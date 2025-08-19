Мои заказы

Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу
На машине
5 дней
Новогодние праздники в Татарстане с поездкой в Йошкар-Олу
Увидеть значимые места Казани и окрестностей, заглянуть к Деду Морозу и узнать всё про чак-чак
Начало: Казань, гостиница, 14:00
3 янв в 14:00
60 000 ₽ за человека
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
На машине
3 дня
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, утро/день, место и время по договорённости
Завтра в 08:00
21 авг в 08:00
27 000 ₽ за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
13 апр в 13:00
39 000 ₽ за человека

