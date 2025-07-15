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Необычные экскурсии по Кемерово

Найдено 3 экскурсии в категории «Необычные» в Кемерово, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Пешая
2 часа
79 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Погрузитесь в нетуристический Кемерово: арки, архитектура Эрнста Мая, набережная и легендарный бар «Белочка» с солянкой ждут вас
Начало: Филармония Кузбасса
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Пешая
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Интерактивная экскурсия «В гостях у дедушки Таная» в музее Кемерово
2 часа
Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия «В гостях у дедушки Таная»
Путешествие в прошлое Сибири: музей Кемерово приглашает на интерактивную экскурсию с викторинами и фото в костюмах древних культур
Начало: У музея «Археология, этнография и экология Сибири»
2 авг в 11:00
5 авг в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    15 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
    Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
  • А
    Антон
    13 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Ольга очень творческий человек и коренной житель Кузбасса. Показала уютный и неторопливый город Кемерово с разных сторон. Очень понравились фотографии города в стиле было - стало!
  • О
    Ольга
    2 июля 2025
    Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
    Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
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    множестве иностранных специалистов, привлечённых к строительству города и завода. Впечатлила срутникова тарелка в городе - такая громадина и совсем рядом! Замечательная идея с отправлением открыток самому себе. . Надеюсь, наши до нас доберутся. И в завершении прогулки - небольшие презенты от экскурсовода Ольги. А какие - предлагаем узнать вам самим, записавшись на экскурсию 😉

Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Необычные»

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  3. Интерактивная экскурсия «В гостях у дедушки Таная» в музее Кемерово
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  3. Реликтовый лес
Сколько стоит экскурсия по Кемерово в июле 2025
Сейчас в Кемерово в категории "Необычные" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5600. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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