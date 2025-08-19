Найдено 3 тура в категории « Центр семьи Казан » в Казани, цены от 27 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На машине 5 дней Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу Увидеть значимые места Казани и окрестностей, заглянуть к Деду Морозу и узнать всё про чак-чак Начало: Казань, гостиница, 14:00 60 000 ₽ за человека На машине 3 дня Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости 27 000 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 5 дней Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня 39 000 ₽ за человека Все туры Казани

