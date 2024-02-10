Встретимся с вами у касс Казанского цирка. Рекомендуем приезжать днём ранее, чтобы отдохнуть после дороги.

Сегодня на пешеходно-автомобильной экскурсии вы посетите Казанский Кремль, прогуляетесь по историческим улицам и площади Свободы, рассмотрите правительственные здания, место явления Казанской иконы Божьей Матери. Зайдём и в интерактивный музей «Городская панорама», посвящённый 1000-летней истории Казани.

По вашему желанию, возможен национальный обед в одном из лучших ресторанов (за доплату). Вы сможете попробовать блюда татарской кухни, познакомиться с бытом и культурой народа.

Продолжится экскурсия уже по вечернему городу. Погуляем по набережной, откуда увидим Дворец земледельцев, главный ЗАГС Татарстана «Казан», спортивные объекты. Дойдём до кукольного театра «Экият», похожего на сказочный домик, этнической деревни «Туган Авылым» и архитектурного ансамбля Казанского университета.

Общая продолжительность экскурсии (без обеда) — 7 часов.