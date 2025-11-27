Мои заказы

Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове

Отправьтесь в увлекательное путешествие по Кемерово, решая головоломки и узнавая больше о городе и его истории
Предок кемеровчанина Макса Щеглова участвовал в Великой Северной экспедиции и похитил священный амулет у шамана.

Чтобы исправить его ошибку, вам предстоит встретиться с «отголосками прошлого» и ответить на вопросы по истории и литературе. Испытания помогут больше узнать о том, как рождался Кемерово и как исследовалась Сибирь.

5 причин купить этот квест

  • 🗺️ Исторический центр Кемерово
  • 📚 Задания по литературе и наукам
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
  • 🔍 Уникальные загадки и головоломки
  • 🏞️ Прекрасные виды на набережную
Что можно увидеть

  • Площадь Советов
  • Притомская набережная
  • Аллея Героев

Описание квеста

  • Прогулка по историческому центру города: площадь Советов, Притомская набережная и Аллея Героев
  • Задания, связанные с русской литературой, историей, химией, ботаникой и другими науками
  • Помощники — «отголоски прошлого» и блокнот путешественника, который указывает верное направление

Чтобы пройти по следам экспедиции, вам предстоит восстановить страницу из книги одного учёного. Вы решите задания квеста, вернёте пропавший амулет — и исправите историческую ошибку.

Организационные детали

  • Интересно будет взрослым и детям от 8 лет
  • Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У площади Советов
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
читать дальше

уголь на вкус, спуститься в настоящую шахту и подняться на разрез. Покорить волну и полетать в самой высокой аэротрубе в Европе. Затеряться в самом большом в мире сосновом бору в пределах города и подружиться с кемеровскими уточками. Мы поможем найти вам собственную траекторию знакомства с городом, открыть самые его потаённые стороны, увидеть идентичность Кемерова и кемеровчан!

Входит в следующие категории Кемерово

