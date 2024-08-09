3 дня
Выходные с татарским колоритом: сплетенье культур и эпох в Казани и окрестностях
Погулять по Казани днём и ночью, посетить монастырь и остров-град и выпить чаю с чак-чаком
Начало: Отель в Казани, 13.30
«Вы полюбуетесь мечетью Кул-Шариф, Благовещенским собором, увидите Президентский дворец и мавзолей казанских ханов, осмотрите падающую башню Сююмбике, средневековые стены и шпили, подниметесь на смотровую площадку с панорамой города»
9 авг в 13:30
16 авг в 13:30
16 000₽ за человека
5 дней
Татарстан и Марий Эл в одном путешествии
Увидеть татарский Тадж-Махал, узнать о народных традициях и подержать за лапу Йошкиного кота
Начало: Казань, отель, около 13:00-13:15
«Мы осмотрим все объекты, сохранившиеся на территории древнего городища: Соборную мечеть, Восточный и Северный мавзолеи, Ханскую усыпальницу, Малый минарет, Ханскую баню и дворец»
11 окт в 13:00
25 окт в 13:00
30 620₽ за человека
5 дней
Главное в Казани: автобусно-пешеходный тур
Увидеть значимые памятники города от крепости времён Грозного до «Казана» и отведать местных блюд
Начало: Г. Казань, холл отеля, в первой половине дня
«Зайдём в Казанский собор и мечеть Кул-Шариф и рассмотрим наклонившуюся башню Сююмбике»
23 сен в 13:00
21 апр в 13:00
34 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Монастыри, церкви, храмы»
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