Поход по Южному Уралу с проживанием в гостинице: хребет Нурали, озеро Аушкуль, гора Ауштау
Полюбоваться видами гор, водоёмов и лесных массивов, поужинать в доме пельменей и погреться в бане
Начало: Казань, ТЦ Мега, выезд в 19:00
«Активный маршрут с подъёмом на гору и пешим походом»
8 авг в 08:00
22 авг в 19:00
16 400 ₽ за человека
Уик-энд в Поволжье с выездом из Казани: замок Гарибальди, парк «Самарская Лука» и загадочные штольни
Подняться на горы Попова и Стрельная, сделать красивые снимки у замка и насладиться видами Волги
Начало: Казань, тц «Цум», 3:00
«Будем подниматься на Молодецкий курган — около 1 часа, на Попову гору — путь займёт около 10 минут по пологому склону, а также на гору Стрельную — около 20 минут»
26 июл в 03:00
12 400 ₽ за человека
Вершины нацпарка «Таганай»: поход налегке с проживанием в палатках
Дойти по лесным тропам до панорамных точек, напариться в бане и отдохнуть в горах Южного Урала
Начало: За один день до начала тура - Казань, ТЦ «Мега», 1...
«Желательно любить много гулять, быть готовыми идти в гору несколько часов и быть в хорошей физической форме, а также не иметь медицинских противопоказаний»
18 июл в 10:00
18 900 ₽ за человека
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