Портал истории города взломали: шкала времени распалась, а сигналы из прошлого искажают настоящее.
Стражам портала нужна ваша помощь! Вы пройдёте по маршруту с AR-подсказками и свяжетесь с очевидцами рождения и развития Кемерова. Разгадаете шифровки, выполните задания квеста и вместе восстановите ход истории.
5 причин купить этот квест
- 🗺 Уникальный маршрут с AR-подсказками
- 🧩 Задания на логику и взаимодействие
- 👥 Встречи с героями прошлого
- ⏳ Восстановление шкалы времени
- 🎓 Интересно для детей и взрослых
Что можно увидеть
- Притомская набережная
- Сквер «Орбита»
- Государственная филармония Кузбасса ИМ.Б.Т. Штоколова
- Парк Победы ИМ.Г.К. Жукова
Описание квеста
- Секретный маршрут по центру и набережной с AR-подсказками
- Командные задания на логику и взаимодействие
- Встречи с героями прошлого — первооткрывателями, тружениками, патриотами Кемерово и Кузбасса — в формате дополненной реальности
- Финал — восстановление шкалы времени и разблокировка портала
Вы узнаете, как рождался город и кто стоял у истоков. Получите напутствие из прошлого и разберётесь, что нужно делать, чтобы история не закончилась.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Притомской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать