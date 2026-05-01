В поездку необходимо взять:

комплект удобной одежды для активных дней, одежду для сна

кроссовки или походные ботинки

средства личной гигиены, медикаменты

солнцезащитные очки, крем от загара

документы и деньги

повербанк.

рюкзак/сумку

еду и алкоголь

стул раскладной походный (опционально)

Проживание. Палатку, спальник, пенку, фонарик можно взять свои или арендовать у нас со скидкой. На территории лагеря есть бесплатные туалеты, за доплату можно посетить душ и баню.

Питание. Включены закуски, основное питание вам необходимо организовать самостоятельно. Можно привезти с собой продукты (обязательное условие — запрещены стеклянная тара и любые напитки и жидкости), мангал, портативную газовую плитку или примус и готовить самостоятельно. Будет бесплатная вода из скважины, за отдельную плату можно посещать кафе на территории.

Транспорт. Автобус.

Возраст участников. 10+.