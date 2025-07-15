Индивидуальная
до 6 чел.
Неформальный Кемерово, или «Здесь был Вася»
Погрузитесь в нетуристический Кемерово: арки, архитектура Эрнста Мая, набережная и легендарный бар «Белочка» с солянкой ждут вас
Начало: Филармония Кузбасса
Сегодня в 17:30
Завтра в 13:00
5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия «В гостях у дедушки Таная»
Путешествие в прошлое Сибири: музей Кемерово приглашает на интерактивную экскурсию с викторинами и фото в костюмах древних культур
Начало: У музея «Археология, этнография и экология Сибири»
2 авг в 11:00
5 авг в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна15 июля 2025Прекрасное времяпрепровождение в диалоге с экскурсоводом Ольгой! Спасибо огромное!
- ААнтон13 июля 2025Ольга очень творческий человек и коренной житель Кузбасса. Показала уютный и неторопливый город Кемерово с разных сторон. Очень понравились фотографии города в стиле было - стало!
- ООльга2 июля 2025Нашу компанию порадовала прогулка по Кемерово. Узнали о истории возникновения поселения, чем занимались первые жители. Очень интересно было узнать о
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «Необычные»
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