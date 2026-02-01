Покатушки на курорте «Губаха» и яркие фото на память. Выезд из Казани, Ижевска, Перми
Пронестись по склонам Северного Урала, погреться глинтвейном и в бане и получить кадры от фотографа
Начало: В 18:30 - сбор и отправление из Казани, от ТЦ «Мег...
27 мар в 18:30
3 апр в 18:30
14 900 ₽ за человека
Катаем на склонах "Банного" и "Абзаково": тур с вечеринкой и банькой с выездом из Н. Челнов и Казани
Отточить своё мастерство на снежных трассах, насладиться горами и повеселиться в дружной компании
Начало: Казань, 19:00, Набережные Челны, 23:00
20 фев в 19:00
18 900 ₽ за человека
Драйвовый горнолыжный тур 2 в 1 из Казани и Н. Челнов: курорты "Солнечной долина" и "Завьялиха"
Обкатать снежные склоны, попариться в бане, повеселиться на вечеринке и получить кадры от фотографа
Начало: Казань, 20:00 (ТЦ «Мега»), Набережные Челны, 23:00
13 фев в 20:00
13 500 ₽ за человека
