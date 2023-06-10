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Авторский тур
4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
«Вы познакомитесь с бытом сельских татар средневекового периода в этнографической татарской деревне»
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
2000018 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Тур-погружение в историю Казани: татарская кухня, мастер-класс и главные достопримечательности
Попробовать самый вкусный чак-чак, научиться готовить татарскую выпечку и увидеть город с высоты
Начало: Аэропорт Казани, утро
26 июня в 12:00
17 июля в 12:00
65 000₽ за человека
Авторский тур
5 дней
65 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Татарстан: погружение в культуру и традиции республики
Пройтись по следам татарских ханов, погрузиться в быт и историю края
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Сразу после отправимся на обзорную экскурсию: вы пройдётесь по улицам города и узнаете, где хранятся несметные сокровища казанских ханов»
4 окт в 13:00
18 окт в 13:00
24 080₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Сразу после отправимся на обзорную экскурсию — вас ждут тайны и легенды озера Кабан, новый Театр кукол, Казанский университет и площадь Свободы»
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Тур-знакомство: Казань, Елабуга и Свияжск
Увидеть главные достопримечательности городов, прокатиться на теплоходе и узнать о традициях татар
Начало: Казань, с 12:45 до 14:00 в зависимости от выбранно...
«Потом отправимся на обзорную экскурсию по Казани, во время которой вы осмотрите яркие улицы и площади города, узнаете, где хранятся сокровища казанских ханов и где закипел без огня котёл»
14 июня в 12:30
21 июня в 12:30
31 480₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Выходные в Татарстане: сердце Казани и остров-град Свияжск
Изучить знаковые точки третьей столицы и островные святыни и узнать, как в регионе жили 4 века назад
Начало: Казань, отель, утро
«Первый день вы посвятите главной достопримечательности столицы, его древнейшей части и цитадели — белокаменному кремлю, который сейчас является президентской резиденцией»
5 окт в 11:00
12 окт в 11:00
9 120₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
«Это главная достопримечательность столицы Татарстана, охраняемая ЮНЕСКО»
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Обзорные»
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Сейчас в Казани в категории "Обзорные" можно забронировать 8 авторских туров от 9 110 до 65 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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