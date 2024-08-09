Найдено 3 тура в категории « Монастыри, церкви, храмы » в Казани, цены от 16 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности Пешая На автобусе 3 дня Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком Начало: Отель в Казани, 13.30 «Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города» 16 000 ₽ за человека На машине 5 дней Татарстан и Марий Эл в одном путешествии Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15 «Мы осмотрим все объекты, сохранившиеся на территории древнего городища: Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу, Малый минарет, Ханскую баню и дворец» 30 620 ₽ за человека На автобусе На микроавтобусе 5 дней Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня «Зайдём в Казанский собор и мечеть Кул-Шариф и рассмотрим наклонившуюся башню Сююмбике» 34 000 ₽ за человека Все туры Казани

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Монастыри, церкви, храмы»

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