России). Летним солнечным днем Кемерово показался нам прекрасным: широкие проспекты, большие площади, сосредоточение интересных объектов почти в одном месте, красавица Томь и зелень, много зелени, особенно лип.

Мы всегда начинаем знакомство с любым городом с помощью гида. Нам всегда везло на гидов, через их рассказ всегда глубже окунаешься в историю и атмосферу города.

Не стал исключением и гид из города Кемерово Ольга. Наша компания из пятерых человек встретилась с Олей возле Кемеровской филармонии, познакомились, полюбовались памятником шахтерам. Дальше ребята из филармонии, громко готовящиеся ко Дню города, направили уже нас по нашей экскурсии. Мы были не против, тем более, впереди нас ждали увлекательные рассказы Ольги о ее любимом городе. Вначале мы заглянули во дворы домов по Арочной улице, познакомились с домом начала 1930-х годов, который был построен в стиле конструктивизма с элементами ранней советской неоклассики, архитектор Э. Май. Во дворе дома памятник Рабочему. Если бы был выкрашен белой краской, было бы полное погружение в 1930-е года. По пути к Притомской набережной мы увидели самый первый в мире киоск Подорожник, он до сих пор работает! Но не хлебом единым, как известно, сыт человек. О душе надо думать тоже, быть может, поэтому неподалеку от Подорожника установлен памятник философу Сирилу Генри Хоскину. Красивый памятник с милой котейкой у ног философа. Судя по всему, для туристов еще не придумали, что можно потереть у памятника на удачу или желание. На всякий случай мы потерли котейке нос.

Дальше был небольшой сквер Орбита со станцией космической связи «Орбита», установленной в 1967 году. Станция законсервирована, но в случае чего…!

А потом мы оставили свой след в строительстве города, заложив камни в знаменитую "брусчатку" Кемерово. И это были не камни преткновения, но камни дружбы народов Сибири и Абхазии, камушки приехали аж из Нового Афона!

Погуляв еще немного по набережной с ее интересными памятниками, мы попали на площадь Пушкина с мини-памятником поэту. Прогуливаясь далее по площадям и улицам Кемерово мы наслаждались домами в стиле сталинского ампира. До чего же красивые элементы декора, широкие улицы, в которые, к счастью, нельзя воткнуть современные высотки. Были мы и на Площади Советов, где провели свои первые забастовки шахтеры в начале 90-х. Ольга показала нам монетку тех времен со штампом "Шахтеры за Тулеева", историческая ценность, между прочим! Потом Ольга познакомила нас с прекрасным ультрасовременным Краеведческим музеем, который мы уже самостоятельно посетили на следующий день. Время экскурсии пролетело увлекательно и незаметно!

Хочу отметить, что ценность любой информации - в её подаче, чувствуется, что Ольга очень любит свой город, она постарались найти так много интересного! Вишенка на торте - прекрасно составленное портфолио, исторические фото города еще больше погружают в его атмосферу. Олечка, побольше вам туристов и любящих свой город кемеровчан! С удовольствием порекомендуем вас своим друзьям!