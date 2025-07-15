Квест
до 10 чел.
Историческая AR-игра «Кемерово: дополни реальность!» (12+)
Собрать шкалу времени и оживить городских героев в дополненной реальности
Начало: На Притомской набережной
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест «Поиски тайной страницы» - приключения в Кемерове
Пройти по следам Великой Северной экспедиции и вернуть амулет шамана
Начало: У площади Советов
25 авг в 10:00
26 авг в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
31 авг в 09:00
1 сен в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 июля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
- ААнтон13 июля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Ольга очень творческий человек и коренной житель Кузбасса. Показала уютный и неторопливый город Кемерово с разных сторон. Очень понравились фотографии города в стиле было - стало!
- ООльга2 июля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
- ООльга23 июня 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Всем доброго дня!
Мы очень рады, что 12 июня 2025 года посетили город Кемерово. День города удачно совпал с выходным Днем
- ННаталия12 июня 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Если есть желание удивить себя и своих друзей, посетите экскурсию «Здесь был Вася». Это не просто рассказ о городе Кемерово,
- РРуслан31 мая 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Только не зимний сезон
- ВВалинеева6 апреля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Большое спасибо за экскурсию! Нам очень не повезло с погодой, и Ольга немного изменила маршрут и концепцию экскурсии. Все остались
- ООксана31 марта 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Спасибо Ольге за экскурсию! Она очень душевный, позитивный человек! Приезжали в Кемерово на выходные и хотели за короткий промежуток времени
- ЕЕлизавета30 марта 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Друзья, это самая лучшая экскурсия из всех тех, которые вообще могли быть!
Ольга - супер солнышко, учла все запросы, которые были
- ССветлана25 февраля 2025Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»Спасибо большое Ольге за экскурсию! С любовью рассказала нам о своём городе, познакомила с интересными фактами из истории Кемерова, подсказала, что и где можно ещё посмотреть. Чувствуется, что Ольга увлечена своим делом, приятна в общении, очень отзывчивый и открытый человек!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Нескучные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемерово
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Кемерово
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в августе 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3000 до 5600.
Забронируйте экскурсию в Кемерово на 2025 год по теме «Нескучные экскурсии», цены от 3000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь