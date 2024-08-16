8 дней
Сокровищницы истории: 3 города Татарстана и столица республики Марий Эл
Изучить Казань, Свияжск и Болгар, посетить Раифский монастырь и съездить в Йошкар-Олу
Начало: Отель в Казани, 13:30
«Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость»
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
42 700₽ за человека
4 дня
Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск
Увидеть историческую и современную часть столицы и рассмотреть многовековые церковные фрески
Начало: Отель в Казани, 13:30
«Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость»
13 авг в 13:30
20 авг в 13:30
15 000₽ за человека
5 дней
Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа
Обойти кремль и мужской монастырь, съездить на остров-град и в столицу волжско-камских булгар
Начало: Отель в Казани, 13:30
«Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость»
16 авг в 13:30
23 авг в 13:30
27 800₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Троицкая церковь»
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