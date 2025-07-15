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множестве иностранных специалистов, привлечённых к строительству города и завода. Впечатлила срутникова тарелка в городе - такая громадина и совсем рядом! Замечательная идея с отправлением открыток самому себе. . Надеюсь, наши до нас доберутся. И в завершении прогулки - небольшие презенты от экскурсовода Ольги. А какие - предлагаем узнать вам самим, записавшись на экскурсию 😉