Первый день вы посвятите главной достопримечательности столицы, его древнейшей части и цитадели — белокаменному кремлю, который сейчас
Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 0+
Проживание. Двухместное размещение в гостинице «Татарстан» 3*. Одноместное размещение и повышение уровня отеля — за доплату.
Питание. В стоимость тура входят завтрак по системе «шведский стол» в отеле и обед во второй день, остальное питание — за доплату.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Программа тура по дням
Посещение Казанского кремля и выставочного комплекса «Городская панорама»
По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Размещение после 14:00, до этого времени можно оставить вещи в камере хранения гостиницы бесплатно.
Экскурсионная программа начинается в 11:00 с осмотра Казанского кремля. Путешественники, прибывшие после 10:30, смогут присоединиться к группе только во время последующего посещения выставочного комплекса «Городская панорама».
Первым мы осмотрим белокаменный Казанский кремль. Это главная достопримечательность столицы Татарстана, охраняемая ЮНЕСКО. Здесь расположены официальная резиденция президента республики и музей-заповедник.
В самом сердце древней Казани сплелись культуры Востока и Запада: на территории кремля высятся минареты главной городской мечети Кул-Шариф и золотые купола старейшего православного Благовещенского собора. В ансамбль также входит ещё один символ столицы — падающая башня Сююмбике.
Налюбовавшись кремлём, посетим выставочный комплекс «Городская панорама», посвящённый истории, этапам развития и архитектуре города. В экспозиции собраны фотографии, видеоролики и макеты зданий, точно повторяющие оригиналы. Благодаря им вы осмотрите лабиринты улиц Старо-Татарской слободы, увидите кадры из прошлого и современности, почувствуете себе пассажиром трамвая начала 20 века. После 14:00 — свободное время.
По желанию и за доплату можно заказать экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь (1300 ₽ с человека, проводится для группы более 10 участников) или посетить татарский дом с обедом, шоу-программой и застольными играми (2300 ₽ за взрослого, 2100 ₽ за ребёнка от 5 до 14 лет, 1000 ₽ за ребёнка младше 5 лет, проводится для группы более 15 участников).
Поездка в Свияжск
После завтрака освободим номера и отправимся навстречу новым приключениям. Сегодня побываем в островном городе Свияжске. Эта древняя крепость, возведённая в период правления Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье, препятствующим подходу к Казани.
В ходе прогулки по острову мы осмотрим собор Божией Матери «Всех скорбящих радость», действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, одну из старейших в России деревянных церквей, конный двор, ремесленные мастерские. Пройдёмся по Рождественской площади, откуда открывается великолепная панорама водных просторов и Услонских гор.
Затем посетим Свияжский музей археологического дерева, где можно увидеть, как жили люди более 4 столетий назад. Здесь воссозданы старинные дома, хозяйственные постройки, заборы, мостовые, образующие целые улицы, по которым можно гулять.
Во время обеда повар презентует для нас технологии приготовления национальных татарских блюд. Далее — свободное время в центре Казани или трансфер на ж. -д. вокзал.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный взрослый билет
|9 120 ₽
|Детский (младше 7 лет)
|7 320 ₽
|Детский (7-14 лет)
|9 020 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
- Проживание
- Завтрак и обед во второй день
- Трансферы по маршруту на автобусе
- Входные билеты по программе
- Трансфер к ж. - д. вокзалу по окончании программы
Что не входит в цену
- Билеты в Казань и обратно
- Трансфер от/до аэропорта - от 1000 ₽ за легковой автомобиль (до 3 человек)
- Питание вне программы
- Аренда радиогида - 150 ₽/сутки
- Дополнительные экскурсии
- Доплата за одноместное размещение - 1770 ₽
- Возможна организация тура без проживания. В этом случае стоимость составит 7520 ₽ за взрослого, 7320 ₽ за ребёнка младше 7 лет, 7420 ₽ за ребёнка от 7 до 14 лет
- Возможно повышение класса отеля, стоимость тура при этом изменится