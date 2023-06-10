Туры по Кремлю Казани

Найдено 3 тура в категории «Кремль» в Казани, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
На машине
1 отзыв
4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
«Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по музею-заповеднику «Казанский Кремль»»
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
20 000 за человека
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Пешая
На автобусе
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
«Первый день пройдёт в Казани, где вы будете много ездить и гулять по улицам, встречая на своём пути знаковые локации — Старо-Татарскую слободу, кремль, мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике и многое другое»
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
9 000 за человека
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
На автобусе
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
«Побываете в белокаменном кремле, на территории которого высятся минареты мечети Кул-Шариф, купола Благовещенского собора и падающая башня Сююмбике»
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кремль»

Самые популярные туры этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
  2. Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
  3. Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Казанский кремль
  2. Кул-Шариф
  3. Башня Сююмбике
  4. Храм Всех Религий
  5. Старо-татарская слобода
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Раифский монастырь
  9. Кремль
  10. Улица Баумана
Сколько стоит тур в Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Кремль" можно забронировать 3 тура от 9 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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