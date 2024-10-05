По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Размещение после 14:00, до этого времени можно оставить вещи в камере хранения гостиницы бесплатно.

Экскурсионная программа начинается в 11:00 с осмотра Казанского кремля. Путешественники, прибывшие после 10:30, смогут присоединиться к группе только во время последующего посещения выставочного комплекса «Городская панорама».

Первым мы осмотрим белокаменный Казанский кремль. Это главная достопримечательность столицы Татарстана, охраняемая ЮНЕСКО. Здесь расположены официальная резиденция президента республики и музей-заповедник.

В самом сердце древней Казани сплелись культуры Востока и Запада: на территории кремля высятся минареты главной городской мечети Кул-Шариф и золотые купола старейшего православного Благовещенского собора. В ансамбль также входит ещё один символ столицы — падающая башня Сююмбике.

Налюбовавшись кремлём, посетим выставочный комплекс «Городская панорама», посвящённый истории, этапам развития и архитектуре города. В экспозиции собраны фотографии, видеоролики и макеты зданий, точно повторяющие оригиналы. Благодаря им вы осмотрите лабиринты улиц Старо-Татарской слободы, увидите кадры из прошлого и современности, почувствуете себе пассажиром трамвая начала 20 века. После 14:00 — свободное время.

По желанию и за доплату можно заказать экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь (1300 ₽ с человека, проводится для группы более 10 участников) или посетить татарский дом с обедом, шоу-программой и застольными играми (2300 ₽ за взрослого, 2100 ₽ за ребёнка от 5 до 14 лет, 1000 ₽ за ребёнка младше 5 лет, проводится для группы более 15 участников).