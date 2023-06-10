4 дня
Индивидуальный тур по Казани и окрестностям: архитектура, шопинг и мастер-классы
Погулять по заповедному «Казанскому Кремлю», побывать в этнодеревне и посмотреть на страусов
Начало: Казань, ул. Кремлёвская, 2. Слева от входа в Нацио...
«Встречаемся и начинаем наше путешествие с прогулки по музею-заповеднику «Казанский Кремль»»
12 авг в 08:00
19 авг в 08:00
20 000₽ за человека
2 дня
Много ездить и гулять пешком: первый раз в Казани и Свияжске
Исколесить татарскую столицу, обойти архитектурные шедевры кремля и посетить островной городок
Начало: Отель в Казани, 13:30
«Первый день пройдёт в Казани, где вы будете много ездить и гулять по улицам, встречая на своём пути знаковые локации — Старо-Татарскую слободу, кремль, мечеть Кул-Шариф, падающую башню Сююмбике и многое другое»
10 авг в 13:30
17 авг в 13:30
9 000₽ за человека
3 дня
Первые шаги по Казани: исторический центр, кремль и «Городская панорама»
Познакомиться со столицей Татарстана, увидеть её в миниатюре и услышать легенду о ханских сокровищах
Начало: Казань, отель, 14:45
«Побываете в белокаменном кремле, на территории которого высятся минареты мечети Кул-Шариф, купола Благовещенского собора и падающая башня Сююмбике»
4 окт в 14:45
11 окт в 14:45
9 110₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлия10 июня 2023Экскурсия очень понравилось! За 4 дня попытались объять необъятное:) Невероятное путешествие! Гульназ потрясающий экскурсовод, спасибо большое за сюрпризы:)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кремль»
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