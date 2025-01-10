Индивидуальная
до 7 чел.
Кемерово - памятник несбывшемуся коммунизму
Погрузитесь в историю Кемерово, города, который мог стать городом-садом. Узнайте, как архитектура отражает советские мечты и надежды
Начало: Недалеко от площади Советов
3 авг в 09:00
17 авг в 09:00
4800 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Перестройка в Шалготарьяне
Шалготарьян в Кемерово - это история и архитектура, которые открывают новые грани советско-венгерских отношений. Уникальный опыт для всех
Начало: На Ленинградском проспекте
3 авг в 09:00
4 авг в 09:00
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Экскурсия «В гостях у дедушки Таная»
Путешествие в прошлое Сибири: музей Кемерово приглашает на интерактивную экскурсию с викторинами и фото в костюмах древних культур
Начало: У музея «Археология, этнография и экология Сибири»
2 авг в 11:00
5 авг в 11:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья10 января 2025Отличная экскурсия! Мы были на шэкскурсии большой компанией родственников, которые родились в Кемерово, жили, а сейчас разъехались по разным городам
- ЕЕлена25 ноября 2024Экскурсия очень понравилась! Интереснее изложение материала, много познавательных фактов. Экскурсия была в конце ноября, на улице стоять на одном месте уже прохладно, поэтому заходили в определенные точки, чтобы согреться. Экскурсией остались довольны 💯 Благодарю Анну, за ее вклад в культуру города.
- ААнна30 октября 2024Спасибо огромное Анне за ее любовь к своему городу и умением поделиться этой любовью с гостями! Очень интересная и нескучная экскурсия!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемерово в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Кемерово в июле 2025
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