
  5. Храм Всех Религий
  6. Благовещенский собор
  7. Раифский монастырь
  8. Кремль
  9. Озеро Кабан
  10. Булгар
Сколько стоит тур в Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Ж/Д туры" можно забронировать 3 тура от 1 999 до 38 210. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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