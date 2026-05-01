Мои заказы

Лето, палатки, рок: из Казани на фестиваль «YLETAЙ»

Насладиться живым звуком и атмосферой опен-эйра, оторваться вместе с легендами и новичками сцены
«YLETAЙ» — это один из крупнейших в России опен-эйров, который с 2007 года собирает под своим крылом тысячи ценителей старого доброго рока.

В 2025 году на сцену выйдут такие легенды, как
читать дальшеуменьшить

«Алиса», «Ария», «Сурганова и оркестр», Гарик Сукачёв, «Кипелов», «Чиж & Co», «Пилот», «Крематорий». Выступят и другие известные исполнители, а также новички — всего около сотни коллективов.

Наш тур пройдёт в лучших фестивальных традициях: приедем на большом автобусе дружной компанией, будем жить в палатках, днём наслаждаться хитами любимых звёзд, а по вечерам собираться у костра с гитарой.

Уютная, почти семейная атмосфера, много живой музыки и качественного звука, энергия, драйв и веселье — всё будет, поехали с нами!

Лето, палатки, рок: из Казани на фестиваль «YLETAЙ»
Лето, палатки, рок: из Казани на фестиваль «YLETAЙ»
Лето, палатки, рок: из Казани на фестиваль «YLETAЙ»

Описание тура

Организационные детали

В поездку необходимо взять:
комплект удобной одежды для активных дней, одежду для сна
кроссовки или походные ботинки
средства личной гигиены, медикаменты
солнцезащитные очки, крем от загара
документы и деньги
повербанк.
рюкзак/сумку
еду и алкоголь
стул раскладной походный (опционально)

Проживание. Палатку, спальник, пенку, фонарик можно взять свои или арендовать у нас со скидкой. На территории лагеря есть бесплатные туалеты, за доплату можно посетить душ и баню.

Питание. Включены закуски, основное питание вам необходимо организовать самостоятельно. Можно привезти с собой продукты (обязательное условие — запрещены стеклянная тара и любые напитки и жидкости), мангал, портативную газовую плитку или примус и готовить самостоятельно. Будет бесплатная вода из скважины, за отдельную плату можно посещать кафе на территории.

Транспорт. Автобус.

Возраст участников. 10+.

Программа тура по дням

1 день

Начало: прибытие на фестиваль, установка палаточного лагеря, рок-концерт

В 1:00 отправимся из Казани в удмуртское село Лагуново. Прибудем к 6:00, будет время установить палаточный лагерь, перекусить и немного отдохнуть. Фестивальная программа начнётся в полдень — до позднего вечера наслаждаемся старым добрым роком и выступлениями любимых звёзд. Потом соберёмся у костра с гитарой и продолжим уже свою вечеринку.

Начало: прибытие на фестиваль, установка палаточного лагеря, рок-концертНачало: прибытие на фестиваль, установка палаточного лагеря, рок-концертНачало: прибытие на фестиваль, установка палаточного лагеря, рок-концертНачало: прибытие на фестиваль, установка палаточного лагеря, рок-концерт
2 день

«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка

Отдыхаем на природе, душевно общаемся, слушаем живую рок-музыку. Если захотите, можно съездить в Ижевск или позагорать на пляже. Вечером — продолжение вечеринки у костра с песнями под гитару.

«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка
3 день

«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка

Программа этого дня повторяет программу предыдущего: отрываемся на фестивале, подпеваем рокерам, проводим тёплый вечер в тесной компании новых друзей.

«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка«YLETAЙ»: драйв, кайф, музыка
4 день

Завершение фестиваля, возвращение в Татарстан

До 15:00 — последние часы на фестивале, сбор вещей и возвращение в Казань. Прибудем к 20:00.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник13 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Место под палатку, помощь в обустройстве лагеря
  • Закуски, питьевая вода
  • Трансферы из/до Казани
  • Сопровождение гидом
  • Входные билеты на фестиваль
  • Общий шатёр со столом и освещением
  • Сувенир и фото на память
Что не входит в цену
  • Билеты в Казань и обратно в ваш город
  • Палатка, спальник, пенка, фонарик
  • Питание
  • Душ, баня
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, ТЦ «Мега», 1:00
Завершение: Казань, ТЦ «Мега», 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
читать дальшеуменьшить

и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

Тур входит в следующие категории Казани

Похожие туры на «Лето, палатки, рок: из Казани на фестиваль «YLETAЙ»»

Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы летом за 5 дней
На автобусе
5 дней
4 отзыва
Границы больше не нужны: от Казани до Чебоксар и Йошкар-Олы летом за 5 дней
Начало: Республика Татарстан, Казань
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 41 366 ₽ за человека
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Летний тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Столица Татарстана - Казань - на вдох и выдох! Летний тур на 3 дня
Начало: Республика Татарстан, Казань
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 14 178 ₽ за человека
Казань на одном дыхании. Тур на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Казань на одном дыхании. Тур на 3 дня
Начало: Татарстан, Казань
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 13 780 ₽ за человека
Столица Татарстана - Казань. Летний тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Столица Татарстана - Казань. Летний тур на 4 дня
Начало: Татарстан, Казань
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 21 582 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Казани
Все туры из Казани
13 500 ₽ за человека