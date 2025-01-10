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нашей Родины. Абсолютно всем нам было интересно пройтись по знакомым улицам малой родины, глядя на дома, скверы новым взглядом после рассказов о них экскурсоводом Анной. Каждый из нас узнал какие то новые исторические факты о родном городе! И еще все это было под Новый год - прям волшебно! Спасибо за экскурсию! Рекомендую жителям города Кемерово посетить экскурсию и узнать свой город поближе)