На этой экскурсии вы отправитесь в увлекательное путешествие по старому центру Кемерово. Вас ждёт знакомство с Театральной площадью, Советским проспектом и Притомской набережной.
Вы узнаете, как город развивался благодаря иностранному капиталу
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Погружение в историю города
- 🏛️ Уникальные архитектурные объекты
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌍 Влияние иностранного капитала
- 🏞️ Прекрасные виды на реку Томь
Что можно увидеть
- Театральная площадь
- Советский проспект
- Притомская набережная
Описание экскурсии
- Театральная площадь — побываем на площади, которой «повезло», и увидим, когда и как в Кемерово закончился этап архитектурных излишеств
- Советский проспект — вспомним некоторые купеческие фамилии, которые сохранились в народной истории и старых фото
- Река Томь — она расскажет об открытии горючего камня в 1721 году, освоении угольных запасов и иностранцах в Щегловске в начале 20 века
- Притомская набережная — покажет перспективы развития города и их воплощение в 21 веке
- Квартальная застройка старого центра — мы найдём самый старый кемеровский дом с вековыми «приключениями» и историей «крепкого» рода
- Подъезд жилого дома — при желании зайдём в него с чёрного хода. А ещё обсудим странную нумерацию некоторых подъездов и жизнь дворов в середине прошлого века
Вы узнаете:
- как в начале 20 столетия маленькое крестьянское село в суровой Сибири превратилось в столицу угольного края
- какую роль в становлении и развитии города во времена Российской Империи сыграл иностранный капитал — бельгийский и французский
- зачем в молодую советскую республику приезжали голландцы и американцы
Организационные детали
Экскурсия рассчитана на взрослых и детей от 14 лет.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анна — ваш гид в Кемерово
Провела экскурсии для 45 туристов
Я коренная кемеровчанка, архивист и аттестованный экскурсовод. Мне очень интересен мой родной город. Его история — это череда управленческих решений и судьбы людей, которые воплощали их в жизнь. Гуляя по городским улицам столицы угольного края, я объясню, о чем говорит и что рассказывает нам современный город Кемерово.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
9 ноя 2025
Я местная, а мои друзья бывали лишь проездом в Кемерово ранее. Мы хотели не просто погулять по центру, хотелось услышать "расшифровку, объяснения" города. Анна "объяснила" город, экскурсия была увлекательной, не только про Кемерово, но и про регион говорили. Однозначно рекомендуем!
Е
Елена
8 авг 2025
Очень хочется чтобы таких замечательных гидов и людей как Анна было больше! Очень интересно все рассказала,показала свой город. Мы приехали в город поздно и на одну ночь, Анна с удовольствием откликнулась провести для нас экскурсию! Будите в Кемерово, даже не раздумывая берите эту экскурсию,вы узнайте город во всей его красе! Осень приятно и неожиданно Анна подарила нам памятные подарочки ❤️
Наталья
24 июл 2025
Спасибо Анне за прекрасный маршрут и увлекательный рассказ о своем городе. Особая благодарность за подарки, было очень приятно. Рекомендую гида и экскурсию.
Н
Наталия
20 мая 2025
Кемерово считается не туристическим городом, но у него есть своя история, очень отличающаяся от других Сибирских городов. Мы с подругами специально приехали на выходные из Томска, для знакомства с городом
Ольга
4 мая 2025
Анна отличный экскурсовод влюбленная в свой город! частичку своей любви она передала нам! историю,особенности,уникальность Кемерово Анна отразила в своей экскурсии,2 часа пролетели незаметно! мы остались очень довольны! спасибо Анна!
Сергей
27 апр 2025
Анна - замечательный рассказчик и очень приятный человек! Маршрут составлен грамотно и интересно! Рассказ живой, насыщенный фактами и нетривиальными историями из жизни города.
В конце экскурсии Анна дала полезные советы по городу Кемерово.
Входит в следующие категории Кемерово
