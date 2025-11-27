Мои заказы

Историческая AR-игра «Кемерово: дополни реальность!» (12+)

Помогите стражам портала восстановить историю Кемерово! Пройдите секретный маршрут с AR-подсказками и встретитесь с героями прошлого
Портал истории города взломали: шкала времени распалась, а сигналы из прошлого искажают настоящее.

Стражам портала нужна ваша помощь! Вы пройдёте по маршруту с AR-подсказками и свяжетесь с очевидцами рождения и развития Кемерова. Разгадаете шифровки, выполните задания квеста и вместе восстановите ход истории.

5 причин купить этот квест

  • 🗺 Уникальный маршрут с AR-подсказками
  • 🧩 Задания на логику и взаимодействие
  • 👥 Встречи с героями прошлого
  • ⏳ Восстановление шкалы времени
  • 🎓 Интересно для детей и взрослых
Что можно увидеть

Описание квеста

  • Секретный маршрут по центру и набережной с AR-подсказками
  • Командные задания на логику и взаимодействие
  • Встречи с героями прошлого — первооткрывателями, тружениками, патриотами Кемерово и Кузбасса — в формате дополненной реальности
  • Финал — восстановление шкалы времени и разблокировка портала

Вы увидите:

  • Притомскую набережную
  • Сквер «Орбита»
  • Государственную филармонию Кузбасса им. Б. Т. Штоколова
  • Парк Победы им. Г. К. Жукова

Вы узнаете, как рождался город и кто стоял у истоков. Получите напутствие из прошлого и разберётесь, что нужно делать, чтобы история не закончилась.

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 12 лет
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Притомской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
уголь на вкус, спуститься в настоящую шахту и подняться на разрез. Покорить волну и полетать в самой высокой аэротрубе в Европе. Затеряться в самом большом в мире сосновом бору в пределах города и подружиться с кемеровскими уточками. Мы поможем найти вам собственную траекторию знакомства с городом, открыть самые его потаённые стороны, увидеть идентичность Кемерова и кемеровчан!

