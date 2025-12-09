Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
18 янв в 09:00
25 янв в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомьтесь, Кемерово
Погрузитесь в атмосферу Кемерово, где история и современность сплетаются в уникальный культурный ландшафт
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Квест
до 10 чел.
Историческая AR-игра «Кемерово: дополни реальность!»
Помогите стражам портала восстановить историю Кемерово! Пройдите секретный маршрут с AR-подсказками и встретитесь с героями прошлого
Начало: На Притомской набережной
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
Квест
до 10 чел.
Квест «Поиски тайной страницы»
Отправьтесь в увлекательное путешествие по Кемерово, решая головоломки и узнавая больше о городе и его истории
Начало: У площади Советов
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
3000 ₽ за всё до 10 чел.
