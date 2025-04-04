Туры во Дворец земледельцев в Казани

Найдено 3 тура в категории «Дворец Земледельцев» в Казани, цены от 37 000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Богатства Поволжья: обзорный тур по Казани, Чебоксарам и окрестностям
На автобусе
3 дня
Богатства Поволжья: обзорный тур по Казани, Чебоксарам и окрестностям
Увидеть ключевые локации столиц Татарстана и Чувашии и попробовать местные блюда
Начало: Казань, ж/д вокзал, 8:00 и 10:50
«Также экскурсия включает осмотр Дворца Земледельцев, новой набережной и объектов Универсиады-2013»
4 апр в 08:00
1 мая в 08:00
40 130 ₽ за человека
Татарстан в архитектуре и лицах: наследие ханов и купцов, православные обители, удивительные судьбы
На автобусе
5 дней
Татарстан в архитектуре и лицах: наследие ханов и купцов, православные обители, удивительные судьбы
Посетить столицу, уезды и остров-град, удивиться сплетенью культур, зайти в дома Шишкина и Цветаевой
Начало: Ж/д вокзал Казани, скульптура «Белые барсы», 11:00
«Вы побываете в Старо-Татарской слободе и на площади Свободы, увидите древние улочки с соборами, монастырями и храмами, дворец Земледельцев, набережную, спортивные объекты Универсиады-2013»
55 700 ₽ за человека
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
На автобусе
На микроавтобусе
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
«Рассмотрите ЗАГС «Казан», цирк в форме летающей тарелки, бронзовое дерево Дворца земледельцев, фасад стадиона и другие значимые достопримечательности»
7 июл в 13:00
37 000 ₽ за человека

Что посмотреть в Казани на экскурсиях?

К интересным фактам относится фестиваль оперной музыки, проводящийся здесь ежегодно, 30 августа. Любопытно побывать здесь вечером. Ночная подсветка здания выполнена белой, а дерево освещается зеленым цветом. Рядом расположен жилой микрорайон, построенный в похожем стиле. На 2022 год Дворец числится в списке 10 лучших, интересных и необычных достопримечательностей Казани. Здесь совершаются пешеходные экскурсии, проводятся свадебные и иные фотосессии, свидания. Наиболее красивым временем, рекомендуемым для самостоятельных прогулок, является вечер. Экскурсию в Казани можно забронировать заранее, выбрав дату. Заблаговременно рекомендуется ознакомиться с отзывами, узнать о стоимости и обеспечить себе отдых по выгодной цене

Советы к посещению

Гости Казани могут сфотографироваться на фоне замечательного здания, купить сувениры, ознакомиться с окрестностью, перекликающейся по архитектуре с Дворцом земледельцев. Также интересными будут экскурсии по рекам и каналам, круизы. Кто-то решит посетить популярные места на самокатах

Немного истории

На месте Дворца земледелия ранее располагались ветхие постройки, относящиеся к началу Федосеевской улицы. Проектированием занималась компания «Антика-плюс». Авторство числится за архитектором Л. Горником. Весной 2008 года начались строительные работы, которые были закончены в 2010 году. На возведение потрачено 2,2 млрд. рублей. С 2011 года сформировалась ежегодная традиция отмечать рядом День республики и города. Гала-концерт оперного фестиваля «Казанская осень» проходит 30 августа. Зрелище, посещаемое всеми желающими, проводится на открытом воздухе. После возведения объекта в 2010 году и позже не обошлось без критики. Чиновники от Управления Поволжского федерального округа высказывали протест, называя Дворец разрушающим культурную и историческую среду. То есть, диссонирующим с ней. Якобы строительство не могло производиться поблизости от Казанского Кремля, в зоне охраняемого объекта всемирного наследия. Противоречивые оценки и отзывы включали мнение о неуместности стиля, недостаточности благоустройства прилегающей территории. Архитекторы реализовывали задачу вписать сооружение в исторический центр города. Есть мнение, согласно которому их решение по применению соответствующих стилей было вполне успешным, гармонирующим с другими памятниками. В частности, для акцентирования внимания на Кремль высота ограничена 4 этажами. А спиральная решетка купола перекликается с актуальными восточными традициями

Местные экскурсоводы

Дворец располагается неподалеку от Кремлевской набережной. До эффектной достопримечательности столицы можно дойти пешком от Казанского Кремля, а лучший обзор открывается с его стен. Необычное здание стало символом современной Казани. Гиды и экскурсоводы готовы провести обзорные, индивидуальные и групповые экскурсии. Желающие могут предварительно прочитать отзывы, выбрать из перечня предложение, приуроченное к определенной дате. А также забронировать и купить туры, речные прогулки, путешествия на автобусе. Жителям России удобно будет приехать на машине. Посетить известные места можно с детьми и на автобусе. Есть туры для школьников

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Дворец Земледельцев»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Богатства Поволжья: обзорный тур по Казани, Чебоксарам и окрестностям
  2. Татарстан в архитектуре и лицах: наследие ханов и купцов, православные обители, удивительные судьбы
  3. Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Казанский кремль
  2. Храм Всех Религий
  3. Кул-Шариф
  4. Башня Сююмбике
  5. Старо-татарская слобода
  6. Благовещенский собор
  7. Раифский монастырь
  8. Булгар
  9. Иннополис
  10. Кремль
Сколько стоит тур в Казани в марте 2025
Сейчас в Казани в категории "Дворец Земледельцев" можно забронировать 3 тура от 37 000 до 55 700.
Туры с посещением Дворца земледельцев Казани в 2025 году с гидом, групповые и индивидуальные туры. Есть комбинированные, где посещение дворца входит в обзорную тур по Казани или просто с рассказом истории, остановкой и выходом к нему всей группы для фотографий. Подробности в описании и отзывах туристов