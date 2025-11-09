О Ольга Я местная, а мои друзья бывали лишь проездом в Кемерово ранее. Мы хотели не просто погулять по центру, хотелось услышать "расшифровку, объяснения" города. Анна "объяснила" город, экскурсия была увлекательной, не только про Кемерово, но и про регион говорили. Однозначно рекомендуем!

Е Елена Очень хочется чтобы таких замечательных гидов и людей как Анна было больше! Очень интересно все рассказала,показала свой город. Мы приехали в город поздно и на одну ночь, Анна с удовольствием откликнулась провести для нас экскурсию! Будите в Кемерово, даже не раздумывая берите эту экскурсию,вы узнайте город во всей его красе! Осень приятно и неожиданно Анна подарила нам памятные подарочки ❤️

Наталья Спасибо Анне за прекрасный маршрут и увлекательный рассказ о своем городе. Особая благодарность за подарки, было очень приятно. Рекомендую гида и экскурсию.

Анна очень подробно рассказала об основании и развитии Кемерово, показала старые фотографии, тех мест, по которым проходила наша экскурсия. Два часа пролетели незаметно. На прощание Анна подарила нам небольшой подарок, было очень неожиданно и приятно.

Обязательно путешествуйте, берите экскурсии, узнавайте новое. Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами специально приехали на выходные из Томска, для знакомства с городом

Ольга Анна отличный экскурсовод влюбленная в свой город! частичку своей любви она передала нам! историю,особенности,уникальность Кемерово Анна отразила в своей экскурсии,2 часа пролетели незаметно! мы остались очень довольны! спасибо Анна!