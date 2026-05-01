Лето, палатки, рок: из Казани на фестиваль «YLETAЙ»
Насладиться живым звуком и атмосферой опен-эйра, оторваться вместе с легендами и новичками сцены
«YLETAЙ» — это один из крупнейших в России опен-эйров, который с 2007 года собирает под своим крылом тысячи ценителей старого доброго рока.
«YLETAЙ» — (2025 год)
«Алиса», «Ария», «Сурганова и оркестр», Гарик Сукачёв, «Кипелов», «Чиж & Co», «Пилот», «Крематорий». Выступят и другие известные исполнители, а также новички — всего около сотни коллективов.
Наш тур пройдёт в лучших фестивальных традициях: приедем на большом автобусе дружной компанией, будем жить в палатках, днём наслаждаться хитами любимых звёзд, а по вечерам собираться у костра с гитарой.
Уютная, почти семейная атмосфера, много живой музыки и качественного звука, энергия, драйв и веселье — всё будет, поехали с нами!
Описание тура
Организационные детали
В поездку необходимо взять: комплект удобной одежды для активных дней, одежду для сна кроссовки или походные ботинки средства личной гигиены, медикаменты солнцезащитные очки, крем от загара документы и деньги повербанк. рюкзак/сумку еду и алкоголь стул раскладной походный (опционально)
Проживание. Палатку, спальник, пенку, фонарик можно взять свои или арендовать у нас со скидкой. На территории лагеря есть бесплатные туалеты, за доплату можно посетить душ и баню.
Питание. Включены закуски, основное питание вам необходимо организовать самостоятельно. Можно привезти с собой продукты (обязательное условие — запрещены стеклянная тара и любые напитки и жидкости), мангал, портативную газовую плитку или примус и готовить самостоятельно. Будет бесплатная вода из скважины, за отдельную плату можно посещать кафе на территории.
Транспорт. Автобус.
Возраст участников. 10+.
Программа тура по дням
1 день
Начало: прибытие на фестиваль, установка палаточного лагеря, рок-концерт
В 1:00 отправимся из Казани в удмуртское село Лагуново. Прибудем к 6:00, будет время установить палаточный лагерь, перекусить и немного отдохнуть. Фестивальная программа начнётся в полдень — до позднего вечера наслаждаемся старым добрым роком и выступлениями любимых звёзд. Потом соберёмся у костра с гитарой и продолжим уже свою вечеринку.
2 день
«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка
Отдыхаем на природе, душевно общаемся, слушаем живую рок-музыку. Если захотите, можно съездить в Ижевск или позагорать на пляже. Вечером — продолжение вечеринки у костра с песнями под гитару.
3 день
«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка
Программа этого дня повторяет программу предыдущего: отрываемся на фестивале, подпеваем рокерам, проводим тёплый вечер в тесной компании новых друзей.
4 день
Завершение фестиваля, возвращение в Татарстан
До 15:00 — последние часы на фестивале, сбор вещей и возвращение в Казань. Прибудем к 20:00.
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Участник
13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Место под палатку, помощь в обустройстве лагеря
Закуски, питьевая вода
Трансферы из/до Казани
Сопровождение гидом
Входные билеты на фестиваль
Общий шатёр со столом и освещением
Сувенир и фото на память
Что не входит в цену
Билеты в Казань и обратно в ваш город
Палатка, спальник, пенка, фонарик
Питание
Душ, баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 1:00
Завершение: Казань, ТЦ «Мега», 20:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов.
С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые и нестандартные локации.
и нестандартные локации.
В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху.
Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни.
Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии.
«Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».
