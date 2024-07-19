А Андрей

Тур интересный. Действительно "Гастро", ели много и вкусно:) Много экскурсий по Казани, очень красивый город, особенно рекомендую дополнительную экскурсию вечером. Подсветки в городе шикарные. Чуть многовато (лично для меня) было церквей и храмов на второй день, но это дело вкуса.