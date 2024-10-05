Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск

Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Едем знакомиться с двумя городами Татарстана — колоритной и контрастной Казанью и уютным Свияжском.

Первый день вы посвятите главной достопримечательности столицы, его древнейшей части и цитадели — белокаменному кремлю, который сейчас
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является президентской резиденцией. Также увидите мегаполис в миниатюре, посетив выставочный комплекс «Городская панорама».

Во второй день отправимся в город-остров Свияжск, где исследуем многовековые святыни и узнаем, как жили люди более 4 столетий назад.

Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 0+

Проживание. Двухместное размещение в гостинице «Татарстан» 3*. Одноместное размещение и повышение уровня отеля — за доплату.

Питание. В стоимость тура входят завтрак по системе «шведский стол» в отеле и обед во второй день, остальное питание — за доплату.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Программа тура по дням

1 день

Посещение Казанского кремля и выставочного комплекса «Городская панорама»

По прибытии в Казань — самостоятельный трансфер от аэропорта к отелю. Размещение после 14:00, до этого времени можно оставить вещи в камере хранения гостиницы бесплатно.

Экскурсионная программа начинается в 11:00 с осмотра Казанского кремля. Путешественники, прибывшие после 10:30, смогут присоединиться к группе только во время последующего посещения выставочного комплекса «Городская панорама».

Первым мы осмотрим белокаменный Казанский кремль. Это главная достопримечательность столицы Татарстана, охраняемая ЮНЕСКО. Здесь расположены официальная резиденция президента республики и музей-заповедник.

В самом сердце древней Казани сплелись культуры Востока и Запада: на территории кремля высятся минареты главной городской мечети Кул-Шариф и золотые купола старейшего православного Благовещенского собора. В ансамбль также входит ещё один символ столицы — падающая башня Сююмбике.

Налюбовавшись кремлём, посетим выставочный комплекс «Городская панорама», посвящённый истории, этапам развития и архитектуре города. В экспозиции собраны фотографии, видеоролики и макеты зданий, точно повторяющие оригиналы. Благодаря им вы осмотрите лабиринты улиц Старо-Татарской слободы, увидите кадры из прошлого и современности, почувствуете себе пассажиром трамвая начала 20 века. После 14:00 — свободное время.

По желанию и за доплату можно заказать экскурсию в Раифский Богородицкий мужской монастырь (1300 ₽ с человека, проводится для группы более 10 участников) или посетить татарский дом с обедом, шоу-программой и застольными играми (2300 ₽ за взрослого, 2100 ₽ за ребёнка от 5 до 14 лет, 1000 ₽ за ребёнка младше 5 лет, проводится для группы более 15 участников).

Посещение Казанского кремля и выставочного комплекса «Городская панорама»Посещение Казанского кремля и выставочного комплекса «Городская панорама»Посещение Казанского кремля и выставочного комплекса «Городская панорама»Посещение Казанского кремля и выставочного комплекса «Городская панорама»
2 день

Поездка в Свияжск

После завтрака освободим номера и отправимся навстречу новым приключениям. Сегодня побываем в островном городе Свияжске. Эта древняя крепость, возведённая в период правления Ивана Грозного, служила военным форпостом в Поволжье, препятствующим подходу к Казани.

В ходе прогулки по острову мы осмотрим собор Божией Матери «Всех скорбящих радость», действующий Успенский монастырь с архитектурным ансамблем 16-17 веков, одну из старейших в России деревянных церквей, конный двор, ремесленные мастерские. Пройдёмся по Рождественской площади, откуда открывается великолепная панорама водных просторов и Услонских гор.

Затем посетим Свияжский музей археологического дерева, где можно увидеть, как жили люди более 4 столетий назад. Здесь воссозданы старинные дома, хозяйственные постройки, заборы, мостовые, образующие целые улицы, по которым можно гулять.

Во время обеда повар презентует для нас технологии приготовления национальных татарских блюд. Далее — свободное время в центре Казани или трансфер на ж. -д. вокзал.

Поездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в СвияжскПоездка в Свияжск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный взрослый билет9 120 ₽
Детский (младше 7 лет)7 320 ₽
Детский (7-14 лет)9 020 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение русскоговорящим гидом и экскурсии по программе
  • Проживание
  • Завтрак и обед во второй день
  • Трансферы по маршруту на автобусе
  • Входные билеты по программе
  • Трансфер к ж. - д. вокзалу по окончании программы
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта - от 1000 ₽ за легковой автомобиль (до 3 человек)
  • Питание вне программы
  • Аренда радиогида - 150 ₽/сутки
  • Дополнительные экскурсии
  • Доплата за одноместное размещение - 1770 ₽
  • Возможна организация тура без проживания. В этом случае стоимость составит 7520 ₽ за взрослого, 7320 ₽ за ребёнка младше 7 лет, 7420 ₽ за ребёнка от 7 до 14 лет
  • Возможно повышение класса отеля, стоимость тура при этом изменится
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, отель, утро
Завершение: Казань, центр города, после 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Казани

ИндивидуальныеГрупповыеНа автобусеМожно с детьмиИстория и архитектураЗимниеЛетниеАктивный отдых2-дневные турыВсе турыОбзорныеКазанский кремльПопулярные местаКул-ШарифСвияжскВыездныеБашня СююмбикеБлаговещенский соборСвятые местаТатарстанНа ноябрьские праздники

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