2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Найти интересное и удивительное за фасадом главных улиц и достопримечательностей
Начало: Филармония Кузбасса
Сегодня в 14:00
Завтра в 13:00
3200₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Обзорная экскурсия по городу
Начало: Недалеко от площади Советов
29 дек в 10:00
5 янв в 10:00
4800₽ за всё до 5 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Кемерово
Посетить главные места города в комфортном автопешеходном формате
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
5000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария26 ноября 2024Очень понравилось, Ольга творческий и очень классный человек, спасибо за эмоции и полученные знания, взгляд на вещи! Так же подарок ко дню рождения был приятен и неожиданен!
- ЕЕлена25 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
- ООльга13 ноября 2024Всё прошло прекрасно, не смотря на не очень теплую погоду, впечатления от прогулки остались самые тёплые! Спасибо большое Ольге за атмосферу и новые знания и впечатления! 😊
- ААнна30 октября 2024Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!
- ННаталья21 октября 2024Огромное спасибо Ольге!!! Очень повезло с погодой, прогулка была отличной - необычные места, в которые даже и не додумалась бы заглянуть, если бы гуляла самостоятельно. Ольга очень позитивный и доброжелательный человечек, который моментально создал дружескую атмосферу!
- ННаталья8 августа 2024Очень хочется поблагодарить нашего гида Анну. Отлично подобрана информация, ярко и эмоционально представлена. Хочется отметить красивую грамотную речь и горящие глаза нашего замечательного гида. Видно, что Анна любит свой город и очень хочет передать эту любовь слушателю. Спасибо огромное!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Для пенсионеров»
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