Найдено 3 тура в категории « Троицкая церковь » в Казани, цены от 15 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности На автобусе 8 дней Сокровищницы истории: 3 города Татарстана и столица республики Марий Эл Изучить Казань, Свияжск и Болгар, посетить Раифский монастырь и съездить в Йошкар-Олу Начало: Отель в Казани, 13:30 «Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость» 42 700 ₽ за человека На автобусе 4 дня Визитные карточки Татарстана: многоликая Казань и религиозный остров-град Свияжск Увидеть историческую и современную часть столицы и рассмотреть многовековые церковные фрески Начало: Отель в Казани, 13:30 «Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость» 15 000 ₽ за человека На автобусе 5 дней Татарстан, прекрасный и многогранный: Казань, Свияжск, Болгар и Раифа Обойти кремль и мужской монастырь, съездить на остров-град и в столицу волжско-камских булгар Начало: Отель в Казани, 13:30 «Увидите старейшую в Среднем Поволжье деревянную Троицкую церковь и крупнейший в Свияжске собор Богоматери Всех Скорбящих Радость» 27 800 ₽ за человека Все туры Казани

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