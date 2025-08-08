Дойти по лесным тропам до панорамных точек, напариться в бане и отдохнуть в горах Южного Урала

Начало: За один день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 1...

«Желательно любить много гулять, быть готовыми идти в гору несколько часов и быть в хорошей физической форме, а также не иметь медицинских противопоказаний»