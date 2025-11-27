Предок кемеровчанина Макса Щеглова участвовал в Великой Северной экспедиции и похитил священный амулет у шамана.
Чтобы исправить его ошибку, вам предстоит встретиться с «отголосками прошлого» и ответить на вопросы по истории и литературе. Испытания помогут больше узнать о том, как рождался Кемерово и как исследовалась Сибирь.
Чтобы исправить его ошибку, вам предстоит встретиться с «отголосками прошлого» и ответить на вопросы по истории и литературе. Испытания помогут больше узнать о том, как рождался Кемерово и как исследовалась Сибирь.
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Исторический центр Кемерово
- 📚 Задания по литературе и наукам
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
- 🔍 Уникальные загадки и головоломки
- 🏞️ Прекрасные виды на набережную
Что можно увидеть
- Площадь Советов
- Притомская набережная
- Аллея Героев
Описание квеста
- Прогулка по историческому центру города: площадь Советов, Притомская набережная и Аллея Героев
- Задания, связанные с русской литературой, историей, химией, ботаникой и другими науками
- Помощники — «отголоски прошлого» и блокнот путешественника, который указывает верное направление
Чтобы пройти по следам экспедиции, вам предстоит восстановить страницу из книги одного учёного. Вы решите задания квеста, вернёте пропавший амулет — и исправите историческую ошибку.
Организационные детали
- Интересно будет взрослым и детям от 8 лет
- Квест для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У площади Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Арина — ваша команда гидов в Кемерово
Мы работаем в 2021 года. Наши маршруты и гиды уже не раз побеждали во всероссийских конкурсах профессионального мастерства — и мы будем рады стать вашими проводниками по Кемерово! Здесь можно попробовать
Входит в следующие категории Кемерово
Похожие экскурсии из Кемерово
Квест
до 10 чел.
Историческая AR-игра «Кемерово: дополни реальность!»
Помогите стражам портала восстановить историю Кемерово! Пройдите секретный маршрут с AR-подсказками и встретитесь с героями прошлого
Начало: На Притомской набережной
Завтра в 10:00
28 ноя в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.