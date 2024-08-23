Туры в Иннополис

Найдено 3 тура в категории «Иннополис» в Казани, цены от 20 000 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
На машине
2 отзыва
4 дня
Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
Погулять по кремлю, понаблюдать за верблюдами и страусами, узнать, как жили древние татары и болгары
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
18 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
20 000 за человека
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
На машине
1 отзыв
3 дня
Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
24 ноя в 08:00
25 ноя в 08:00
30 000 за всё до 4 чел.
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
На автобусе
3 дня
Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Приготовить и съесть чак-чак, погладить верблюжат, увидеть «татарский Тадж-Махал» и город будущего
Начало: Ж/д вокзал Казани, 9:00, скульптура белых барсов у...
1 мая в 09:00
9 мая в 09:00
25 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Иннополис»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В ноябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Татарстану: архитектура и культура Казани, Свияжска, Болгара и глубинки
  2. Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
  3. Знаковые локации Казани, Сокуры, Болгара и Свияжска
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Старо-татарская слобода
  5. Храм Всех Религий
  6. Благовещенский собор
  7. Раифский монастырь
  8. Булгар
  9. Кремль
  10. Озеро Кабан
Сколько стоит тур в Казани в ноябре 2024
Сейчас в Казани в категории "Иннополис" можно забронировать 3 тура от 20 000 до 30 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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