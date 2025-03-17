читать дальше

места, попробовали местную кухню в самых достойных местах. Довериться Инне можно во всем. Рекомендую от всей души. Если попаду еще раз в Казань, непременно только с Инной. Хорошая машина, очень чистая, не смотря на непогоду. Все прошло на очень высоком уровне. Рекомендую от всего сердца. С уважением Светлана