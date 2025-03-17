Многоликая Казань и её окрестности: индивидуальный тур
Прочувствовать старину Свияжска, посетить город будущего и погулять по столице Татарстана
Начало: Площадь Тысячелетия Казани, кассы Казанского цирка...
«Дойдём до кукольного театра «Экият», похожего на сказочный домик, этнической деревни «Туган Авылым» и архитектурного ансамбля Казанского университета»
19 мая в 08:00
28 мая в 08:00
30 000 ₽ за всё до 4 чел.
Татарстан и Марий Эл: колоритные и контрастные выходные в мини-группе
Изучить Казань и Йошкар-Олу, послушать колокола Свияжска и Раифы, посетить наукоград Иннополис
Начало: Казань, место и время по договорённости
«Увидите Собор Казанской иконы Божией Матери, Дворец земледельцев, дворец бракосочетаний «Казан», театр кукол «Экият»»
25 апр в 10:00
2 мая в 10:00
50 000 ₽ за человека
Казань только для вас: индивидуальный тур с экскурсиями на выбор
Увидеть знаменитые здания Казанского кремля и рассмотреть колоритные татарские домики
Начало: Казань, аэропорт или ж/д вокзал, рекомендуем прибы...
«Недалеко отсюда находится аутентичный кукольный театр «Экият», возвращающий в сказку своей архитектурой»
25 апр в 08:00
30 апр в 08:00
25 690 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ССветлана17 марта 2025Инна великолепный гид и прекрасный человек. Знания энциклопедические. Историю знает великолепно. Все экскурсии прошли отлично. Все вовремя, без спешки, посмотрели лучшие
- ММаргарита17 марта 2025Очень понравилось! Доступно, информативно доносится материал. Инна очень ответственно и с любовью относится к своей работе! Столько нового мы узнали! Замечательно знает историю, грамотная речь. Обояла и опекала нас, как мама. С удовольствием увидимся вновь! Очень рекомендую!!!
- ССветлана21 июня 2024Били на экскурсии многоликая казань с экскурсоводом Инна. Экскурсия отличная, подача матеряла замечательная. Нам ооочень понравилось,. Всем рекомендую. Если приедем ещё в Казань, то будем обращаться только к Инне. Спасибо ей большое.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Театр кукол «Экият»»
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