Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Индивидуальный тур в Казани

Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана

Перед вами откроется динамичная, современная и колоритная Казань с её живописными окрестностями.

Вы посетите уникальный храм-музей, совмещающий в себе несколько вероисповеданий, град на острове с атмосферой старины, место хранения чудотворного списка иконы Божьей Матери Грузинской и инновационный город, где уже есть беспилотное такси.

Прогуляетесь по территории Казанского Кремля, узнаете об истории столицы Татарстана, сможете отведать местных блюд и заглянете в этническую деревню «Туган Авылым». Путешествие проводится только для вашей компании.
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Ближайшие даты:
10
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Описание

Организационные детали

Путешествие проводится только для вашей компании. По договорённости возможен тур в другие даты, расширение группы и продление путешествия.

Просим одеваться по погоде, взять удобную обувь. При необходимости, в машине есть зонты, дождевики и пледы.

Программа тура по дням

1 день

Гостеприимная Казань

Встретимся с вами у касс Казанского цирка. Рекомендуем приезжать днём ранее, чтобы отдохнуть после дороги.

Сегодня на пешеходно-автомобильной экскурсии вы посетите Казанский Кремль, прогуляетесь по историческим улицам и площади Свободы, рассмотрите правительственные здания, место явления Казанской иконы Божьей Матери. Зайдём и в интерактивный музей «Городская панорама», посвящённый 1000-летней истории Казани.

По вашему желанию, возможен национальный обед в одном из лучших ресторанов (за доплату). Вы сможете попробовать блюда татарской кухни, познакомиться с бытом и культурой народа.

Продолжится экскурсия уже по вечернему городу. Погуляем по набережной, откуда увидим Дворец земледельцев, главный ЗАГС Татарстана «Казан», спортивные объекты. Дойдём до кукольного театра «Экият», похожего на сказочный домик, этнической деревни «Туган Авылым» и архитектурного ансамбля Казанского университета.

Общая продолжительность экскурсии (без обеда) — 7 часов.

Гостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная КазаньГостеприимная Казань
2 день

Уникальные места за пределами Казани

После завтрака встречаемся в назначенном месте и отправляемся в уникальный и единственный в своём роде в России — Храм всех религий. Международный культурный центр объединяет в себе самые разные вероисповедания. В залах храма собрана в том числе и символика исчезнувших цивилизаций.

Далее посетим место хранения чудотворного списка иконы Божьей Матери Грузинской — Раифский Богородицкий монастырь. Здесь будет время на обед в кафе «Монастырская трапеза». Покатаемся на лодке по Раифскому озеру.

Ближе к вечеру вернёмся в Казань.

Уникальные места за пределами КазаниУникальные места за пределами КазаниУникальные места за пределами КазаниУникальные места за пределами КазаниУникальные места за пределами КазаниУникальные места за пределами Казани
3 день

Град Свияжск на острове и город будущего

Сегодня отправимся в музей-заповедник «Остров-град Свияжск», в возрождённый город с интересной судьбой. Рассмотрим архитектуру зданий на острове, прогуляемся и окунёмся в атмосферу старины. Желающие смогут отведать свияжской ухи, запечённого судака, оладий с чаем из самовара.

Далее переместимся в город инновационных технологий Иннополис. Здесь уже есть беспилотное такси, тестируют доставку дронами, проводятся исследования, работает один из лучших университетов мира. Большой упор делается на робототехнику, кибербезопасность, комфортные условия для работы учёных, стартаперов и IT-специалистов. Вы познакомитесь с новейшими достижениями и увидите скорость прогресса.

Тур завершится вечером в Казани. Возможно продлить путешествие.

Град Свияжск на острове и город будущегоГрад Свияжск на острове и город будущегоГрад Свияжск на острове и город будущегоГрад Свияжск на острове и город будущегоГрад Свияжск на острове и город будущегоГрад Свияжск на острове и город будущегоГрад Свияжск на острове и город будущего

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка, в первой половине дня
Завершение: Казань, вечер
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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